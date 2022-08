Usle VM-sheikers brutale overgreb

KOMMENTAR: Der udspiller sig grimme scener i Qatar, hvor migrantarbejdere snydes for deres løn, lukkes inde i 40 graders varme for senere at blive deporteret

DET ER grimme scener, der udspiller sig i Qatar i disse dage, bare godt tre måneder før VM fløjtes i gang. Hvad migrantarbejderne har frygtet længe, er nu ved at blive en realitet.

I FRISKE RAPPORTER fra flere menneskerettighedsorganisationer berettes der om måneder uden lønudbetaling, overgreb og deportationer til hjemlandet uden en klink på lommen.

BEGIVENHEDERNE udspiller sig i forlængelse af et krav fra FIFA om, at der skal tyndes ud i antallet af migrantarbejdere i landet, så de ikke skæmmer gadebilledet under VM-slutrunden.

EKSTRA BLADET afslørede i slutningen af marts, at Qatars arbejdsministerium efter ønske fra FIFA har udsendt et cirkulære til landets arbejdsgivere. Heri hedder det, at antallet af migrantarbejdere skal minimeres fra 21. september til 18. januar. VM afvikles fra 20. november til 18. december.

NU SER DET ud til, at udtyndingen sker på den mest brutale måde. I søndags demonstrerede 200 migrantarbejdere, fordi de ikke havde fået løn i helt op til seks måneder. De arbejder for den store Qatar-koncern, Al Bandary International Group, som opfører byggerier for milliarder af kroner over hele landet.

200 migrantarbejdere strejkede i søndags over manglende lønudbetaling. Nu bliver de straffet. Foto: Migrant Rights

STRAFFEN faldt prompte. Ifølge flere organisationer blev demonstranterne stuvet ind i deres beboelsesblokke. Op til mellem 25-30 i hvert rum. Desuden blev der slukket for aircondition og strøm. Beskeden var, at når de kunne demonstrere i 40 graders varme, så kunne de også være i deres rum uden aircondition.

I LØBET af de seneste dage er 60 af demonstranterne taget i forvaring af myndighederne, og natten til i går blev de første deporteret til deres hjemlande. Hvilket præcis er det, som præsidenten for den internationale fagforening, BWI, Ambet Yuson frygtede, da Ekstra Bladet talte med ham i marts, hvor FIFA’s planer blev kendt.

Migrantarbejderne i Qatar går en uvis fremtid i møde. Foto: Lars Poulsen.

DER BLIVER talt meget om reformer i Qatar. Det er også det, som DBU, UEFA og FIFA gerne vil fremhæve, når talen falder på forholdene for migrantarbejderne hos VM-værterne. Men det er åbenbart stadig sådan, at sheikerne har mere travlt med at forfølge og straffe de migrantarbejdere, som protesterer over manglende løn, end at gå efter de arbejdsgivere, som ikke betaler deres arbejdere.

OP MOD en kvart million migrantarbejdere risikerer at blive sendt hjem fra Qatar, fordi FIFA ønsker et stop for byggeri af veje, parker, kloakering, og hvad der ellers er af arbejde i det åbne landskab. Det vil FIFA ikke se på under slutrunden.

SELVFØLGELIG er migrantarbejderne bekymrede for, hvad det vil komme til at betyde. Vil de blive sendt hjem? Vil de fortsat få deres løn? De har jo en kontrakt. De spørgsmål presser sig på, og de er selvfølgelig nervøse for, at deres arbejdsgivere udnytter situationen til at sende dem hjem til deres hjemlande uden løn, og at de desuden ikke vil hente dem tilbage igen.

NU SKULLE man tro, at arbejdsministeriet i Qatar vil sikre, at arbejdsgiverne ikke bruger situationen til at udnytte arbejderne. Men de retningslinjer er der ikke. Og der blev råbt vagt i gevær allerede i marts, hvor Ekstra Bladet i Qatar mødte en gruppe migrantarbejdere, som ikke havde fået løn i op til et halvt år.

DE FRYGTEDE for situationen under VM, men håbede på, at Qatars regering ville kræve, at hvis folk skal sendes hjem i fire måneder på grund af VM, skal de have deres løn udbetalt på forhånd. Det ville være en sikkerhed og en garanti.

DEN HAR de ikke fået. Og med de seneste dages begivenheder kan billedet fra det tidlige forår hurtigt gentage sig. Her fik en række virksomheder, som ikke havde udbetalt løn, ødelagt biler og entreprenørmaskiner af vrede arbejdere. Dengang var der også eksempler på, at virksomheder sendte medarbejdere hjem til Nepal, Indien og andre lande i regionen uden at betale dem løn. Derfor kommer FIFA’s diktat om fire måneders ’arbejdskarantæne’ som en ekstra trussel, der kan udløse nye aktioner fra migrantarbejdere.

