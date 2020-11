To år til skammens VM

I DENNE weekend er der præcis to år til fodbold-VM i Qatar begynder. Slutrunden er allerede nu den mest forkætrede og omdiskuterede internationale idrætsbegivenhed siden OL i Nazityskland i 1936.

Det skyldes blandt andet, at den lille ørkenstat, uden nogen form for fodboldkultur eller historie, vandt retten til VM på et tidspunkt, hvor FIFA var en stor sump af korruption og begærlighed.

EN ANDEN noget alvorligere årsag er, at Qatar er en slavestat, hvor mange af landets godt to millioner migrantarbejdere arbejder under de mest horrible forhold.

Det er forhold, som findes i stort set alle landene i regionen, men det var først, da Qatar i december 2010 fik tildelt slutrunden, at det gik op for verdenen udenfor den arabiske halvø, at der stadig findes udbredt slaveri.

OG DET er de slaver, som gør landet klar til slutrunden. Et VM som bliver verdens dyreste omgang brød og cirkus til folket. Mere end 1400 milliarder kroner bruger sheikerne i Doha på infrastruktur og stadioner for at gøre landet VM-lækkert.

Omvendt regner man med mere end 4000 døde migrantarbejdere i byggeperioden frem til åbningskampen mellem Qatar og en endnu ukendt modstander 21. november 2022. Kampen skal spilles på Al Bayt stadion, som kan rumme 60.000 tilskuere.

FIFA's præsident, Gianni Infantino i midten, på besøg på Al Bayt, som skal bruges til åbningskampen. Foto: Getty Images/Ritzau Scanpix.

Al Wakrah er et af de nybyggede stadioner i Qatar. Video: Road to 2022

JEG HAR i snart 10 år skrevet om Qatars VM, og det er slående, at de kommende værter er blevet voldsomt overraskede over især de vesteuropæiske landes fokusering på menneskerettighedsspørgsmålet, herunder også kvinders rettigheder.

Regimet i Qatar har haft langt lettere ved at forholde sig til anklagerne om at have købt sig til slutrunden. De bliver blot afvist med et skuldertræk. FIFA blev på et tidspunkt selv tvunget til at efterforske påstandene, men uden resultat.

I ØJEBLIKKET er en domstol i New York ved at vurdere en sag, hvor tre tidligere medlemmer af FIFA’s eksekutivkomite er anklaget for at have modtaget bestikkelse af Qatar. To af de tre, Julio Grondona, Argentina og Nicolas Leoz fra Paraguay er døde. Den tredje, Ricardo Teixeira fra Brasilien, er på flugt fra FBI. Alle tre er notorisk kendt for at tage sig godt betalt i alle henseender.

Bliver de tre sydamerikanske banditter dømt for at have modtaget penge for deres stemme på Qatar, er det den eneste mulighed for, at VM flyttes til et andet land.

Nicolas Leoz var vicepræsident i FIFA og kendt for at tage penge fra hvem som helst. Han tilbød at stemme på England som vært for VM 2018, hvis han kunne blive slået til ridder af den engelske dronning. Foto: Ritzau Scanpix.

ALT DET der med slaveri og menneskerettigheder påvirker ikke synderligt FIFA eller de nationale fodboldforbund. Herhjemme har DBU indtil bevidstløshed sagt, at kun hvis den danske regering boykotter Qatar, vil landsholdet gøre ligeså. Det kommer ikke til at ske. Ikke engang anklager om at Qatar støtter terrorgrupper i blandt andet Syrien har fået danske politikere op ad lænestolen.

I 10 år har FIFA, DBU og alle øvrige nationale forbund ladet sig lulle i søvn af Qatars løfter om reformer og bedre forhold for migrantarbejderne. På papiret er der vedtaget reformer, men de er ikke ført ud i livet.

SOM FLERE menneskerettighedsorganisationer, der arbejder i Qatar, ironisk formulerer det: Alt er forandret – bare ikke i virkeligheden.

* Det er seks år siden, Qatar lovede af afskaffe Kafala-systemet, som i sin rendyrkede form er slaveri. Det er stadig ikke sket.

* Det er fem år siden, Qatar lovede at indføre minimumslønninger og sikkerhed for lønudbetalinger. Det er stadig ikke sket.

* Det er fem år siden Qatar gjorde det ulovligt for arbejdsgiverne at konfiskere migrantarbejdernes pas. Men det sker alligevel stadig, og arbejdsgiverne bliver ikke straffet.

SÅDAN kan man desværre blive ved. VM i Qatar bliver den største idrætspolitiske skandale siden OL i Berlin i 1936. Og med længder den dyreste. Men med mindre retten i New York sætter en spærre ud, bliver VM 2022 afholdt i Qatar. På de dødes grave.

Den barske hverdag i Qatar

Flere internationale menneskerettighedsorganisationer, herunder Amnesty International, udgiver jævnligt rapporter om forholdene i Qatar. Eksemplerne her er fra rapporter udgivet i år.

Covid-19 har ramt migrantarbejderne i Qatar hårdt. Mange tusinde er blevet smittet, fordi de bor i overfyldte lejre uden ordentlige sanitære forhold. Det er umuligt at holde social distance.

Det er umuligt at holde social distance, når 10 mænd skal dele et rum med kun otte senge. Foto: Lars Poulsen

Desuden er antallet af selskaber, som ikke udbetaler løn til tiden vokset dramatisk under pandemien. Siden marts er der således registreret 8,756 arbejdsgivere, som er bagud med lønudbetalingerne.

I marts i år blev hundredvis at migrantarbejdere, som var ude i et ærinde eller ude at handle samlet op af politiet. Ordensmagten forklarede, at de skulle testes for corona, og at de bagefter ville blive kørt hjem til deres lejr. I stedet blev de sat i overfyldte og uhumske celler uden senge eller madrasser. Der sad de i flere dage, inden de blev deporteret uden at få de penge, de havde til gode hos deres arbejdsgivere.

Men der sker også grimme ting uden coronaen.

I adskillige måneder i 2017-2018 fik 1200 ansatte i et selskab ejet af et medlem af emirens familie ikke løn. Mange valgte i desperation at rejse tomhændede hjem, og de der valgte at gå rettens vej, fik først en del af deres penge her for en måned siden.

I 2018 blev 800 migrantarbejdere, som arbejdede for selskabet Hampton International efterladt i en lejr uden rindende vand og nogen former for sanitet. De fik ikke løn i mere end et år, og flere arbejdere døde i lejren.

I 2019-2020 fik godt hundrede arbejdere på Al Bayt Stadion ikke løn i mere end et halvt år. Qatars VM-komite har ellers hele tiden holdt fast i, at de migrantarbejdere, der bygger stadionerne, bliver behandlet meget bedre end alle andre. Det viser sig ikke at holde stik.

I 2019 stoppede lønudbetalingerne til 550 migrantarbejdere fra firmaet Imperial Trading and Contracting Company. Arbejderne venter stadig på deres penge og de støtteordninger Qatar hævder er til stede, er ikke sat i kraft.

I oktober i år henvendte en kvindelig hushjælp sig til politiet, fordi hendes arbejdsgiver havde forgrebet sig på hende. Kvinden blev arresteret, fordi arbejdsgiveren hævdede, at hun var rendt af pladsen. Der findes mange lignende sager.

Interview med 105 migrantarbejdere foretaget i perioden maj 2019 til september 2020 afslørede, at 83 procent havde fået deres pas konfiskeret af deres arbejdsgiver.

