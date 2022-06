Synd for landsholdet

VI ER mange, der længe har set frem til sommerens EM i England. En turnering der tegner til at blive den største i kvindernes fodboldhistorie. Det er en dejlig udvikling, men desværre er det ikke uden malurt i bægeret.

DET ER synd for det danske landshold, at DBU og trænerteamet med Lars Søndergaard i spidsen udtog 34-årige Nadia Nadim til truppen. Det giver en helt unødvendig ballade omkring holdet. Og internt i truppen medfører det en masse uro.

MAN KAN mene, at DBU formår at adskille sport og politik, men igen er det en illusion. Det er uladsiggørligt, og Nadia Nadim har med sit ambassadørskab for Qatars VM virkelig formået at give DBU og sangen om den konstruktive kritik en stiv langfinger lige i smasken.

VI HAR ytringsfrihed her til lands, og derfor har Nadia Nadim lov til at hylde VM-værterne i Qatar, hvor migrantslaver dør i tusindvis under arbejdet med at forberede slutrunden. Et land, hvor homoseksualitet er forbudt, hvor kvinder, der har sex uden for ægteskab, bliver pisket, og hvor netop ytringsfrihed er ikke eksisterende. Jeg kunne gøre listen meget længere. Qatar er på stort set alle områder Danmarks modsætning.

Nadias Nadim støtter et regime, hvor Pernille Harder, th, er uønsket på grund af hendes seksualitet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

DET VAR 1. april Nadim meldte ud, at hun er blevet ambassadør for VM i Qatar. Siden har hun bortset fra en optræden i en blød sofa i morgen-tv klappet i som en østers. Hun er løbet fra aftaler om at stille op til interviews.

MED ANDRE ord har hun nægtet at forklare sit valg. Det er svagt. Jeg kan godt gætte på, at hun har gjort det for penge. I Qatar har de forfærdeligt mange penge. Det er jo derfor, de har fået VM. Men jeg kan bare ikke forstå, at Nadim kan sælge ud af alle de værdier, hun trods alt må have taget til sig som flygtning i Danmark. Værdier, der gjorde hende til en rollemodel og som betød, at hun blev kåret som årets dansker.

DBU OG Lars Søndergaard har altså valgt balladen, men baggrunden for at udtage Nadim er en desavouering af dansk kvindefodbold. Nadim har været skadet i over otte måneder og har kun nået at spille ganske lidt. Det er på et meget tyndt grundlag, Lars Søndergaard har valgt hende til. Som jeg forstod ham på pressemødet, bygger det alene på træningsrapporter, han har fået tilsendt fra USA og på noget videomateriale.

Lars Søndergaard udtog Nadia Nadim, selv om hun ikke er i form til at kunne starte inde. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

ALLIGEVEL siger han, at hun er valgt på grund af det sportslige, men hun kan bare ikke starte inde. Så langt er hun ikke endnu. Hun skal bruges som joker. Det lyder meget lidt overbevisende. Faktisk lyder det som en dårlig vittighed.

DET GØR Nadims ambassadørskab i øvrigt også. På Qatars VM-komites hjemmeside er hun stadig ikke registreret som ambassadør. Der er kun en række mænd nævnt. Hun har heller ikke optrådt nogen steder i sin rolle. Der er ikke ret mange andre end hende selv, der har fortalt, at hun er ambassadør for Qatars VM.

LANDSTRÆNER Lars Søndergaard havde på forhånd krævet, at den danske angriber skulle åbne munden og udtale sig i sagen, hvis hun ville udtages. Fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, sagde på torsdagens pressemøde, at han regner med, at Nadim udtaler sig om sit ambassadørskab på mandag.

VI MÅ SE, om det holder stik. Som nævnt er hun før løbet fra aftaler. Men det bliver i givet fald interessant at høre, hvordan hun vil forklare den øvrige trup, at hun støtter et regime, hvor flere af hendes holdkammerater er uønskede – alene på grund af deres seksualitet.

