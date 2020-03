Tonedøve hyklere! Det er uanstændigt, UEFA

ET ELLER andet sted kan jeg godt forstå, at UEFA trods coronaen holder fast i håbet om at kunne afvikle EM-slutrunden til sommer. Hvis det altså handlede om fodbold. Men jeg er bange for, at det alene sker af kommercielle årsager.

Præcis som vi har set i denne uge, hvor UEFA uden hensyn til smittefare og menneskeliv har afviklet en lang række kampe i Champions League. UEFA har set stort på de mange advarsler, som regeringer og sundhedsorganisationer har udsendt i en lind strøm.

UEFA skulle have aflyst alle kampe i både Champions League og Europa League, ligesom alle de landskampe, der skal afvikles i slutningen af måneden over hele Europa, naturligvis også bør aflyses eller udskydes til senere.

MEN FRA UEFA’s hovedkvarter i Nyon i Schweiz er der larmende tavshed. Og derfor er der heller ingen linje i forhold til for eksempel Champions League. Tirsdag spillede Leipzig hjemme for et fyldt stadion mod Tottenham.

Onsdag spillede PSG hjemme på et tomt stadion mod Dortmund. Samtidig i Liverpool havde hjemmeholdet mod Atletico Madrid fyldt Anfield til sidste plads. Herunder 3000 fans fra Madrid, en by, som er i alarmerende rødt, når vi taler om coronavirussen. Det skriger til himlen.

En anden klub fra Madrid, Getafe, har fundet ud af, at man ikke skal udfordre skæbnen. Getafe skulle torsdag aften spille i Milano mod Christian Eriksens Inter. Den kamp ville UEFA have gennemført, selvom Milano stort set er epicenter for coronaen i Italien. Først da Getafe ganske forståeligt nægtede at flyve til Italien, måtte UEFA bøje sig.

SOM EN naturlig ting har La Liga på samme måde som Divisionsforeningen i Danmark lukket for national fodbold de næste to uger. Men hos de tonedøve hyklere i UEFA er der stadig total tavshed.

Det er kun kun godt en uge siden, at UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, holdt en brandtale på kongressen i Amsterdam. Selvglæden var enorm, og han sagde blandt andet:

- Når formål over profit bliver profit over formål, er det på tide at slå alarm. Fodbold er ikke en forretning som alle andre. Fodbold har historie, traditioner og en struktur, som må respekteres.

I DAG kan vi alle se, at det blot var varm luft. Profit er den eneste grund til, at UEFA ikke har lukket ned for de europæiske turneringer og de kommende landskampe. DBU sidder som så mange andre nationale forbund og venter på et udspil fra Nyon. Men når det ikke kommer, må DBU selv tage beslutningen og aflyse Danmarks to kampe sidst på måneden mod Færøerne og England. Alt andet vil være uanstændigt.

Og hvad så med EM til sommer? Coronaen er blevet en pandemi, og intet tyder på, at antallet af smittede i Europa vil falde foreløbigt. Turneringerne i Italien, Spanien, Danmark og en række andre lande er indstillet, og det betyder, at der senere kommer et voldsomt pres på kalenderen for at få afviklet de udsatte kampe.

SENEST MED udgangen af marts er UEFA nødt til at tage en beslutning omkring EM. Hvis pandemien fortsætter med at udvikle sig i negativ retning, må EM udsættes. I 2021 er der ikke plads. Næste sommer afvikler kvinderne EM i England, og FIFA har premiere på deres nye VM for klubhold med 24 deltagere i Kina.

Til gengæld er sommeren 2022 ledig, fordi VM det år er flyttet til november/december i Qatar. Men to slutrunder samme år virker som en voldsom belastning. Alle de spørgsmål forsøgte jeg sammen med en række kolleger at stille Aleksander Ceferin i sidste uge i Amsterdam. Han gled arrogant af på dem alle og sagde blot: Lad os nu være positive.

