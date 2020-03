Største udfordring siden 2. verdenskrig: Fire muligheder

Coronavirussen har sat stort set al fodbold i Europa i stå, og selv om cheferne i UEFA har bedt til de højere magter, er der ikke umiddelbart tegn på, at situationen ændrer sig foreløbigt.

De mest optimistiske havde håbet på, at Superligaen og andre nationale ligaer kunne genoptage det smukke spil i begyndelsen af april, men det lader sig ikke længere gøre.

Sådan som virussen spreder sig i Italien, Spanien, Frankrig og såmænd også herhjemme, skal vi længere hen på foråret, før det måske bliver muligt at genoptage spillet.

Den danske regering har foreløbigt lukket grænserne indtil 13. april. En række lande har meddelt, at de tidligst genoptager fodboldkampene 13. april, så den dato er blevet det nye pejlemærke. Stadig er det dog voldsomt optimistisk at tro på, at vi kan tage på stadion om en lille måneds tid.

Men hvad så med Champions League, Europa League - med FCK - og EM, hvor Danmark er blandt værterne til sommer?

Hvornår kommer de mon til at spille igen? Det er der næppe nogen, der kan svare på. Foto: Jens Dresling.

Alle de spørgsmål skal UEFA tirsdag tage stilling til. Via videokonferencer vil alle 55 medlemslande blive taget med på råd, og det samme bliver de europæiske ligaer, herunder Divisionsforeningen, de europæiske klubber, som er samlet i ECA samt spillerne, der er repræsenteret af den internationale spillerforening, FIFPro.

Alt hvad der kan krybe og gå i europæisk fodbold, skal således forsøge at finde fælles fodslag i den største udfordring i international fodbold siden 2. verdenskrig. De er oppe mod en fælles fjende, nemlig coronaen, men de ved ikke, hvornår den bliver tæmmet, og derfor kan det, der i givet fald bliver vedtaget, ændre sig igen om ganske få uger.

Efter at have været en tur rundt i den europæiske fodboldverden er her et bud på, hvad der kommer ud af tirsdagens møder.

Mellem 40 og 45 af de i alt 55 medlemslande vil kræve, at EM udsættes til senere, så de nationale ligaer samt Champions League og Europa League kan spilles færdigt. Det betyder at hele maj og måske også hele juni skal tages i brug. Norge, Italien og Rumænien har meldt det åbent ud. Det samme har Divisionsforeningen. Italienerne regner tidligst med at kunne genoptage Serie A et stykke inde i maj.

Et meget lille mindretal af lande vil på UEFA-mødet foreslå, at man helt suspenderer de nationale ligaer og i stedet afholder EM efter planen med åbningskamp 12. juni i Rom. Her er argumentet, at EM kaster mange millioner af sig til medlemslandene, og det er penge, de ikke kan undvære.

Der er næppe tvivl om, at flertallet får deres vilje, selv om UEFA måske vil vente med at træffe den endelig beslutning om EM’s udskydelse. I et spinkelt håb om at coronaen snart får ende.

UEFA's præsident Aleksander Ceferin, som her er oppe at toppes med sin kollega i FIFA, Gianni Infantino, kommer nu på sin hidtil vanskeligste opgave. Foto: Ritzau Scanpix

Hvornår kan man så afholde EM?

Kigger vi på den internationale matchkalender er der flere muligheder, men det kommer i givet fald til at gå ud over andre begivenheder.

Mulighed 1

EM kan afvikles i december. Det vil kun ramme ganske få ligaer, men der er mange steder i Europa, hvor man ikke kan spille fodbold i december, og EM skal efter planen afvikles i 12 byer i 12 forskellige lande. Desuden bliver coronaen nævnt som særlig aggressiv om vinteren, så det er næppe anbefalelsesværdigt at sende mere end en million fans på kryds og tværs af kontinentet.

Mulighed 2

Man kan droppe efterårets Nations League og i stedet bruge datoerne til at spille EM.

Mulighed 3

EM kan flyttes til næste sommer. Her er der i forvejen FIFA’s nye klub-VM med 24 hold, heraf otte europæiske, men den turnering, som mange er lunkne ved, kan droppes. FIFA har dog intet hørt fra UEFA, og det er bemærkelsesværdigt al den stund, at det er FIFA, der styrer den internationale matchkalender.

Men UEFA er ikke alene om at have problemer med en slutrunde. Efter planen skal Sydamerikas Copa America afvikles fra 12. juni til 12. juli. Det kan heller ikke lade sig gøre, hvis ligaerne i Europa skal spilles færdige. For her er alle de bedste spillere fra Sydamerika.

Der er også EM for kvinder næste år, men hvis det skubbes en uge, kan det nok det lade sig gøre at afholde EM for begge køn. Sikke en fodboldsommer det kan blive.

Mulighed 4

EM kan skubbes til sommeren 2022 som er ledig, fordi VM det år skal spilles i november-december i Qatar, hvor der er for varmt til fodbold i juni-juli.

Der skal således i dag foretages en række svære valg, men som det fremgår af kalenderen, som er andet sted på siden, er der ikke andre muligheden end at udskyde EM, hvis de nationale ligaer skal spilles færdige. Og det ønsker flertallet.

Ingen huller i kalenderen

Her er et uddrag af den internationale matchkalender, som anskueliggør, hvorfor EM må flyttes.

I skrivende stund er kampe i Champions League, Europa League og i en lang række ligaer blevet aflyst, og for flere ligaers vedkommende vil kampene sandsynligvis blive skubbet en måned eller mere.

24. maj Sidste runde i Superligaen

24. maj Sidste runde i Serie A

27. maj Europa League-Finale i Gdansk

30. maj Champions League-finale i Istanbul

1. juni Danmark-Norge. Optakt til EM

7. juni Danmark-Sverige. Optakt til EM

12. juni EM-åbningskamp i Rom

12. juli EM-finale i London

5. september Danmark-Belgien. Nations League

8. september Danmark-England. Nations League

9. oktober Island-Danmark. Nations League

12. oktober England-Danmark. Nations League

12. november Danmark-Island. Nations League

15. november Belgien-Danmark. Nations League

2021

2., 3. og 6. Juni Finaler i Nations League

17. juni-4. juli VM for klubhold i Kina

7. juli-1. august EM for kvinder i England

