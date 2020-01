Trods skader og uheld: De skal vinde guld til Danmark

Her er et bud på de 16 spillere, som kan udgøre Danmarks trup til EM-kampen mod Island

SELVFØLGELIG blev det danske landshold i går udsat for et nyt uheld. Denne gang ramte det holdets anfører og førstekeeper, Niklas Landin. Heldigvis drejede det sig kun om et maveonde, men alligevel.

UHELDENE er væltet ned over den danske trup, siden den blev samlet før nytår. På intet tidspunkt har landstræner Nikolaj Jacobsen haft hele gruppen samlet til træning, og det giver selvfølgelig en række udfordringer, inden det bliver alvor lørdag aften i Malmø mod Island.

VI VED med sikkerhed, at Lasse Svan ikke bliver klar til den første kamp. Med mindre der indtræffer et mirakel, gør det samme sig gældende for Magnus Landin, som kom galt afsted med sin storetå i den sidste testkamp mod Frankrig.

TIL GENGÆLD er der håb om, at Rasmus Lauge bliver klar. Han deltog i en stor del af træningen i onsdags, og han blev yderligere testet ved den lukkede træning i går. Rasmus Lauge er en verdensklassespiller og alene det, at han står på holdkortet vil give den islandske landstræner, Gudmundur Gudmundsson yderligere behov for at bruge nogle timer i videorummet.

MICHAEL DAMGAARD fik et slag på tommelfingeren på venstre hånd ved onsdagens træning. Den var tapet op i går, og han deltog i træningen. Han bliver klar og det er ret belejligt, thi han er tiltænkt en hovedrolle mod Island. Hvis jeg ellers har forstået Nikolaj Jacobsen ret, så vil han bruge både Damgaard og Jacob Holm mod Island.

Jacob Holms hurtige fødder skal på arbejde lørdag aften i Malmø. Foto: Lars Poulsen

VI TALER om to hurtige spillere der om nogen mestrer mand-mand-spillet, hvilket de tydeligt fik vist mod Frankrig i søndags i Paris. Ved onsdagens åbne træning brugte Nikolaj Jacobsen da også meget tid med de to i bagkæden. Dermed ikke sagt, at de kommer til at spille alle kampe ved slutrunden.

I LØBET af de tre indledende kampe må hvert land skifte to spillere ud. Det samme gør sig gældende i mellemrunden, som byder på fire kampe. Kommer Danmark frem til finaleweekenden i Stockholm om godt to uger, må der igen skiftes to spillere. Det giver mulighed for at indrette sig efter den givne modstander.

Selv om har en ispose på knæet er Mikkel Hansen heldigvis ikke skadet. Der er blot tale om et slidt knæ, der skal køles ned. Foto: Lars Poulsen

I SEJREN over Frankrig i søndags stillede Danmark i perioder med en opstilling med fem spillere, som ikke var med til at vinde VM for et år siden. Det viser noget om den bredde, der er i dansk herrehåndbold for tiden.

DERFOR ER der heller ingen grund til at ligge søvnløs over de mange uheld. Lasse Svan bliver afløst af Johan Hansen, som gjorde det fortrinligt i sidste weekends to kampe. Magnus Landin bliver ikke erstattet med en anden venstrefløj. Her vælger Nikolaj Jacobsen at nøjes med Magnus Bramming, som for alvor får sin ilddåb.

Den tåskadede Magnus Landin behandles af fysiotertapeut Anja Greve. Foto: Lars Poulsen

MEN MAGNUS Landin vil blive savnet i forsvaret, hvor han normalt er schweizerkniven, der kan anvendes på flere positioner. Det har også været nødvendigt, fordi spillere som Morten Olsen, Michael Damgaard, Jacob Holm, Nikolaj Øris og for den sags skyld også Mikkel Hansen ikke er specielt dygtige til at dække op.

DER ER dog grænser for, hvor mange forsvars-angrebsudskiftninger Danmark kan køre med. Derfor var det ikke overraskende, at landstræneren torsdag aften sendte 33-årige Nikolaj Øris hjem og dermed reducerede sin trup til 19 mand. Men Nikolaj Jacobsen kan blive nødt til at ofre endnu af de nævnte bagspillere - pilen peger på Morten Olsen - for i stedet at få plads til en tovejsspiller som brølstærke Lasse Andersson, der stod stærkt i billedet mod Frankrig for en lille uge siden.

I GÅR i Frederiksberghallen sagde Nikolaj Jacobsen, at der jo er nogen, der skal blive til overs. Sådan må det være, når han nu har 19 mand i sin trup, men kun kan udtage 16 plus to reserver. Han sagde ligeledes i går, at han har 15 mand klar på sin blok til den endelige trup. Den sidste plads kan være tiltænkt Rasmus Lauge, hvis han forhåbentligt bliver sin skade kvit.

DE 16 kan således blive:

Niklas Landin

Jannick Green

Magnus Bramming

Johan Hansen

Hans Lindberg

Rene Toft Hansen

Henrik Møllgaard

Magnus Saugstrup

Anders Zachariassen

Rasmus Lauge

Lasse Andersson

Niclas Kirkeløkke

Mads Mensah

Mikkel Hansen

Michael Damgaard

Jacob Holm

