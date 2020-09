Skamløs FIFA-præsident roste Qatar

4000 migrantarbejdere ventes at dø - alligevel mener Infantino, at det kommende VM vil blive det bedste nogensinde

EN MULIG kommende retssag i Schweiz mod FIFA’s præsident Gianni Infantino lå som en dyne over forbundets kongres fredag. Oprindeligt skulle kongressen have været afholdt i Addis Abeba i Etiopien, men på grund af den globale corona-pandemi, blev den i stedet afviklet via nettet.

DET VAR godt for miljøet, men uden tvivl også en lettelse for Infantino, som slæber rundt på mange dårlige sager, som han nødigt vil konfronteres med. Men omvendt kan han heller ikke løbe fra dem alle, og derfor nævnte han selv i sin tale til kongressen, at der er en sag i Schweiz, hvor en særlig anklager er ved at efterforske, om der kan rejses en straffesag mod ham.

DET ER første gang, Infantino selv offentligt kommenterer sagen. Men det er synd at sige, at han gjorde nogen klogere. Selv siger han, at han ikke har hørt det mindste fra den særlige anklager Stefan Keller. Alligevel tilføjede han, at sagen er absurd.

UDGANGSPUNKTET for Kellers efterforskning er tre møder, Infantino holdt med statsanklager Michael Lauber i 2016 og 2017. Lauber havde ansvaret for at efterforske de mange korruptionssager i FIFA efter den store politirazzia i 2015.

MØDERNE mellem Lauber og Infantino blev arrangeret af barndomsvennen Rinaldo Arnold, men ingen af dem kan huske, hvad der blev talt om. Der var ingen dagsorden, og der findes ingen referater fra møderne.

DESUDEN ER møderne ikke registreret nogen steder. Lauber har endda løjet om antallet af møder. Den manglende åbenhed har ført til spekulationer om, at Infantino brugte dem til at sikre sig, at han ikke selv var under efterforskning. Blandt andet fra hans tid som generalsekretær i UEFA, hvor der måske kan sættes spørgsmålstegn ved hans rolle i salg af tv-rettigheder og i flere sager om finansielt fairplay vedrørende PSG og Olympiakos.

Lauber har løjet om møderne med Infantino. Foto: Stefan Wermuth/Ritzau Scanpix

MEN OGSÅ fra hans første tid i FIFA, hvor han glad lod sig fragte rundt i mægtige interessers private jetfly. Det medførte interne anklager om korruption.

EN ANDEN sag som Infantino stadig slås med, er den udbredte korruption i afrikansk fodbold. Millioner af kroner fra FIFA, som skulle bruges til at udvikle fodbolden i Afrika er forsvundet i de forkerte lommer. Det er ikke en sag, FIFA og Infantino bryder sig om at blive mindet om. Måske fordi en del af synderne er folk, som har støttet Infantinos valg som præsident for FIFA.

MEN DET er ikke en skandale, som blot forsvinder. Ekstra Bladet har en revisionsrapport fra PwC, dateret november 2019. Her står der sort på hvidt, hvordan afrikanske fodboldledere har misbrugt udviklingspenge fra FIFA til alt andet end fodbold.

BLANDT SYNDERNE er præsidenten for det afrikanske fodboldforbund, Ahmad Ahmad, som også er vicepræsident i FIFA. Ahmad er en af Infantinos nærmeste allierede. Måske derfor bliver der set gennem fingre med, at Ahmad har brugt fodboldens penge på en pilgrimsrejse til Mekka. I øvrigt er selv samme Ahmad tiltalt for korruption i Frankrig. Han blev hentet af politiet i Paris i juli sidste år, dagen efter at Infantino på FIFA’s kongres sagde, at der ikke længere var korruption i FIFA.

Ahmad og Infantino er de bedste venner i verden. Foto: Lars Poulsen

DET GENTOG han fredag, men han må da selv kunne høre, hvor hult det lyder. Så længe der ikke er ryddet op i det afrikanske morads, kan ingen påstå, at FIFA er rent. Hele affæren lugter langt væk af kammerateri, vennetjenester og køb af stemmer.

EN TREDJE sten i skoen hos Infantino er den kommende VM-slutrunde i slavestaten Qatar i 2022. Et VM som Qatar aldrig skulle have haft. Et VM som FIFA for længst skulle have taget fra Qatar igen. Alene på grund af de mange overgreb på de godt to millioner migrantarbejdere, som slider og slæber under ofte umenneskelige forhold for at gøre landet klar til slutrunden.

I ÅREVIS har FIFA lukket øjnene og ladet sig besnakke af sheikerne. Og gudhjælpemig om ikke Infantino i sin tale til kongressen havde den frækhed at sige tillykke til Qatar. Han hævdede, at Qatar har afskaffet Kafala-systemet, som er rent slaveri, og at der er indført minimumslønninger. Han tog endda en del af æren for det.

MEN DET ER kun snak. Som det har været hele tiden med de kommende VM-værter. De lover og lover. Men tingene bliver ikke ført ud i livet. Der er stadig mange, som ikke får løn, som ikke kan skifte arbejdsgiver, og som ikke kan rejse ud af landet, fordi deres pas er inddraget. Og der vil stadig dø omkring 4000 migrantarbejdere inden den første kamp ved VM bliver fløjtet i gang i november 2022. Et VM som Infantino fredag sagde, vil blive det bedste nogensinde. Det er skamløst.

DBU's formand blev ikke oplyst

Allerede inden FIFA’s kongres havde DBU’s formand, Jesper Møller haft et møde med Gianni Infantino, hvor flere af de betændte sager blev berørt.

- Jeg opfordrede ham til selv at tage sagen fra Schweiz op på kongressen. Der er ingen grund til at lege struds.

- Han nævnte, at han blev efterforsket, men blev du oplyst?

- Nej, jeg er stadig ikke blevet klogere på, hvad møderne med statsanklageren blev brugt til, erkender Jesper Møller.

- Infantino roste Qatar. Er det en ros, du tilslutter dig?

- Nej. De nye love er måske nok blevet skrevet, men samme med Amnesty international stiller vi spørgsmål ved, om der er blevet eksekveret på dem. Desuden har jeg sammen med de øvrige nordiske formænd bedt om et møde med FIFA, for at høre, hvordan lovene bliver implementeret. Vi forsøger at lægge pres på.

- Qatar handler i høj grad om racisme og diskrimination. Nu er landsholdet begyndt at knæle i kampen mod racisme. Er det det noget, du gerne ser fortsætte frem mod VM i Qatar?

- Det er op til spillerne selv. Jeg ved ikke, hvad de har af planer.

- Hvad synes du selv?

- Jeg synes, det er fint. Men det skal være deres beslutning, siger Jesper Møller inden han tager mundbindet på for at entre en taxa, som skal tage ham det første stykke hjem mod Aalborg.

