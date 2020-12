Stærk dansk EM-åbning

BEDRE ÅBNING på sin slutrundedebut kunne Jesper Jensen næppe drømme om. En solid sejr over Slovenien, som han selv havde kaldt for et hold i top 10 i verden. Det er måske nok en overdrivelse. Men pyt med det.

Under alle omstændigheder var det dejligt at se et dansk hold kontrollere en hel kamp og sætte de afgørende stød ind på tidspunkter, hvor slovenerne kom for tæt på.

DET BEGYNDTE så flot, og blev næsten overlegent et godt stykke ind i første halvleg. Fejlfrit angrebsspil styret elegant af Mia Rej og et forsvar der trykkede godt på de slovenske skytter.

Men netop som man begyndte at tænke, at Danmark, foran 8-4, ville lukke kampen allerede før pausen, kom desværre en stribe tekniske fejl, som var helt unødvendige.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der var meget at glæde sig over på det danske hold. Foto: Lars Poulsen.

DET BETØD, at Slovenien blev ved at med tro på det. Men lad nu den fare for en stund, og lad os glæde os over, at der er flere ting, som er begyndt at fungere på Jesper Jensens livlige mandskab.

Landstræneren vil gerne have flere mål fra fløjene. Det fik han. Både Lærke Nolsøe og Trine Østergaard fik mange gode bolde at arbejde med, og de behandlede de fleste af dem efter fortjeneste. Det var høj klasse.

JESPER JENSEN vil også have mere gang i den danske kontramaskine. Det fik han også, og ofte flød det fint op ad banen, hvor Line Haugsted så kunne komme i anden bølge og hugge løs. Det gjorde hun som aftalt, men denne aften var der desværre for meget stolpe ud. Men ideen er rigtig, og det klæder det danske hold at komme med det voldsomme tryk.

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Jensen fik, hvad han bad om. Fløjspil og kontramål. Foto: Lars Poulsen.

I det etablerede angrebsspil var det godt at se, at store, stærke Anne Mette Hansen har fået fart i futterne. Hun viste sig i perioder frem fra sin bedste side, og så kan hun ryste ethvert forsvar.

MIA REJ har sat sig solidt på pladsen som playmaker. Hun holder flot spillet i gang og sørger for rytmen i de forskellige kombinationer. Med sin teknik, overblik og sikkerhed har hun givet landsholdet en helt ny dimension.

De danske EM-værter fik en fortrinlig start på den aparte slutrunde, som står i coronaens tegn. Men nu bliver det altså spillet bold, og næste modstander er Montenegro på søndag, og det kan igen blive et brag.

MONTENEGRINERNE tabte kun knebent til Frankrig i deres første kamp. I Golden League tidligere på året havde Danmark ikke besvær med Montenegro, men denne gang er det et helt andet hold og med en helt anden indstilling.

Det kan blive sjovt, men med den store bredde på det danske hold bør det blive til endnu to point og dermed en puljefinale mod Frankrig i det sidste gruppeopgør på tirsdag.

