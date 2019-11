Uden sportslig værdi: Danmark har gemt noget

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): HELT som forventet var Australien ikke nogen udfordring for det danske landshold, der fik en let åbning på slutrunden. Kampen havde stort set ingen sportslig værdi, men Klavs Bruun Jørgensen og hans spillere fik da i det mindste en god træningstime ud af anstrengelserne.





Klavs Bruun Jørgensen var ganske tilfreds med sine spillere. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

straks anderledes vanskeligt, når et rigtig godt sydkoreansk landshold bliver modstanderen søndag middag dansk tid. Sydkorea vandt overraskende over de franske Europa- og Verdensmestre og dermed blev Danmarks gruppe helt åben.

I RUNDENS tredje kamp vandt Tyskland over de tidligere verdensmestre fra Brasilien. Tre af de seks hold går videre til mellemrunden, og da vi roligt kan gå ud fra, at Australien taber alle deres kampe, bliver det altså vilde og spændende slagsmål, som venter Danmark de kommende dage.





Kristina Jørgensen fik vist sit store talent. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

det svært at vurdere, hvor Danmark egentlig står efter opgøret mod Australien, men vi fik dog set, at alle virker skarpe. Det var god attitude i forsvaret, hvor australierne slog sig voldsomt, og det var godt at se, at koncentrationen blev bevaret gennem hele kampen.

I DET første kvarter blev der dog brændt for meget på ellers fine muligheder, og det bliver der ikke råd til mod Sydkorea, som virkelig bliver en vanskelig modstander. Men selvfølgelig er der muligheder, og det danske landshold har gemt nogle ting til netop den kamp. Det fortalte en tilfreds landstræner Klavs Bruun Jørgensen efter opgøret mod Australien.





Sandra Toft havde ikke de store udfordringer i målet. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mie Højlund var yderst farlig med sine flotte gennembrud. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

dog ingen tvivl om, at Danmark skal endnu et gear op i tempo mod Sydkorea, som er et fysisk stærkt hold. Kontraspillet kan blive en afgørende faktor, og netop den del virkede perfekt mod Australien. Her fik vi også set, at unge spillere som Mie Højlund og Kristina Jørgensen nu er fuldbefarne landsholdsspillere.begge fart og frækhed i spillet, og de er med til at give Klavs Bruun Jørgensen langt flere muligheder i angrebsspillet. Louise Burgaard gled også fint ind spillet, og i det hele taget virker det til, at Danmark ved denne slutrunde har mere at byde på end tidligere. Men om den antagelse er rigtig, får vi først for alvor svar på, når Sydkorea er modstanderen søndag i Kumamoto.

Her er VM-karaktererne: Hun blev slagtet flere gange

Har sat kniven for struben: Klavs Bruun under pres