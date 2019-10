Stjal billedet igen: De skal smides ud!

COLORADO (Ekstra Bladet): SÅ ER vi der igen. Skal Rusland udelukkes fra OL i Tokyo næste år, eller vil Den Internationale Olympiske komite, IOC, igen vælge at se gennem fingre med russernes svindelnumre?

Spørgsmålet er blevet højaktuelt efter den seneste uges Play The Game-konference i Colorado Springs. Her formåede Rusland endnu engang at stjæle billedet på grund af landets mange dopingskandaler.

DENNE GANG var det en russer, der selv fyrede op under kedlerne. Yuri Ganus er chef for Det Russiske Antidoping-Agentur, RUSADA, og han forbløffede en hel verden, da han for nogle uger gik ud i tysk presse og fortalte, at der var blevet manipuleret med flere tusinde dopingprøver fra laboratoriet i Moska.

Prøver, der efter mange måneders tovtrækning var udleveret til det internationale dopingagentur, WADA. Prøver, der skulle være den sidste del af en større oprydning efter det statskontrollerede dopingmisbrug i Rusland, som blev afsløret i kølvandet på Vinter-OL i Sochi 2014. De tusindvis af prøver er blevet manipuleret for at dække over russiske dopingsyndere, og derfor er de jo intet værd.

Yulia Stepanova og hendes mand, Vitaly Stepanov, var blandt de første russiske atleter, der fortalte om den udbredte dopingsvindel i Rusland. Foto:v Thomas Søndergaard/Play The Game.

VI ER altså vidner til et nyt svindelnummer, og Yuri Ganus har hele ugen i Colorado Springs sagt til gud og hvermand, at der skal en stor oprydning til i Rusland, og at ansvaret for den seneste skandale skal placeres hos landets sportsminister, Pavel Kolobkov.

Sammen med min norske kollega Andreas Selliaas interviewede jeg Yuri Ganus tidligere på ugen, og jeg har aldrig før mødt en russisk embedsmand, som i den grad gik til angreb på kræfter i sit eget land.

HAN SAGDE, at han bliver truet, og at han er bange, men han føler, han er på en mission. Nogen vil måske sige selvmordsmission. Især med tanke på, at hans to forgængere i jobbet døde pludseligt og under mistænkelige omstændigheder.

Ekstra Bladet var ikke det eneste medie, der interviewede Ganus. Han stillede velvilligt op hver gang, han blev spurgt, og de mange artikler nåede i løbet af ugen frem til pressen i Rusland. Der er stort set ingen fri presse i Rusland, og derfor var reaktionen i de russiske medier et fingerpeg om, hvordan Ruslands ledere ser på den åbenmundede Ganus.

OG SÅ ser det sort ud. Ganus fik tørt på. Han kunne bare blive i USA, og han får allerede nu skylden for, at Rusland måske bliver udelukket fra legene næste år i Tokyo. Hvis det også er sådan, ledelsen i Kreml tænker, ser det ikke kun sort ud for Ganus. Så er det hele Rusland som sportsnation, der igen er på vej helt ud i kulden.

Yuri Ganus har fået tørt på i Rusland efter at han blandt andet i Ekstra Bladet har fortalt om den nye svindel med dopingprøver. Foto: Andreas Selliaas

En ting ligger helt fast. Der er manipuleret med de mange prøver. Hvem, der har gjort det, ved hverken Ganus eller andre i RUSADA. Om kort tid skal WADA behandle sagen, og det skal udmøntes i en eller anden form for straf.

HVIS DER ikke hurtigt kastes nyt lys over sagen, må konklusionen være, at russerne ikke har levet op til deres løfter. Derfor bør de heller ikke deltage ved OL i Tokyo.

Nu havde det været rart, hvis WADA og IOC havde taget turen til konferencen i Colorado. Men præcis som organisationer som FIFA og Det Internationale Atletikforbund valgte de at blive væk. Al deres snak om åbenhed og gennemskuelighed er og bliver ikke andet end snak.

EN ANDEN ting, der ligger fast er, at IOC’s præsident, Thomas Bach, hellere vil brække begge arme og det ene ben end sanktionere russerne, hvor han har en nær ven i præsident Vladimir Putin. Da vi også ved, at IOC har magten i WADA, skal vi igennem et nyt pinligt forløb, hvor verdens sportsledere vil forsøge at komme uden om den varme grød.

Helt tilbage fra OL i Moskva i 1980 har skiftende IOC-ledere været klar over, at russerne i udstrakt grad har dopet sig til alverdens medaljer. Og i nyere tid har vi flere eksempler på, at IOC og WADA gør meget lidt for at komme ondet til livs.

MED YURI Ganus markante opråb er lyset rettet mod både den russiske regering og mod WADA og IOC. Og da opråbet er så voldsomt, må han have en form for opbakning hos meget stærke kræfter i den russiske regering.

Det kan give en smule håb om bedre tider i russisk sport. I modsat fald er Ganus hurtigt en færdig mand, og så riskerer han at blive syndebuk i sagen om de manipulerede prøver. Det vil WADA og IOC sikkert fint kunne leve med.

Derfor rydder IOC ikke op

Det klareste eksempel på, at WADA og IOC ikke har den store lyst til at rydde op i Rusland, handler om Grigory Rodchenkov, som fra 2005 til 2014 ledede antidoping-laboratoriet i Moskva.

Hans job var blandt andet at sikre, at de bedste russiske udøvere, dem som havde mulighed for at vinde medaljer ved EM, VM og OL, ikke blev snuppet i dopingkontrollen.

Ekstra Bladet mødte sidste år Rodchenkov et hemmeligt sted i USA. Han fortalte, at han selv havde været en svindler i mange år.

Valgte flugten

Men han forsvarer sig med, at han ikke havde andet valg. Han havde sikkerhedsfolkene stående på nakken, og hvis han fældede en potentiel guldfavorit, kunne han se sig om efter et andet arbejde eller bestille en enkeltbillet til Sibirien.

I sidste ende valgte han flugten til USA. Uden at fortælle sin familie at han ikke kom tilbage. Han betaler en høj pris. Resten af livet vil han skulle se sig over skulderen. Han er en paria set med russiske øjne.

Rodchenkov fortalte sidste år Ekstra Bladet om sin flugt fra Rusland. Foto: Andreas Selliaas.

Efter flugten fortalte Rodchenkov alt om dopingsvindlen i russisk idræt, og at det blev styret fra sportsministeriet. Hans mange oplysninger blev ikke positivt modtaget alle steder.

Hos lederne i WADA og IOC virkede det som om, at man helst havde været dem foruden. Så sent som i denne uge i Colorado fortalte en kilde mig, at en efterforskningsleder i Rusland-sagen kun brugte en time på at afhøre Rodchenkov. En mand, som sad inde med viden om årtiets dopingmisbrug. Det skriger til himlen.

Skidt for sporten

Rusland er en stor idrætsnation, og tankegangen hos WADA og IOC er åbenbart, at store mesterskaber uden russisk deltagelse er skidt for sporten, sponsorerne og interessen. Og det er sikkert rigtigt.

Men når man forbryder sig mod dopingreglerne, og når man svindler en hel idrætsverden på groveste vis, må man også betale prisen.

De egentlige bagmænd i den russiske dopingskandale lever gladeligt videre på store poster. Rodchenkov, der ofrede alt og valgte at gå whistleblower-vejen, lever under jorden med en dødsdom hængende over hovedet. En sådan udgang på en af idrætshistoriens største skandaler lokker næppe nye whistleblowere frem i lyset.

