TIL TIDER var det pinligt at se på. Selv de største chancer blev brændt på det skammeligste. Danmarks kamp mod Sverige, de to hold fra VM-finalen i januar, skulle havde været en flot finale på en fremragende dansk dag ved OL. I stedet blev det noget værre hø.

22 BRÆNDTE chancer nåede det danske landshold op på. Herunder to straffekast fra Mikkel Hansen. Det var ren tristesse. Der manglede både indstilling og energi på det danske landshold, der gik ind til kampen med visheden om, at pladsen i kvartfinalen var hjemme, og at førstepladsen i gruppen ville være sikret selv med et nederlag på fire mål.

DET HAR UDEN tvivl ligget i baghovedet, for der var ingen af spillerne, der gik på banen for at dø for trøjen. Ilden i øjnene var der ikke. Tidligere i turneringen har Nikolaj Jacobsen formået at ændre forløbet med taktiske genialiteter. Det skete ikke denne gang.

HAN VALGTE at spille syv mod seks fra kampens åbning, og det tog tempoet ud af kampen. Når der hver gang skal skiftes to-tre spillere ud fra forsvar til angreb, går det naturligvis ud over det danske kontraspil og den såkaldte andenbølgefase. Den så vi slet ikke i første halvleg.

LANDSTRÆNEREN holdt alt for længe fast i syv mod seksspillet. Vel blev der skabt chancer, men de blev desværre brændt på det skammeligste. Desuden tog opstillingen med Morten Olsen og Mikkel Hansen farten ud af spillet, og så blev Mathias Gidsel reduceret til at blive boldflytter.

ALLE HOLD spiller dog en dårlig kamp i løbet af en så lang turnering. Danmark valgte at gøre det på et tidspunkt, hvor det ikke koster noget, udover selvrespekten. Nu venter Norge i kvartfinalen tirsdag. Det er to hold, der kender hinanden ud og ind. De tætte kampe mellem de to hold bliver ofte afgjort af målmandspræstationerne.

DER BLIVER med andre ord brug for en stor indsats af Niklas Landin, hvis de danske favoritter skal videre i turneringen. Men netop anføreren plejer at løfte sig, når det virkelig gælder. Det gør det tirsdag, hvor det er vind eller forsvind. Og så nægter jeg at tro, at det danske hold kan brænde så mange skud en gang til.

Danmark skuffer og taber 30-33 til Sverige