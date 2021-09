Svensk hykleri - vil træne på de dødes grave

I DET seneste års tid har fodboldforbundene i de nordiske lande formået at skabe en Qatar-kritisk alliance i international fodbold. Mantraet har været kritisk dialog med FIFA og med de kommende VM-værter i Doha. Alt sammen i et forsøg på at mindske antallet af dødsfald og generelt forbedre forholdene for de to millioner migrantarbejdere, som er ved at gøre Qatar klar til næste års slutrunde.

MEN NU bryder Sverige alliancen. Vores ellers så fandens politisk korrekte broderfolk har besluttet at sende det blå-gule landshold på træningsophold i Qatar i januar. Man tror det er løgn, men sandelig nej.

SVERIGES brud på den nordiske musketer-ed kommer kun få dage efter, at Amnesty International offentliggjorde en ny rapport om Qatar. Her hed det, at over 15.000 ikke-qatarer er døde i landet siden en flok korrupte mænd i FIFA’s’ eksekutivkomite i 2010 valgte at give VM til ørkenstaten.

AMNESTY kunne desuden fortælle, at dødsårsagerne blandt migrantarbejderne ikke undersøges. Tusindvis af unge raske mænd fra lande som Nepal. Bangladesh og Sri Lanka dør pludseligt. Ofte mens de sover. Men myndighederne i Qatar rubricerer blot dødsfaldene som naturlige eller uspecificerede. På den måde slipper arbejdsgivere og myndigheder for at udbetale erstatning til de efterladte.

RAPPORTEN fra Amnesty fik DBU og de øvrige nordiske fodboldforbund til at reagere. Endnu et brev blev sendt afsted til FIFA’s generalsekretær Fatma Samoura. Underskriverne var DBU’s velmenende direktør Jakob Jensen og hans nordiske kolleger, herunder direktøren i det svenske forbund. Endnu engang blev FIFA opfordret til at lægge pres på styret i Qatar.

MEN DET er ikke noget, svenskerne mener alvorligt. Døde migrantarbejdere eller ej, svensken vil til Doha og træne. Landstræner Janne Andersson siger til nyhedsbureauet NTB, at opholdet vil give Sverige gode sportslige forudsætninger.

- Vi får spillet på gode stadioner, og jeg tror, det kan have været en fordel at have været der før VM. Havde mesterskabet ikke været der, var vi aldrig rejst dertil. Der er ingen tvivl om, at vi synes, det er forkasteligt, hvordan de behandler arbejderne, siger træneren.

Artiklen fortsætter under billedet...

Janne Andersson skammer sig ikke engang. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Ritzau Scanpix

MAGE TIL hykleri skal man godt nok lede længe efter. Ja, der dør nogen migrantarbejdere, men svenskerne spiller gerne på deres grave. For det kan give en fordel, når det bliver alvor ved VM.

JEG HAR forstået, at ingen af de nordiske lande vil boykotte VM i Qatar. Selv ikke hvis der dør 20.000. Den kritiske dialog har i stedet været svaret. En form for moralsk figenblad: Se vi gjorde da noget.

NU ER DET blot tom snak. Når svenskerne tager på træningsophold i januar, bliver de automatisk en del af Qatars stort anlagte sportswashing-program. Svenskerne er med til at legitimere et rædselsfuldt regime.

PRÆCIS SOM DBU var det indtil 2015. Her havde boldspilunionen sendt flere ungdomslandshold på gratis træningsophold i Qatar. Det var Ekstra Bladet med til at afdække, hvilket fik daværende kulturminister Marianne Jelved til at kalde DBU’s ledere for naive. Hun beskyldte DBU for at udvise mangel på kritisk sans, når forbundet sendte ungdomslandshold på betalte ophold.

DBU’s formand Jesper Møller forstod et vink med en vognstang.

- I forhold til Qatar klapper vi nu hesten det første stykke tid, sagde Jesper Møller til Ekstra Bladet i februar 2015.

MEN NU går svenskerne i den modsatte retning. Den nordiske alliance er brudt. Sverige bliver en del af Qatars PR-strategi. Det er jävla trist och forbandet.