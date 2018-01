Uforudsigeligheden er Danmarks styrke

OPTIMISMEN FEJLER ikke noget i den danske lejr efter sejren over Ungarn i åbningskampen lørdag. I aften venter Tjekkiet og det, der på forhånd ligner to sikre point til Nikolaj Jacobsen og hans tropper.

SPØRGSMÅLET er så, hvordan landstræneren vil gribe kampen an. Han var ikke meget for at åbne for posen, da landsholdet i aftes trænede i en ganske rustik skolehal i Mursko Sredisce i den kroatiske provins Medimurje. Men selvfølgelig bliver der ikke taget let på kampen mod tjekkerne, der ellers indkasserede en ordentlig og ydmygende øretæve mod Spanien i lørdags.

DOG LIGGER det fast, at Morten Olsen nu er Nikolaj Jacobsens førstevalg som højre back. Anderledes kan det ikke være efter Olsens flotte indsats mod ungarerne. Her var Hannover-spilleren oppe på samme høje niveau som det, der gjorde ham til en af håndbold-Danmarks favoritter ved OL i Rio i 2016.

Artiklen fortsætter under billedet

Nikolaj Jacobsen var i rigtig godt humør ved træningen søndag aften. Foto: Lars Poulsen

DET KAN virke uortodokst med en højrehåndet på pladsen som højre back, men Olsen er uortodoks, og det er blot med til at gøre det danske landshold endnu mere uforudsigeligt. Morten Olsen mestrer nogle skud, blandt andet et slangehug af et underhånds hopskud, som meget få i verden kan gøre ham efter.

DESUDEN VAR hans sammenspil med Rasmus Lauge og Mikkel Hansen i opgøret mod Ungarn både varieret og elegant. Der var mange plads- og temposkift og mange finurligheder, men der er stadig en del, som kan blive bedre.

SELV SIGER landstræneren, at han gerne vil have et endnu bredere spil. Både Lauge og Morten Olsen må gerne i hyppigere grad angribe på ydersiden af backen. Det kan måske også få vores fløje mere med i spillet, for det var begrænset, hvad vi havde af fløjafslutninger mod Ungarn.

MORTEN OLSENS flotte åbning på slutrunden betyder, at Niclas Kirkeløkke og Peter Balling er henvist til en plads på bænken. Det vil dog virke underligt, hvis ikke Kirkeløkke bliver bragt i spil mod de svage tjekker. EM er en lang turnering, og det handler derfor også om at få så mange som muligt ind i turneringen. Der skal økonomiseres med kræfterne. En spiller i truppen skal dog sidde over. I aftes ville Nikolaj Jacobsen ikke sætte navn på vedkommende.

DER VAR meget at glæde sig over efter sejren mod Ungarn. Ikke mindst det udtryk, hele holdet viste. Der var mange knyttede næver, mange fremskudte brystkasser, og det var tydeligt, at alle var klar til at tage en øretæve for holdet. Den attitude og den gode form for galskab var stærkt savnet ved VM i Frankrig for et år siden. De mange eksperter, som Ekstra Bladet har talt med i Kroatien, betragter nu Danmark som en af EM’s helt store favoritter. Jeg kan kun erklære mig enig.

Morten Olsen er blevet førstevalget som højreback. uortodokst, men virksomt. Foto: Lars Poulsen

