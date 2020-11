Uanstændigt og en svinestreg, Joy

Her blot 10 dage før EM begynder i Danmark, gav regeringen og kulturminister Joy Mogensen endelig turneringen grønt lys.

Forløbet har været så uanstændigt, at det skriger til himlen. En idrætsgren og et håndboldforbund, som gennem hele coronapandemien har vist, at alle protokoller overholdes til punkt og prikke, er blevet holdt som gidsel i flere uger..

Det selv om sporten har vist, at den kan håndtere coronaen.

Et eksempel er, at alene inden for de sidste par uger har håndboldhold fra Rusland, Frankrig, Ungarn og Tyskland været i Danmark for at spille kampe i de europæiske turneringer. Uden nogen problemer.

Hvorfor kulturministeren har trukket afgørelsen om EM ud, er der ingen, der aner. Intet er meldt ud. Alt er foregået i mørke.

Både DHF og det europæiske håndboldforbund, EHF, har gjort alt, hvad der er i deres magt for at kunne gennemføre et coronasikkert EM. Da regeringen lukkede Nordjylland ned, reagerede DHF prompte ved at flytte et indledende gruppespil fra Frederikshavn til Herning.

Og da Norge meldte fra som medarrangør, blev de to puljer, som skulle have været afviklet i Norge, flyttet til Kolding, hvor en sværm af frivillige og lokale ledere lynhurtigt lod sig indrullere i EM-beredskabet. Hvad der normalt tager år at planlægge, blev klaret på under 14 dage.

Artiklen fortsætter under billedet...

Sådan vil snart gerne se de danske håndboldkvinder. Foto: Lars Poulsen

Det er værd at bemærke, at de protokoller, som DHF og EHF opererer med, er langt skrappere end det, vi ellers ser herhjemme. Når EM går løs, må spillerne kun opholde sig på hotellet og i hallen. Der bliver ingen kontakt med udefrakommende eller med familie og venner, så længe slutrunden kører.

Alligevel har Joy Mogensen, som også er sportens minister, tøvet. Samtidig kan man så undre sig over, at der er helt andre og løsere regler på andre dele af hendes ressortområde.

Folk vælter ind i landets tivolier og zoologiske haver. Her er der ingen begrænsninger.

Ved EM må der maksimalt være 500 i hallen, selv om for eksempel Boxen i Herning har kapacitet til 12.000.

Den kamel har håndbolden slugt, men usikkerheden om hvorvidt EM kunne gennemføres, blev trukket i det uendelige.

Det her handler i høj grad om en idrætsgrens overlevelse.

Sporten har brug for de tv-indtægter, slutrunden kaster af sig, og for seerne vil det være mere sikkert at se kampene fra EM end at gå i tivoli eller i supermarkedet.

Håndbolden har i det forløbne år vist, at man håndterer coronaudfordringen langt bedre end så mange andre. Regeringen kan ikke være det her forløb bekendt. Så enkelt er det. Det er en svinestreg, at der først i dag er givet grønt lys til EM-slutrunden.

Topboss blander sig i EM-kaos: Giv grønt lys!

Kaster snart håndklædet: - Fuldstændig grotesk

EM-udmelding efter skæbnemøde

Politisk svar omkring EM trækker ud

--------- SPLIT ELEMENT ---------