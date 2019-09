Skandale-VM er en tragedie

Sheikerne i den lille, stenrige ørkenstat har betalt dyrt for et mesterskab, som meget få gider se

ATLETIK-VM i Qatar er en tragedie. Endda en godt betalt tragedie, som har en grim lugt af korruption. Det er også på flere områder et skandaløst arrangement, men det burde næppe overraske nogen. For Qatar er ikke nogen stor idrætsnation.

DET KUNNE man ellers forledes til at tro, når man ser, hvordan den lille stenrige ørkennation suger internationale sportsbegivenheder til sig. Men penge alene gør ikke værtsskaberne til en succes.

VED VM i håndbold i 2015 og VM i landevejscykling i 2017 var der stort set ikke solgt billetter. Kun fordi tusinder af soldater og migrantarbejdere blev jaget ud til håndbold-VM, og fordi sheikerne købte en kontingent spanske tilskuere til at heppe på Qatar, lykkedes det at undgå at spille for tomme tribuner.

NU GØR det samme sig gældende ved atletikkens VM. Der er meget få tilskuere. Ikke engang mændenes 100 meterfinale kunne fylde stadion i hovedstaden Doha. Det er sørgeligt, at verdens bedste atleter skal optræde under så lidet inspirerende rammer.

DOG KAN stadion-atleterne glæde sig over, at et airkonditions-anlæg sørger for, at temperaturen ikke kommer over 23 grader. Værre er det for kapgængere og maratonløbere, der afvikler deres konkurrencer uden for stadion.

Atleterne på stadion kan glæde sig over, at temperaturten ikke kommer over 23 grader. Foto: Ritzau Scanpix.

PÅ GRUND af temperaturer på over 30 grader og en dræbende luftfugtighed blev kvindernes maraton løbet om natten. Og nej, det blev heller ikke nogen tilskuersucces. Til gengæld gennemførte kun 40 af de 68 løbere under de ulidelige forhold. Mange blev ført væk fra ruten på bårer.

JEG KAN godt have ondt af atleterne. Jeg har selv været i Qatar et par gange og kan godt genkende klimaet. Men jeg har har altså mere ondt af de omkring to millioner migrantarbejdere, som under ofte slavelignende forhold knokler for at gøre Qatar klar til de mange mesterskaber - herunder også VM i fodbold i 2022.

TUSINDVIS af migrantarbejdere er døde i Qatar siden 2010, hvor byggeboomet for alvor tog fart. Alene forholdene for migrantarbejderne burde være grund nok til, at de internationale idrætsforbund ikke placerer deres mesterskaber i lande som Qatar.

VI SKAL tilbage til 18. november 2014 for at finde forklaringen på, at Qatar løb med dette års VM i atletik. Qatar var i konkurrence med Barcelona fra Spanien og Eugene i USA. To ganske store idrætsnationer.

DET VAR Det Internationale Atletikforbunds bestyrelse der ved en afstemning skulle træffe afgørelsen. På det tidspunkt hed forbundets præsident Lamine Diack. Hans søn, Papa Massata Diack, stod for forbundets rettighedsforhandlinger.

Lamine Diack og Sebastian Cos, som nu er præsident for Det Internationale Atletikforbund. Foto: Ritzau Scanpix

DAGEN FØR afstemningen sendte Qatars organisationskomite et brev til Lamine Diack og atletikforbundet. I brevet lovede qatarerne at bygge 10 atletikstadioner rundt om i verden.

I ET NYT brev til Lamine Diack, blot få timer før den afgørende afstemning, lovede sheikerne at komme med flere godter, herunder godt 200 millioner kroner som et sponsorat fra en bank i Qatar.

MEN HER slutter det måske ikke. Nu kan engelske The Guardian, sammen med tyske Der Spiegel og franske Mediapart, fortælle, at en fransk dommer er ved at undersøge, om sheikerne fra Qatar overførte 30 millioner kroner til Papa Massata Diack i minutterne før afstemningen i 2014.

DET FRANSKE politi har ved en ransagning af atletikforbundets hovedkvarter i Monaco fundet en række dokumenter, som beskriver forhandlinger mellem VM-værterne i Qatar og Papa Massata Diack og hans far. De er i øvrigt begge i forvejen anklaget for en lang række korruptionssager og skal for retten i Paris i januar 2020.

LAMINE DIACK trådte af som præsident for Det Internationale Atletikforbund i 2015. Han blev afløst af engelske Sebastian Coe, som også deltog i afstemningen i 2014. Coe mener ikke, at de mange millioner fra Qatar havde indflydelse på resultatet af afstemningen.

COE HAR forklaret, at Qatars bud var rigtig godt, og at han kunne spore en voksende appetit på atletik i Qatar. Den sult har man så bare ikke oplevet ved det igangværende VM.

