Uddeler penge i spandevis - men FIFA-planen er en dødssejler

MAN KAN ikke gøre alle glade, men man må sige, at FIFA’s præsident Gianni Infantino gør et ihærdigt forsøg.

Da han blev valgt som præsident i 2016, lovede han FIFA’s 211 medlemsnationer flere penge, flere turneringer, flere deltagere ved VM og mindre korruption.

BUDSKABERNE blev mødt med stående ovationer i Hallenstadion i Zürich, hvor Infantino nærmest blev båret ind på skjolde.

Det med pengene ser ud til at holde stik. På den kommende kongres i juni i Paris vil han med baggrund i det succesfulde VM i Rusland præsentere et regnskab med et rekordstort overskud på 42 milliarder kroner. Derfor bliver der delt millioner ud til DBU og de øvrige landes fodboldforbund. Der bliver råd til at give en omgang i baren.

ET ANDET løfte er også indfriet. VM er fra 2026 udvidet til 48 hold, men Infantino presser på for, at også VM i Qatar i 2022 skal udvides fra de nuværende 32 til 48 hold. Det kan et lille land som Qatar ikke klare alene, og derfor arbejder Infantino på, at nabolandene Kuwait og Oman skal bære en del af udvidelsen.

Ideen er en dødssejler. Qatar er ikke interesseret i et udvidet VM, og Qatar vil ikke dele slutrunden med andre lande.

Qatar har siden 2010 brugt milliarder på at gøre landet klar til VM i 2022. De vil ikke dele slutrunden med nogen. Foto: Lars Poulsen

Spørgsmålet er også, hvilken instans i FIFA der i givet fald skal konfirmere en udvidelse af VM? Er det counsil - FIFA’s bestyrelse - der mødes torsdag og fredag i næste uge i Miami i USA, eller er det kongressen, der som nævnt holdes i juni i Paris?

JEG HAR sendt spørgsmålene til FIFA. Uden at få svar. Men det er ved at være sidste udkald for Infantino. De første kvalifikationskampe til VM i 2022 begynder til sommer umiddelbart efter kongressen i Paris.

Men hvorfor fortsætter FIFA-præsidenten sin umulige mission, som slet ikke har vundet genklang i Europa? Her er mange i forvejen forbandede over, at VM i 2022 er blevet flyttet til november-december, hvilket bringer uorden i fodboldkalenderen i en række lande.

SVARET ER, at han forsøger at gøre så mange som muligt glade. Især i regionerne uden for Europa, hvor pengene ikke er nær så store. Med sit initiativ viser han, at han trods alt forsøger.

I Afrika, Asien og i Nord- og Sydamerika vil et udvidet VM betyde flere deltagende lande, flere kommercielle muligheder og flere penge i kassen. Om det så også giver bedre fodbold, er en helt anden sag.

DET ER også tanken om flere penge, der ligger bag Infantinos ønske om et nyt Klub-VM og en ny nationsturnering. Selv om han med ukendte investorer i ryggen lokker med 25 milliarder dollar til de nye turneringer, har UEFA indtil videre nedlagt veto.

FIFA-præsidenten har således ikke indfriet alle sine valgløfter fra 2016. Han har heller ikke fået gjort op med korruptionen. Således blev et af hans bestyrelsesmedlemmer, Lee Harmon fra Cook Island, i sidste uge udelukket fra al fodbold i tre måneder. Ved VM i Rusland solgte Lee Harmon billetter på den sorte børs.

SOM MEDLEM af FIFA’s bestyrelse får Harmon 1,6 millioner om året. Desuden får han rejse og ophold betalt, han sidder på de bedste sæder til kampene, har fri bar i VIP-logen, og han får diæter for hver dag, han trækker i FIFA-habitten.

Men det var altså ikke nok. At han slipper med tre måneders udelukkelse og en bøde på 130.000 kroner, viser blot, at så slemt ser FIFA heller ikke på den lille korruption. Harmon burde være udelukket på livstid.

ALT ER således ikke gået Infantinos vej siden 2016, hvor han tog over efter skandaleramte Sepp Blatter. Alligevel bliver Infantino uden modkandidater genvalgt for en ny fireårig periode på kongressen i Paris. Han har nemlig opfyldt det vigtigste valgløfte - flere penge til alle medlemslandene. Og det får de. I spandevis.

