Topbosser kan 'reddes' af coronavirus

KØBTE Tyskland sig til VM i 2006 og spillede fodboldikonet Franz Beckenbauer en hovedrolle i en regulær bestikkelsessag?

Alt det og meget mere skal en domstol i Bellinzona i Schweiz efter fem års efterforskning i disse uger forsøge at hitte rede på. Hvis altså ikke sagen på grund af coronavirussen når at falde for en forældelsesfrist

Det er noget af et persongalleri, den schweiziske anklagemyndighed har linet op. På anklagebænken sidder de to tidligere præsidenter for det tyske fodboldforbund Theo Zwanziger og Wolfgang Niersbach.

Begge har også tidligere siddet i FIFA’s eksekutivkomité. Og begge forlod FIFA i skam. Med sig på anklagebænken har de den tidligere finansdirektør i det tyske forbund, Horst R. Schmidt, og den tidligere generalsekretær i FIFA, Urs Linzi.

VIDNELISTEN er ikke mindre interessant. Sepp Blatter, som fyldte 84 tidligere på ugen, skulle via et videolink fra Zürich have vidnet i torsdags sammen med den tidligere tyske stjernespiller, Günter Netzer.

Fredag skulle Franz Beckenbauer have været i vidneskranken, men coronavirussen har også ramt retssagen i Bellinzona. Det har betydet flere udsættelser.

Bellinzona er placeret tæt på grænsen til Norditalien, og er derfor nærmest i undtagelsestilstand. Desuden er Niersbach i en form for selvvalgt karantæne, fordi der har været et positivt coronatilfælde i hans barnebarns skole.

DET KAN slet ikke udelukkes, at forsinkelserne er en del af et taktisk spil. Sagen handler om en mistænkelig udbetaling på 70 millioner kroner, som skulle have fundet sted i tidsrummet mellem 2002 og 2005.

Beckenbauer var dengang chef for den tyske VM-komite, og han har været under efterforskning sammen med de fire øvrige.

Men i juli sidste år var han så syg, at han ikke kunne lade sig afhøre. Ekstra Bladet kunne dog i august afsløre, at han ikke var mere syg, end at han kunne lade sig fotografere ved sig egen golfturnering i Bad Griesbach.

Beckenbauer fyrede kanonen af, da han åbnede sin egen golfturnering i Bad Griesbach. på samme tid var han for syg til at blive afhørt. Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images/Ritzau Scanpix

NU OPTRÆDER han så i stedet som vidne, hvis altså retshandlingen på trods af coronaafbud når at blive gennemført inden slutningen af april, hvor sagen ifølge schweizisk lov falder for forældelsesfristen.

Men selvom den nu 74-årige Franz Beckenbauer kun er vidne i retten i Bellinzona, virker han alligevel til at være den helt centrale figur i sagen.

IFØLGE anklageskriftet optog Beckenbauer på vegne af den tyske VM-komite, men i sit eget navn, i 2002 et lån på 70 millioner kroner hos franskmanden Robert Louis-Dreyfus, som var øverste chef i Adidas.

Via et schweizisk advokatfirma blev pengene kanaliseret videre til et Qatar-selskab, ejet af Mohammed Bin Hammam. Beckenbauer og Bin Hammam sad sammen i FIFA’s eksekutivkomite.

Bin Hammam blev kendt som manden, der bestak alle og enhver, når slutrunder skulle fifles på plads. Han er udelukket fra fodbold på livstid på grund af korruption.

Bin Hammam var i mange år en mester i bestikkelse. Han mistede først fodfæstet, da han i 2011 udfordrede Sepp Blatter til valget som præsident for FIFA. Hammam blev taget i en ny bestikkelsessag og udelukket fra al fodbold på livstid. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Tysk presse har spekuleret i, at Beckenbauer overlod de 70 millioner til Bin Hammam, som skulle sørge for at betale en række eksekutivkomitemedlemmer for deres stemme på det tyske VM-værtsskab ved afstemningen i 2000 i Zürich.

Da Robert Louis-Dreyfus i 2005 rykkede for at få lånet på 70 millioner kroner tilbage fra Beckenbauer, blev pengene udbetalt fra en konto i det tyske fodboldforbund. Via Urs Linsi i FIFA blev pengene indsat på en konto, som Louis-Dreyfus havde i en schweizisk bank.

