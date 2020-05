Tag nu det VM fra dem

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

DE KOMMENDE VM-værter fra Qatar er under voldsomt pres på flere fronter, og derfor kan man igen stille verdens fodboldledere det spørgsmål, om den lille ørkenstat på nogen måde er kapabel til at afvikle verdens største sportsbegivenhed?

HAVDE DER været retfærdighed til i denne fodboldverden, havde FIFA for længst frataget Qatar VM-værtskabet. Alene på grund af de slavelignende forhold, som migrantarbejderne lever under. Tusindvis dør under arbejdet med at gøre landet klar til at modtage de 32 nationer, som skal deltage ved slutrunden i november-december 2022.

HVIS DEN altså bliver til noget. Den internationale sportsverden er i øjeblikket hårdt ramt af coronapandemien. Qatar er det i særdeleshed. Hver fjerde, som testes i Qatar, er positiv. Landet, med en befolkning på blot 2,8 millioner indbyggere, har nu omkring 30.000 smittede. Til sammenligning har Danmark knap 11.000.

PANDEMIEN kan i første omgang få den betydning, at Klub-VM i Qatar til december bliver aflyst. Punktet ventes at komme på dagsordenen på det kommende møde i FIFA’s styrende råd, det såkaldte Counsil.

I QATAR er det migrantarbejderne, der først og fremmest bliver ramt af coronaen. De er rejst til Qatar for at bygge stadioner og gøre landet klart til fodbold-VM. Men nu er hundredtusinder af dem lukket inde i deres slum- og barakbyer på grund af virussen.

FOR AT dæmme op for smitten har regimet lukket af til de store beboelseslejre, og politiet sikrer, at migrantarbejderne overholder udgangsforbuddet.

EKSTRA BLADET har flere gange under dække besøgt migrantarbejdernes barakbyer i ørkenen en halv times kørsel fra hovedstaden Doha. Vi har set mange eksempler på, at 10-12 mænd er stuvet sammen i ganske små rum uden vinduer og uden moderne udluftningssystemer.

VI HAR også set lejre, hvor der ikke var rindende vand, og det er altså under sådanne forhold, at migrantarbejderne skal forsøge at undgå at blive smittet.

På så lidt plads er det svært at holde social distance. Foto: Lars Poulsen

MEN HVORDAN skal de kunne beskytte sig uden rindende vand og desinfektionsmidler? Hvordan skal de kunne holde social distance i en lejr, hvor tusinder af mænd lever side om side? Det er jo håbløst.

SENEST HAR Amnesty International berettet, at mange af migrantarbejderne mangler mad. På grund af coronaen er tusindvis blevet fyret, og der findes ikke understøttelse. Der er mange beretninger om, hvordan de må tigge sig til en kop ris og nogle grøntsager. Det er uværdige og kummerlige forhold.

DET UTROLIGE er, at coronavirussen ’kun’ har medført 14 dødsfald. Men det kan man næppe stole på. Qatar rutter ikke med sandheden, når det handler om døde migrantarbejdere. Det er tal, som sheikerne holder tæt til kroppen, netop af frygt for at miste VM-slutrunden, som er regimets helt store prestigeprojekt.

FORLEDEN BLEV det dog offentliggjort, at 34 stadionarbejdere er døde de sidste seks år. Heraf alene ni i 2019. Men det er tal, man skal se i sammenhæng med, at stadionarbejderne kun udgør to procent af de to millioner migrantarbejdere, som siden 2011 har knoklet for at gøre det lille land klar til VM.

SHEIKERNE i Qatar tæller kun døde blandt de arbejderne, der bygger de otte stadioner. De kaldes VM-arbejdere, og dem er der lavet statistik på. Men de arbejdere, der bygger metroen, som skal fragte publikum til stadion, eller de tusinder der bygger hoteller, restauranter, træningsanlæg og motorveje, tæller ikke med.

DET ER der selvfølgelig en grund til. For antallet af døde migrantarbejdere er voldsomt stort. Og rigtig dårlig reklame for slutrunden.

Kun døde stadionarbejdere bliver talt med i Qatar. Foto: Lars Poulsen

DE SENEST opgjorte tal er fra 2015. Her lykkedes det Ekstra Bladet at lave en liste ved hjælp af oplysninger fra flere ambassader i Doha. Tallet dengang var, at 1400 migrantarbejdere var døde, siden Qatar fik tildelt VM.

