Stærkeste trup i 50 år

Danmark er storfavoritter til at vinde EM - aldrig har Nikolaj Jacobsen rådet over et bedre materiale

DET ER 10 år siden, Danmark senest har vundet guld ved EM. Nu er alle muligheder til stede for at gentage succesen, når slutrunden begynder senere på ugen i Ungarn og Slovakiet.

HOS bookmakerne og hos alle eksperter er Nikolaj Jacobsen og hans trup udråbt som de store favoritter. Og med god grund. Stærke håndboldnationer som Frankrig, Spanien, Kroatien, Tyskland og Norge er ramt af afbud fra nøglespillere. Af de store hold ser kun Sverige og værterne fra Ungarn ud til at kunne stille i noget, der ligner en optimal opstilling.

Nikolaj Jacobsen har styr på tingene. Foto: Lars Poulsen.

DANMARK stiller med den stærkeste trup i mands minde, og det er i det her tilfælde i hvert fald 50 år. Jeg kan i hvert fald ikke huske et så komplet ensemble, som det Nikolaj Jacobsen har at gøre godt med.

VI FIK en forsmag på, hvad holdet kan levere, da Norge lørdag eftermiddag i Hillerød fik en regulær lektion. Der var klasseforskel i sejren på 35-25.

PÅ FORHÅND var vi mange der var spændte på hvilken forfatning Rasmus Lauge ville være i.

DA HAN senest brillerede stort på landsholdet, ved VM i 2019, var han sammen med Mikkel Hansen i ren verdensklasse. Siden har skader i lange perioder holdt ham væk fra holdet, men mod Norge var han tilbage, og han var ikke faldet i niveau.

Rasmus Lauge gjorde hvad der passede ham mod Norge. Foto: Lars Poulsen.

OK, der var et par mislykkede indspil til stregen og et skud forbi mål, men ellers var det bare sublimt, hvad han præsterede. Og det var i begge ender af banen. Bagkæden med Mikkel Hansen, Rasmus Lauge og Mathias Gidsel bliver et voldsomt våben ved EM. Og den bliver i øvrigt ikke svækket, når der veksles med Mads Mensah og Jacob Holm.

DEN coronaramte Jannick Green forventes snart at slutte sig til truppen igen, og det betyder, at Nikolaj Jacobsen vil operere med 20 mand i Ungarn, hvor Danmark åbner ballet på torsdag i Debrecen mod Montenegro.

Niklas Landin havde krammet på de norske skytter. Foto: Lars Poulsen.

NÅR DER kun må være 16 mand med til kampene, betyder det altså, at fire spillere får rollen som tilskuere. Det kan ramme en klassespiller som Lasse Andersson, der ved VM i Egypten og OL i Tokyo udførte et stort arbejde i den danske defensiv. Men nu er Rasmus Lauge tilbage. Han er tovejsspiller, og derfor bliver der mindre brug for Anderssons kvaliteter.

DET ER vel det, man kalder for et luksusproblem. Men det understreger også hvilket materiale Nikolaj Jacobsen har at gøre godt med. Det er svært at bevare pessimismen.

