Sjældent indblik: Så presset er præsidenten

– Hej, jeg ringer fra FIFA. Vi har fået spørgsmålene til Infantino. Før vi svarer, vil jeg gerne give lidt information.

Personen, der ringer, ønsker kun at tale til baggrund. Og han vil være anonym.

Men han sidder tæt på FIFA-præsidenten. Det skjuler han ikke, men vi er lidt overraskede over, at han ringer på den her måde. Vi har ikke før oplevet, at højt rangerede FIFA-folk ringer af egen drift. Før vi har skrevet en eneste linje.

I forbindelse med Ekstra Bladets serie om Gianni Infantinos fire år som FIFA-præsident, som har kørt i den forgangne uge, sendte vi ham for flere uger siden 12 spørgsmål på e-mail via en af hans pressechefer.

FIFA-præsidenten fik spørgsmål:

* om sin tid som UEFA’s generalsekretær, hvor PSG heldigt slap for at blive smidt ud af Champions League.

* om forholdet til Michel Platini, der beskylder FIFA-præsidenten for at stå bag et kup for selv at komme til fadet.

* om sine hemmelige møder med den schweiziske statsanklager, der risikerer at ende i en rigsretssag.

* om sit forbrug af private jetfly.

* om sit kælne forhold til Donald Trump,

* og om de massive korruptionsproblemer i afrikansk fodbold. Og meget mere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Donald Trump og Infantino er blevet de fineste venner. Foto: Manden Ngan/Ritzau Scanpix

Vi var godt klar over, at flere at spørgsmålene ville sætte sprinkleranlægget i gang på præsidentens kontor, og det var vel den egentlige årsag til opkaldet fra hans nære medarbejder.

Samtalen tog 58 minutter. Ville han skræmme os? Nej, egentlig ikke. Ville han tjekke, hvem vi var? Næh, det havde han tydeligvis researchet sig frem til på forhånd. Men hvad ville han så? Ja, han ville bløde lidt op på vores spørgsmål og forsøge at lede os i en anden retning på en række emner. Men han kom også med detaljer på andre områder, som vi kunne bruge. Dog uden at vi kunne citere ham.

Ekstra Bladet fik dagen efter svar på spørgsmålene til Infantino via e-mail, men som sædvanlig kun i få tilfælde et direkte svar på det, vi spurgte om, og som sædvanlig med besked om, at vi skulle fortælle, at svarene kom fra en talsmand i FIFA. Ikke fra FIFA-præsidenten selv.

Det er sådan, det fungerer i FIFA og i andre internationale idrætsforbund. Det er en særlig teknik, der handler om at dække kritiske spørgsmål i en tåge og at få journalister til at tilbageholde information, som de får fra fortrolige kilder.

Det er et speget spil. Men reaktionen fra FIFA og Infantino understøtter teorien om, at han er en presset mand. Siden VM i Rusland i 2018 har han manglet sejre og en god historie. Internt i FIFA er der splittelse.

UEFA, som er den klart stærkeste konføderation, har rottet sig sammen med Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Conmebol. UEFA og Conmebol er stort set imod alt, hvad Infantino præsenterer. Det undergraver i den grad hans magtbase. UEFA og Conmebol kan klare sig uden FIFA. Det omvendte er næppe muligt.

Artiklen fortsætter under billedet...

UEFA's præsident, Aleksander Ceferin, tv, er i klar opposition til Infantino. det rokker ved FIFA-præsidentens magtbase. Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images/Ritzau Scanpix

Og i Schweiz, hvor FIFA har hjemme, kører det heller ikke for godt. Her bliver Infantino rodet ind i potentielle retssager, og de lokale politikere er ved at være trætte af FIFA’s tætte forbindelse til anklagemyndigheden.

FIFA og Infantino er i en forsvarsposition. Paraderne er oppe.

Klare svar på enkle spørgsmål får man derfor kun sjældent. Den eneste måde at få nyttig information på er at skaffe sig adgang til dokumenter, e-mails og SMS-beskeder, som FIFA-cheferne ikke vil vedkende sig.

Materialet er derude. Hos flere tidligere ansatte i FIFA. Men kun meget få af dem ønsker at stå frem.

– Jeg vil ikke stå frem, for jeg stoler ikke længere på, at pressen kan bidrage til at banditterne i FIFA falder, fortæller en kilde os.

– Jeg er bange for at blive sagsøgt af FIFA, hvis mit navn kommer frem, siger en anden.

– Jeg er bange for at miste mit nuværende job, siger en tredje.

De fleste, som har noget at fortælle, siger hvad de ved, men beder om ikke at blive citeret. Og nogle gange giver de os dokumentation, som bekræfter det, de fortæller.

Meget af det, du har læst i Ekstra Bladet den seneste uge er et resultat af information fra kilder, som frygter FIFA.

Flere af dem har set værdien af det, Ekstra Bladet bedriver på det her område, og de er derfor kommet med mere information undervejs i forløbet.

Det vil vi dele med læserne senere på sommeren.

Se også: FIFA's beskidte præsidentkrig

Se også: Møderne der kan knække Infantino

Se også: Infantinos udrensning

Se også: FIFA-præsidentens stormagtsgalskab