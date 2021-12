... så vi kan gemme denne artikel for dig.

ET FAST tema hos landstræner Jesper Jensen gennem hele turneringen har været, at Danmark har en bred trup, hvor alle kan bringes i spil, uden at det går nævneværdigt ud over kvaliteten.

SOM MED så meget andet er det en sandhed med modifikationer, for der er stadig opstillinger, som er en smule bedre end andre. Et eksempel er midterforsvaret med Kathrine Heindahl og Line Haugsted. Det kan ses, når en af dem, eller dem begge, skal have en pause. Men Jesper Jensen har selvfølgelig ret i, at bredden er Danmarks styrke, og bredden vil blive afgørende i aftenens mellemrundefinale mod Tyskland, der også kommer til opgøret med maksimumpoint.

MAN KAN hævde, at opgøret er et slag om kejserens skæg. Begge lande er klar til kvartfinalerne, og ingen af dem kan spille på, hvem de helst vil møde. For samtidig med Danmark-Tyskland spiller Spanien og Brasilien en anden mellemrundefinale, og det er netop de fire hold, som parres i kvartfinalerne. Vinderen af Danmark-­Tyskland møder taberen fra Spanien-Brasilien og omvendt. Mens Jesper Jensen vil ikke tabe nogen kampe. Sejre giver selvtillid. Mange sejre giver meget selvtillid. Så stakkels Tyskland.

MEN TILBAGE til bredden. Da Mia Rej blev skadet i den første kamp ved VM mod Tunesien, hentede Jesper Jensen i stedet den blot 21-årige Michala Møller fra Esbjerg ind i truppen. Vi var nok mange, der tænkte, at hun vil komme til at se kampene fra bænken. Der har hun også siddet en del, men hun har også fået spilletid.

Artiklen fortsætter under billedet...

Michala Møller er stormet ind på landsholdet. Foto: Lars Poulsen.

DEN HAR hun brugt fornuftigt, og mod Tjekkiet leverede hun på 12 minutter indtil flere blændende indslag med rigtig flotte mål. Blandt andet et hvor hun nærmest liggende trækker bolden helt op i nettaget. Det er der ingen med mælketænder, der kan levere. Michala Møller kan spille alle tre pladser i bagkæden og mod Tjekkiet scorede hun fra både højre og venstre back-positionen.

EN ANDEN af de helt unge er venstrefløjen Emma Friis. Hun er 22, har blot været med i 12 landskampe, men spiller allerede som en rutineret spiller. Hun arbejder ihærdigt i forsvaret, og hun laver rigtig mange mål fra fløjen i den anden ende. Landstræner Jesper Jensen kalder hende landets bedste afslutter fra den position. Der er da også noget helt særligt over den måde, hun kan svæve på og vente med at afslutte, til målvogteren har lavet et udfald.

Artiklen fortsætter under billedet...

Emma Friis kan svæve længe inden hun afslutter. Foto: Lars Poulsen.

MICHALA MØLLER og Emma Friis er to af de spillere, der er med til at gøre truppen bred, og samme bredde har Danmark endnu ikke mødt hos noget andet hold ved VM. Tyskland har den heller ikke. Kvaliteten hos Tyskland falder markant, når spillere fra startsyveren skal have en pause.

MEN LAD os nu bare få en underholdende kamp, og gerne jævnbyrdig langt hen i opgøret. Vi trænger til at se, hvordan det danske landshold præsterer under pres. Det har det ikke for alvor prøvet i de hidtidige fem kampe ved slutrunden

SOM DANMARK har også tyskerne et stærkt forsvar, og de vil også gerne køre hurtige kontraer. Utvivlsomt fordi Tyskland har sværere ved at score i det etablerede angreb. Her afhænger meget af Tysklands helt store stjerne, 23-årige Emily Bölk fra Thüringer HC. Der bliver trukket store veksler på hende både i angrebet og i forsvaret, hvor hun dækker i midten. Hun er en spiller, der er blevet fysisk belastet gennem hele turneringen.

DET GÅR igen hos alle i den danske lejr, at de vil vinde alle kampe. Kamp for kamp bygges der på af selvtillid, og det kommer også til at ramme Tyskland. Det bliver en kamp med masser af fysik, kraft og tempo, og i sidste ende vil den danske bredde gøre udslaget.