Sportens kujoner

ENDNU engang har de internationale idrætsorganisationer misset en oplagt mulighed for at stille sig på den rigtige side af historien. Ruslands overfald på Ukraine burde selvfølgelig have udløst voldsomme reaktioner fra FIFA, UEFA, IOC og hvad de nu hedder alle sammen. For man kan ikke have sportsligt samkvem med en krigsførende nation.

DET FIK Jugoslavien at mærke i 1992, hvor landet på grund af borgerkrigen på Balkan blev udelukket fra EM i Sverige. I stedet fik Danmark pladsen, og resten er historie.

RUSLAND skulle have haft samme medicin, da de internationale idrætsforbund trådte sammen torsdag og fredag. Men kujonerne turde ikke træde i karakter. Dertil er de alt for meget forlovet med styret i Kreml.

BEVARES, UEFA nåede da frem til at flytte årets Champions League-finale fra Sankt Petersborg til Paris. Men de russiske klubber får lov til at fortsætte deres deltagelse i de europæiske klubturneringer. De må ganske vist ikke spille deres hjemmekampe på russisk jord, men det overlever de nok.

FIFA GØR absolut ingenting. Rusland er stadig med i kvalifikationsspillet til VM i Qatar, og det ændres der ikke på. Torsdag var der møde i FIFA’s bestyrelse, det såkaldte counsil. Det kom der ikke meget ud af. Vi skal huske på, at FIFA-præsident Gianni Infantino er en nær ven af Vladimir Putin. Således udstyrede Putin personligt i maj 2019 Infantino med en fornem orden. Fodboldens øverste leder takkede ved at sige, at Rusland i 2018 havde afviklet det bedste VM nogensinde.

SÅ INFANTINO skulle ikke have klinket noget, da FIFA’s inderkreds var samlet torsdag. Det blev til en forkølet fordømmelse af Ruslands brug af magt i Ukraine samt en opfordring til parterne om at snakke sammen. Men ingen sportslige sanktioner. Ja, ikke engang en trussel derom. FIFA vil dog følge situationen tæt. Ja, god morgen. Det løser ingenting. Selvfølgelig burde Rusland være smidt ud af VM-kvalifikationen.

DET ER altså ikke blot en konflikt, vi ser i Ukraine. Det er en blodig krig, hvor en aggressor med voldsom våbenkraft har invaderet en demokratisk nation. Men det er altså ikke nok til at indkassere et rødt kort hos FIFA.

MEN HVAD så med vores egne idrætsorganisationer? Ja, vi har ikke noget at prale af. DBU’s formand, den ellers usynlige Jesper Møller, deltog i UEFA’s eksekutivkomitemøde. Det oplyser DBU. Men der meldes ikke noget om, hvorvidt han tog ordet for at opfordre til yderligere sanktioner overfor den krigsgale Putin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller fører sig ikke frem med ledige standpunkter. Foto: Per Rasmussen.

I STEDET udsendte DBU en pressemeddelelse, hvor Jesper Møller ikke talte over sig:

”Både DBU og UEFA følger naturligvis udviklingen tæt og vil løbende overveje nye tiltag. UEFA er i tæt dialog med EU og i DBU følger vi regeringens udmeldinger tæt. Vores tiltag i fodboldens og idrættens verden skal følge regeringen og EU’s beslutninger om nye sanktioner og eventuel boykot,” siger Jesper Møller.

DET FORSTEMMENDE er, at sporten som altid ikke tør tage selvstændige initiativer i forhold til krigsførende nationer som Rusland. Det havde ellers klædt både FIFA, UEFA og DBU. Men bare vent. De kommer til at tage initiativer og indføre langt hårdere sanktioner, presset af politikerne.

VORES EGEN kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen havde nemlig ikke meget uld i mund, da hun meldte sig på banen fredag:

- Jeg mener ikke, at russiske klubber, russiske landshold eller sportsudøvere, der repræsenterer Rusland, skal kunne deltage i international idræt i den nuværende situation, siger kulturministeren.

HUN VIL have russerne udelukket fra al sportsligt samkvem. Naturligvis. Hvor svært kan det være. Man kan da ikke gradbøje straffen over folkeforbrydere som Putin og hans generaler.

Læs også: Udeluk Rusland fra al sport - NU