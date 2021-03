Slapt og pinligt

De dobbelte danske verdensmestre tabte 33-29 til Nordmakedonien i en EM-kvalifikationskamp, hvor flere spillere dumpede med et voldsomt brag

NORDMAKEDONIEN var en dårlig vittighed ved VM i januar i Egypten. Ja, holdet var vel nærmest en hån mod spillet. Men jeg skal da love for, at der nu er kommet andre boller på suppen hos Balkan-holdet, der gik til mødet med Danmark i EM-kvalifikationen med ild i øjnene.

OMVENDT havde det danske landshold, de dobbelte verdensmestre, et udtryk som døde fisk. Der var viljen til forskel i især en første halvleg, hvor forsvaret ikke kunne afvise, og hvor Niklas Landin i målet ikke fik fat i noget som helst. Man kan undre sig over, at han fik hele halvlegen og en stor del af anden halvleg på banen, inden han endelig blev byttet ud med Kevin Møller.

I DEN modsatte ende havde den nordmakedonske målmand hele ni redninger på 30 minutter, og derfor hang det danske landshold konstant bagefter. Mathias Gidsel, som var den store åbenbaring ved VM, spillede i Skopje som en nervøs ynglingespiller. Boldtab og dårlige beslutninger på stribe.

GIDSEL blev afløst af Nikolaj Øris, som gjorde det præcis lige så dårligt. Derfor blev det som så ofte før lagt i hænderne på Mikkel Hansen og Mads Mensah. Men heller ikke Mikkel Hansen havde det store overblik, og han traf ikke altid de rigtige beslutninger.

ISÆR ikke i syv mod seksspillet, som Nikolaj Jacobsen forsøgte sig med i slutningen af første halvleg i. Det fungerede slet ikke, og i stedet for at spille sig frem til sikre scoringer blev det til boldtab, som nordmakedonerne profiterede af ved at score i tomt mål.

TIL GENGÆLD viste det uhyre koncentrerede nordmakedonske hold, hvordan man spiller syv mod seks. Gennem hele anden halvleg kørte de rundt med det danske forsvar, som aldrig fik fodfæste i en kamp, som stort set var tabt allerede efter de første 10 minutter. Der var en verden til forskel på indstillingen, og selv om Danmark er verdens bedste til kaste-gribe-spillet, så slår man ikke selv middelmådige nationer, hvis ikke indstillingen er korrekt.

DANMARK kan stadig vinde kvalifikationsgruppen og få en bedre seedning til EM, men det kræver en helt anderledes tilgang til returopgøret mod Nordmakedonien på søndag i Aalborg. Det vi så torsdag aften i Skopje var ganske enkelt for slapt og pinligt.

De danske karakterer:

Skalaen går fra 0 til 6

Niklas Landin 1

Emil Nielsen UB

Kevin Møller 2

Magnus Landin 2

Emil Jakobsen 2

Hans Lindberg 1

Henrik Møllgaard 2

Mads Mensah 4

Henrik Toft 3

Mikkel Hansen 4

Johan Hansen 2

Lasse Andersson 3

Nikolaj Øris 1

Jacob Holm 3

Mathias Gidsel 2

Simon Hald 1

Nikolaj Jacobsen 2