Beckenbauer og hans tre kumpaner, Zwanziger, Niersbach og Schmidt, forklarede dengang bestyrelsen i det tyske fodboldforbund, at de 70 millioner var udbetalt til FIFA til brug for åbningsceremonien ved VM i 2006. En klar omgåelse af sandheden.

Da Beckenbauer var aktiv fodboldspiller, var han kendt for at glide af på alle tacklinger. Hans tøj var pletfrit og behøvede ikke at blive vasket.

Nu er spørgsmålet, om han også formår at glide af på angrebene fra den langsommelige schweiziske anklagemyndighed. En del tyder på det. Men pletfri er han ikke længere.

I forsøget på at trænge til bunds i sagen om Beckenbauers pengeoverførsler til Bin Hammam i Qatar har den schweiziske statsanklager bedt myndighederne i Qatar om hjælp. Det skete i september 2016. Qatar har stadig ikke svaret.

Sådan fik Tyskland VM

Tyskland fik VM i 2006 efter en intens afstemning i FIFA’s eksekutivkomite i Zürich i Schweiz i 2000.

Den britiske journalist og forfatter Andrew Jennings, som tidligere har arbejdet for Ekstra Bladet, har i bogen ’FIFA-Banden’ beskrevet forløbet på følgende måde:

’Efterhånden som afstemningsdagen nærmede sig, blev der lobbyet, trukket i ærmer og hvisket. Tyskland var bange for, at det blev uafgjort 12-12. I så fald skulle Sepp Blatter placere den afgørende stemme, og han havde på forhånd erklæret, at så ville han stemme på Sydafrika.

I anden afstemningsrunde stod Tyskland og Sydafrika lige med 11 stemmer hver. England fik to og blev elimineret.

En af stemmerne på England blev afgivet af New Zealands Charlie Dempsey. Han havde fået mandat af sit regionale forbund i Oceanien til at stemme på England, og hvis de faldt fra, skulle han stemme på Sydafrika.

Selv hvis Tyskland kunne få den anden flydende stemme, ville resultatet stadig blive uafgjort, og Blatter ville være nødt til at støtte afrikanerne. Resultatet var indlysende: Vi ses i Cape Town i 2006.’

’De stemte en sidste gang: Tyskland 12 stemmer, Sydafrika 11 stemmer! Vi ses i München i 2006. Men det var kun 23 stemmer. En havde ikke stemt. Hvem var det?

Det var Dempsey. Han havde forladt lokalet mellem afstemningerne. Han var i lufthavnen i Zürich for at nå et fly hjem.

Horst Schmidt, Franz Beckenbauer, Fedor Radmann og Wolfgang Niersbach, da Tyskland i 2000 havde sikret sig VM i 2006. Radmann var manden, der gjorde det beskidte arbejde for Beckenbauer. I dag har de sammen en vingård i Sydafrika. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Charlie undgik reporterne, så godt han kunne, men trængt op i en krog, plaprede han om ’utåleligt pres’ på aftenen forud for afstemningen. Hvad var det, der havde intimideret denne hårdtslående, hårdføre, gammeldags slagsbror?

Ingen uden for FIFA troede på Dempsey. Han havde kun én funktion ved FIFA-mødet: At afgive en stemme. Nu var han sikker på at blive smidt ud som præsident for Oceanien.

Der foregik noget meget mystisk og beskidt her. Der spredte sig hurtigt rygter om, at Fedor Radmann (Beckenbauers løjtnant, red.) havde ’købt’ Charlie.

Da det lå til at blive uafgjort 12-12, aftalte de, at Charlie skulle forlade afstemningen, tage tilbage til Dolder Grand Hotel og hente en kuffert, som var blevet efterladt til ham i garderoben. Den indeholdt 250.000 dollar. Han ville blive hastet til lufthavnen i en taxi, så han kunne nå flyet hjem.

Charlie døde i 2008 i en alder af 86, og vi finder måske aldrig ud af, hvad der ansporede ham til at smide sin karriere inden for fodbold i Oceanien over bord.’

Det kan i øvrigt tilføjes, at Charlie Dempsey i 2004 fik FIFA’s fortjenstmedalje.

