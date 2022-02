Udeluk Rusland fra al sport - NU

SELVFØLGELIG skal Rusland smides ud af al international sport. Det burde være sket allerede i går, men som sædvanligt sidder idrættens ledere med hænderne i skødet. Aldrig formår de at træffe de rigtige beslutninger i rette tid.

SÅ IGEN bliver det politikerne, der må fortælle præsidenterne i FIFA, IOC, UEFA og hvad de nu hedder alle sammen, at despoten Putin og han krigsførende nation altså ikke kan deltage i VM, i europæiske klubturneringer eller i nogen former for internationale mesterskaber eller stævner. Det gælder således også de paralympiske vinterlege i Beijing fra 4. til 13. marts.

UEFA’s eksekutivkomite mødes først fredag, men forbundet burde allerede have meldt ud, at årets finale i Champions League naturligvis ikke som planlagt kan spilles i Leningrad, undskyld Sankt Petersborg, som byen hedder for tiden. Men hos UEFA er al tankevirksomhed åbenbart blokeret. Derfor så vi også Gazprom-reklamer på banderne i ugens kampe i Champions League.

DET ER selvfølgelig heller ikke let at være UEFA’s præsident. Aleksander Ceferins valg i 2016 blev elegant styret af russerne, som skabte en alliance, hvor de smart lod de nordiske lande melde deres støtte ud først, hvorefter russerne kom buldrende med alle deres stemmer fra de østeuropæiske lande. Og lige siden har Gazprom hældt millioner af kroner i UEFA’s kasse.

Putin og UEFA's Ceferin, th, mødtes i 2019 i Sankt Petersborg, som efter planen skal være vært for årets finale i Champions League. Foto: Ritzau Scanpix.

RUSLAND har godt styr på UEFA, ligesom Putin og hans horde af tidligere KGB- og FSB-agenter har godt styr på IOC og FIFA samt en lang række andre internationale idrætsforbund. Sådan har det været siden Sovjetunionens dage, hvor KGB fik indsat den spanske fascist Juan Antonio Samaranch som præsident for IOC.

SAMARANCH VAR Spaniens ambassadør i Moskva, hvor han i 1980 blev rekrutteret som KGB-agent. Sammen med den norske journalist Andreas Selliaas, og med hjælp fra en afhoppet KGB-officer, afslørede jeg for fem år siden, hvordan den russiske efterretningstjeneste slog kloen i Samaranch.

SPANIEREN, som under anden verdenskrig var sportsminister i general Francos fascistiske regering, blev i 1977 Spaniens første ambassadør i Sovjetunionen. Her begyndte han at smugle russiske ikoner, religiøse billeder, ud af landet. Det var strengt forbudt og årsagen til, at KGB gav ham valget mellem at blive arresteret eller samarbejde. Han valgte det sidste, og med KGB’s hjælp blev han i 1980 kort før de olympiske lege i Moskva valgt som præsident for IOC.

Juan Antonio Samaranch fik en hånd fra KGB, da han blev valgt som præsident for IOC. Foto: Ritzau Scanpix.

KGB HAVDE også indsat deres egen vicepræsident i IOC. Vitaly Smirnov blev rekrutteret i 1978 og sad i IOC helt frem til 2006. Legene i Moskva i 1980 var de reneste nogensinde. Ikke et eneste dopingtilfælde. Det samme gjorde sig gældende ved Vinter-OL i Sochi i 2014. Begge gange sørgede den russiske efterretningstjeneste for, at positive prøver forsvandt.

RUSSERNES SVINDEL i Sochi blev afsløret, men alligevel blev Rusland ikke udelukket fra OL i Rio i 2016, Tokyo i 2021 eller fra Vinter-OL i 2018 eller her i 2022. Det kan jeg stadig undre mig over.

PUTIN OG hans lakajer har stadig fuldstændig styr på IOC. Der er et nærmest kærligt forhold mellem Putin selv og den IOC’s tyske præsident, Thomas Bach, som har gjort sig ufattelige anstrengelser for at Rusland, på trods af landets svindel og løgne, ikke skal have det røde kort.

Er der to, der står sammen i tykt og tyndt, så er det IOC's Thomas Bach og Putin. Foto: Charlie Riedel/Ritzau Scanpix.

I DEN aktuelle situation har IOC da heller ikke gjort andet end at beklage, at Rusland har brudt den olympiske våbenstilstand midt i en olympisk periode. Men Bach har ikke taget skridtet og udelukket Putins atleter fra de paralympiske lege.

SITUATIONEN i IOC adskiller sig ikke fra forholdene i FIFA, hvor KGB-agenten Vyacheslav Koloskov sad i eksekutivkomiteen og som vicepræsident i 16 år frem til 1996. Her blev han senere afløst af Putins mangeårige ven, Vitaly Mutko, som formåede både at være sportsminister i Rusland og medlem af FIFA’s eksekutivkomite. Dobbeltrollen havde han også, da FIFA i 2010 tildelte Rusland VM i 2018.

MEN MUTKO’s svendestykke for Putin var dopingsvindlen og de mange guldmedaljer i Sochi i 2014. Her var Mutko den store bagmand, og det kostede ham da også en livsvarig udelukkelse fra IOC. Men FIFA sanktionerede ham ikke. FIFA’s præsident, Gianni Infantino har også et nært forhold til Rusland og Putin. Da Infantino i 2016 var nyvalgt præsident blev han hurtigt inviteret til Moskva, hvor han sammen med Mutko lod sig fragte rundt i russiske oligarkers private jetfly. En handling, som er på kanten af de etiske regler.

Det er nu, at Infantino skal udelukke Rusland fra VM-kvalifikationen. Foto: Ritzau Scanpix.

DA MUTKO forlod FIFA i 2017 blev afløst af sin lærling, Alexey Sorokin, en mand med en lang fortid i den russiske udenrigstjeneste, hvad det så end dækker over. Men han taler engelsk med amerikansk accent.

FIFA HAR i skrivende stund ikke meldt noget ud om den krig, Rusland har indledt i Ukraine. Men selvfølgelig skal Rusland ikke fortsætte i kvalifikationen til VM i Qatar. Rusland skal efter planen møde Polen i marts, men den går ikke. Rusland skal også her have det røde kort. Selv om det vil gøre ondt på Gianni Infantino.

