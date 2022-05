Skamløs FIFA-præsident

KOMMENTAR: Gianni Infantino mener, at migrantarbejderne i Qatar er stolte, men sandheden er, at manden ikke aner, hvad han taler om

DER ER ingen grænser for, hvor skamløs FIFA’s præsident Gianni Infantino kan optræde i forhold til migrantarbejderne i Qatar.

Denne gang skete det mandag på en konference på Milken Instituttet i Los Angeles, hvor Infantino var omgivet af en række Donald Trump-støtter.

PÅ SCENEN blev Infantino spurgt om forholdene for migrantarbejderne i Qatar, hvoraf tusindvis er døde siden Qatar fik tildelt VM 2022 tilbage i december 2010.

Spørgsmålet var ret enkelt. Vil FIFA bruge noget at sit overskud fra VM til at kompensere familier til de migrantarbejdere, som har mistet livet i Qatar?

I STEDET for at svare hævdede Infantino, at migrantarbejderne i Qatar er stolte over at have et arbejde:

’Lad os ikke glemme en ting, når vi taler om det her emne, som er arbejde, endda hårdt arbejde. Mine forældre emigrerede fra Italien til Schweiz. Ikke særlig langt, men alligevel. Når du giver nogen et arbejde, selv under barske omstændigheder, så giver du ham værdighed og stolthed. Det er ikke velgørenhed.’

OG SÅ tog Infantino for alvor munden fuld af selvros:

’At have gjort det muligt at ændre forholdene for disse 1,5 millioner mennesker, er noget som også gør os stolte.’

MAGE TIL hykleri skal man da lede længe efter. Infantino og FIFA har aldrig været offensive i forhold til de op mod to millioner migrantarbejdere i Qatar. Og som situationen er lige nu, kommer FIFA til at efterlade en negativ arv, når VM er slut op mod jul.

Migrantarbejderne arbejder dag og nat for at gøre Qatar klar til VM. Foto: Lars Poulsen.

ALLEREDE da jeg tilbage i 2016 interviewede Infantino – det var dengang han stillede op til præsidentvalget i FIFA – lignede han en død fisk i øjnene, når jeg spurgte til forholdene for migrantarbejderne i Qatar.

PÅ FIFA-kongressen i 2021 holdt den finske fodboldpræsident, Ari Lahti, et fint indlæg om menneskerettigheder og om de nordiske landes opfordring til, at både FIFA og værterne i Qatar opper sig i forhold til migrantarbejdernes miserable forhold i ørkenstaten. Og han nævnte de alt for mange og uforklarlige dødsfald.

Mens finnen holdt sin tale, sad Infantino det meste af tiden og læste på sin mobiltelefon. Større arrogance kan man næppe udvise.

OG PÅ den seneste kongres for en måned siden i Doha i Qatar var det tydeligt, at FIFA er løbet fra et løfte om at støtte opførelsen af et Migrantarbejdercenter i Qatar. Det tætteste man kan komme på en fagforening uden at være det. Fagforeninger er nemlig ikke tilladte i ørkenstaten.

Det er sheikerne, som styrer arbejdsmarkedet i Qatar, hvor fagforeninger er forbudt. Foto: Lars Poulsen.

MENS Infantino og hans slæng af rygklappere i dagene omkring kongressen forlystede sig på Dohas dyreste hoteller, besøgte jeg selv migrantarbejderlejre i ørkenen udenfor hovedstaden. Her mødte jeg mennesker som ikke havde fået løn i månedsvis, som levede i usle barakker og som frygtede for de kommende måneder frem mod VM. Diktaturet i Qatar har nemlig besluttet, at op mod en kvart million arbejdere skal sendes på mange måneders tvungen ferie for at ikke at genere gadebilledet ved VM.

SAMTIDIG er det en kendsgerning, at de reformer, som er vedtaget om mindsteløn og retten til at skifte arbejde, ikke er implementeret for langt den største del af arbejdsstyrken.

INFANTINO taler med falsk tunge. Det er der såmænd ikke noget nyt i. Men når han sammenligner sig egen families flytning fra Italien til Schweiz – faren var forretningsmand og moderen husholderske - med de forhold som migrantarbejderne i Qatar lever under, så er han totalt skamløs.

