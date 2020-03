UEFA lægger låg på corona og skandaler

AMSTERDAM (Ekstra Bladet): Dav med dig, makker!

DBU’s formand, Jesper Møller, var i fint selskab, da han som medlem af UEFA’s eksekutivkomite indtog sin plads på scenen i kongreshallen Beurs van Berlage i Amsterdam.

Her sad han blandt andre med PSG-præsidenten, Nasser Al-Khelaifi, som står over for en mulig fængselsdom i Schweiz i en grov korruptionssag.

Efter mere end tre års efterforskning rejste den schweiziske anklagemyndighed for 11 dage siden en straffesag mod Al-Khelaifi. Manden fra Qatar sidder i UEFA’s eksekutivkomite på et mandat fra ECA, sammenslutningen af europæiske klubber.

Al-Khelaifi er tiltalt for at have tilskyndet FIFA’s daværende generalsekretær, Jerome Valcke, til at begå kriminelle handlinger mod til gengæld at få TV-rettighederne i Italien og Grækenland til VM-slutrunder fra 2018 til 2030.

Det var alle i kongressalen i Amsterdam vidende om, men ingen af de fine mennesker i UEFA vil tale om den varme kartoffel. Heller ikke Jesper Møller, som i en samtale med Ekstra Bladet hellere ville diskutere, om Al-Khelaidi er sigtet, anklaget eller tiltalt i stedet for at forholde sig til det aktuelle spørgsmål: Bør Al-Khelaifi overhovedet være til stede?

Artiklen fortsætter under billedet...

Jesper Møller ville hellere klappe af Ceferins tale end tale om fodboldens skandaler. Der klappede han i stedet i. Foto: Yves Herman /Reuters/Ritzau Scanpix

Efter en lang holmgang nåede juristen Jesper Møller frem til, at nu må vi vente at se, hvad det schweiziske retssystem når frem til. Samme svar fik vi fra UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin.

Heller ikke det faktum, at FIFA for deres part har fredet Al-Khelaifi i selvsamme sag kan hidse Møller op. FIFA blev i december orienteret om, at den schweiziske anklagemyndighed ville rejse en straffesag.

Det fik i slutningen af januar FIFA til at reagere. Forbundet meddelte, at det havde indgået en uspecificeret, ’mindelig aftale’ med Al-Khelaifi. Som en konsekvens havde FIFA droppet sine egne kriminelle anklager mod PSG-præsidenten.

I følge den engelske avis, The Times, har Al-Khelaifi betalt FIFA mere end syv millioner kroner for at slippe ud af sagen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nasser Al-Khelaifi som her ses med Neymar købte sig til fred med FIFA. Foto: Ritzau Scanpix

Jesper Møllers reaktion er, at man nok ikke havde gjort det på den måde i Danmark.

– Vi må bare erkende, at vi er i en fodboldverden, hvor man opererer med forskellige standarder, glider Jesper Møller af.

Og sådan var det hele vejen igennem på UEFA’s kongres i den hollandske metropol. Alle gik uden om de varme kartofler, som også er UEFA’s beslutning om at udelukke Manchester City i to år fra Champions League for brud på reglerne om Finansiel Fair Play.

Den sag har den arabisk ejede engelske storklub anket til den internationale sportsdomstol, CAS, og det faktum bruger Jesper Møller og de øvrige komitemedlemmer til ikke at udtale sig om sagen. Igen må vi vente at se. At Manchester Citys ejere har truet med at sagsøge UEFA helt ind i helvede, får heller eksekutivkomiteen til at reagere.

Man fornemmede en udpræget modvilje mod at tage stilling til de aktuelle problemer. Coronavirussen, som kan smadre det meste af forårssæsonen i europæisk fodbold, ville man nødigt forholde sig konkret til.

Aleksander Ceferin skulle på det lukkede eksekutivkomitemøde mandag have udtalt, at panikken omkring coronaen er værre end selve virussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Aleksander Ceferin forsøgte at tale coronavirussen ned. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Hans ønske om at tale sagen ned skal naturligvis ses i lyset af, at europæisk fodbold i dag er en kæmpe industri, som omsætter for milliarder af kroner hver eneste uge.

Aflyste kampe eller kampe spillet uden tilskuere er et mareridt, og hvad nu med EM i fodbold i juni, som skal afvikles i 12 byer i 12 forskellige lande? Er den turnering også i fare?

Noget klart svar fik vi ikke, men både Ceferin og UEFA’s generalsekretær Theodore Theodoridis kunne dog presses til at sige, at der arbejdes med alternative løsninger, hvis ikke EM kan afvikles som planlagt.

Hvad det indebærer, ville de ikke sige. Så kan man kun gætte på, om overvejelserne går på at spille turneringen uden tilskuere eller at flytte hele arrangementet til et enkelt land.

– Men lad os nu være positive, sagde Ceferin.

Se også: Coronavirus rammer Champions League

Se også: Corona-aflysninger på stribe: Her fejler sporten