DET ER et rystende tal og årsag til, at Qatar siden har lagt låg på alle officielle informationer om døde arbejdere. Men der flyves jævnligt kister ud fra Hamad lufthavnen i Doha til Sri Lanka, Nepal, Indien og Pakistan.

INTERNATIONALE fagforeninger anslår, at der dør mindst en migrantarbejder i Qatar hver eneste dag. Holder det stik, vil vi nærme os omkring 4000 døde, inden den første kamp fløjtes i gang ved VM i 2022.

MEN DET tal kan stige voldsomt på grund af coronavirussen, som Qatar slet ikke ser ud til at have under kontrol. Og for nu selv at svare på spørgsmålet i indledningen. Qatar er på ingen måde kapabel til at afholde VM.

Platini er kommet til fornuft

EN ANDEN grund til at Qatar stadig kan miste VM, er de vedvarende historier om korruption. Altså at landet købte sig til slutrunden. Det afviser Qatar. Det har sheikerne gjort lige siden afstemningen i FIFA’s eksekutivkomite 2. december 2010. Men det får ikke snakken til at forstumme.

OG NU bliver der i en aktuel retssag i New York båret yderligere ved til bålet. I et 90 sider lange anklageskrift, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, står der sort på hvidt, at en stribe medlemmer af FIFA’s eksekutivkomite modtog bestikkelse for at stemme på Qatar som vært for VM.

RETSSAGEN i New York har fået UEFA’s tidligere præsident, Michel Platini, til at opfordre til, at VM tages fra Qatar. I et interview med det schweiziske magasin L´illustrere, siger han:

– Det er selvfølgelig hårdt for Qatar, som har investeret så meget i stadioner og infrastruktur – og jeg må minde om, at jeg selv stemte på landet.

– Men da det ser ud til, at de amerikanske justitsmyndigheder har uigendrivelige beviser, så skal man ikke spille et VM, som er sikret på illegal vis.

– Du er nødt til at have moral nok til at stille spørgsmål ved en korrupt afstemning. Infantino (FIFA’s præsident, Red.) har hverken format eller den etik, en FIFA-præsident skal have for at træffe den slags beslutninger, siger Michel Platini.

Platini var med til at give VM til Qatar. Nu vil han have det fjernet igen. Foto: Laurent Gillieron/AP/Ritzau Scanpix

HAN BLEV i sin tid presset af den franske præsident Nicolas Sarkozy til at stemme på Qatar, og det blev afgørende for, at USA blev snydt i den afgørende runde.

I MATERIALET fra USA sættes der navne på en række af de personer, som anklages for at have ladet sig betale af Qatar. Må jeg præsentere Ricardo Teixeira, Brasilien, Nicolas Leoz, Paraguay og Chuck Blazer, USA.

DET VAR tre af de helt tunge drenge i den 24-mands store eksekutivkomite, som dog på afstemningsdagen i 2010 var reduceret til 22. To medlemmer var i dagene forinden blevet knaldet for korruption.

TEIXEIRA ER svigersøn til den tidligere FIFA-præsident, gangsteren Joao Havelange. Teixeira har, siden politiet stormede FIFA’s hotel i Zürich i 2015, været på flugt fra FBI. Han har gennem sine år i FIFA beriget sig selv med mange hundrede millioner kroner.

LEOZ VAR i mange år præsident for det sydamerikanske fodboldforbund CONMEBOL og dermed også vicepræsident i FIFA. Forud for afstemningen i 2010 var han på rundrejse blandt de mange nationer, der søgte om VM i 2018 og 2022.

HAN NÅEDE også til England, der søgte om VM 2018. I London tilbød Leoz englænderne sin stemme, hvis han kunne blive slået til ridder af den engelske dronning.

BLAZER FRA USA sagde aldrig nej til et måltid mad eller en million eller to i bestikkelse. Han var i mange år en fast del af FIFA’s eksekutivkomite. Hvad han ikke var klar over, var, at han længe blev skygget af FBI. Han nåede at levere mange oplysninger til forbundspolitiet, inden han døde af kræft i 2017.

