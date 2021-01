Skal du have en fordel i managerspillet til håndbold-VM, så læs ekspertens inside-tips lige her (+)

TÆNK SIG, at den dag skulle komme, hvor vi må rose faraoen, dr. Hassan Moustafa, præsident for Det Internationale Håndboldforbund, IHF, og manden, der om nogen har placeret årets VM i Egypten. Mandens hjemland, hvor han for en menneskealder siden selv spillede på det egyptiske landshold.

Men nu kommer det: Tak til den 76-årige håndboldpræsident for endelig at have truffet en rigtig og forsvarlig beslutning. Efter først at have sagt ja til at lukke tilskuere svarende til 20 procent af kapaciteten ind i de fire haller ved slutrunden, ændrede Hassan og kompagni i weekenden holdning og sagde nej til fans på tribunerne. Af hensyn til spillernes helbred i den aktuelle coronasituation.

KONG HASSAN af håndbolden er kommet til fornuft og har slugt en kamel. Det har gjort nas, for det her VM, som for første gang afholdes med 32 hold, skulle have været kronen på værket for Hassan, der nu har siddet i 20 år som enevældig præsident i IHF. Slutrunden skulle have været for fulde sejl, med fyldte haller, fest og farver og med Hassan som en seriøs bejler til en plads i Den Internationale Olympiske Komite.

Det skal dog siges, at det ikke er Hassan Moustafas egen idé, at der ikke skal lukkes tilskuere ind. Der var nemlig gjort klar til at åbne for billetsalget, da den europæiske spillerforening i slutningen af sidste uge sendte et skarpt brev til Hassan Moustafa og lederne i den egyptiske organisationskomité.

Blandt underskriverne på brevet var den danske anfører, Niklas Landin. Budskabet var klart: Vi frygter for vores helbred, hvis der lukkes tilskuere ind.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niklas Landin var med til at sende brevet til IHF-præsidenten. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

BREVET FIK de egyptiske ledere til at træde sammen i weekenden, og her deltog også flere ministre fra den egyptiske regering. De kunne se for sig, hvilket mareridt det ville blive, hvis der blev sat smittekæder i gang i hallerne.

Præsidenten for den egyptiske organisationskomité, Hesham Nasr, siger ligeud, at beslutningen om at udelukke tilskuere blev taget som en konsekvens af brevet fra den europæiske spillerforening.

Hesham Nasr forklarer, at man har prioriteret, at turneringen skal køre så glat som muligt og med størst muligt hensyn til de involveredes helbred og sikkerhed. Beslutningen betyder også, at der ikke lukkes flere journalister ind til turneringen. Kun de pressefolk, som nu er i den røde boble, og som allerede er akkrediteret til slutrunden, får adgang til kampene. Der er ingen mulighed for at akkreditere sig efterfølgende.

EKSTRA BLADETS to medarbejdere i Egypten, undertegnede og Jan Kjeldtoft, er allerede i den røde boble i Kairo på Hotel Marriott, hvor også det danske landshold flytter ind i dag.

Afgørelsen fra de egyptiske ledere får altså ingen indflydelse på Ekstra Bladets dækning af VM, der for Danmarks vedkommende begynder fredag. Her er modstanderen Bahrain. Senere følger opgør mod DR Congo og Argentina. Tre kampe, der gerne skulle give maksimumpoint og dermed et godt afsæt til mellemrunden, hvor der venter betragteligt hårdere modstandere.

De coronaramte: Blev ved med at teste positiv

Se karaktererne: Nyt stjerneskud - to veteraner dumpede

Alt for mange eksperimenter