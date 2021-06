UEFA i ny pinlig skandale

NÅR MULIGHEDEN er til stede skyder UEFA straks sig selv i foden. Senest har de europæiske fodboldbosser sat en stopper for, at det smukke Allianz

Arena i München bliver lyst op i regnbuens farver, når Tyskland onsdag møder Ungarn ved EM-slutrunden.

MAN FÅR hurtigt den tanke, at UEFA’s forbud er for at tækkes det ekstremistiske styre i Ungarn, som netop har vedtaget en række love, som forbyder alt skolemateriale, som handler om homoseksuelle eller transpersoner. Det gælder bøger, tv-serier og lærebøger.

UEFA ER nemlig blevet voldsomt forelsket i Ungarn, fordi Puskas Arena i Budapest er blevet proppet med 60.000 tilskuere til Ungarns to kampe på eget græs ved slutrunden.

I UNGARN har premierminister Viktor Orban åbenbart afskaffet corona, og da fyldte stadioner giver bedre tv-billeder, overvejer UEFA nu at flytte EM-finalen fra Wembley i London til Budapest.

UEFA GÅR endda så langt som til at se bort fra de racistiske manifestationer og bølleoptræden, som vi har oplevet i forbindelse med Ungarns to kampe. Det giver ingen løftede pegefingre fra UEFA.

HER VAR man i stedet straks ude med kødøksen, da Tysklands anfører, Manuel Neuer, i kampen mod Portugal havde regnbuefarverne på sit anførerbind. En smuk gestus, som egentlig lå godt i tråd med et tidligere citat fra UEFA’s præsident Aleksander Ceferin:

’Det er meget vigtigt, at spillerne siger noget. Det er dem, der oplever diskrimination. Vi skal være rollemodeller. Hvis der er nogen branche, som kan gøre det, er det fodbolden.’

ALLIGEVEL truede UEFA med at straffe Neuer, men da modreaktionen viste sig at være for voldsom, trak fodboldforbundet sig. I stedet forbød UEFA som nævnt, at Allianz Arena bruger regnbuefarverne.

DET VAR ellers et forslag fra Münchens borgmester og fra et næsten enigt byråd. Netop det bruger Ceferin som årsag til forbuddet. Forslaget kom fra en politiker, og de skal ikke blande sig i sporten, er ræsonnementet. Det er komplet latterligt. UEFA er åbenbart kun ved enkelte lejligheder imod homofobi.

MEN TYSKERNE overgiver sig heldigvis ikke. I stedet vil andre stadioner i landet, blandt andet i Frankfurt, Berlin, Hannover, Wolfburg og Køln, blive lyst i regnbuefarverne, når Tyskland møder ungarerne.

UEFA’s forbud er blevet godt modtaget i Ungarn, hvor udenrigsminister Peter Szijjarto i en kommentar takker gud for, at fornuften har sejret hos UEFA’s ledere, som roses for ikke at have spillet med på de politiske provokationer. UEFA gjorde det rigtige, mener udenrigsministeren.

MÅSKE ER det værd at nævne, at en af UEFA’s vicepræsidenter er den ungarske milliardær, Sandor Csanyi, som er en nær allieret af Viktor Orban. Sandor Csanyi er præsident for den største bank i Ungarn, som også har store interesser i Slovenien, hvor UEFA’s præsident Ceferin er fra.

I DET HELE taget, ser det ud til, at østeuropæerne er ved at sikre sig et solidt greb om UEFA, hvor man i disse dage ikke hører meget fra de nordiske repræsentanter. Danmark og Sverige har ellers begge et medlem af UEFA’s eksekutivkomite, DBU's formand Jesper Møller og hans svenske kollega Karl-Erik Nilson, som ydermere er en af de fire vicepræsidenter.

MEN DET er ikke for sent at reagere, Der skal stadig spilles en EM-kamp i Parken i København. Mandag klokken 18.00 afvikles en 1/8-finale i vores smukke hovedstad. Parken må åbenbart ikke pyntes i regnbuefarverne, men så kan det jo ske i de omkringliggende gader. Det vil klæde DBU at give sin støtte til en god sag. Den danske landsholdsspiller Pernille Harder har sagt det meget præcist: Fodbold for alle.