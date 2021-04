Vejen ud af Qatar

DET ER umiddelbart prisværdigt, at DBU i en skarp tone har sendt en række krav til FIFA om yderligere at lægge pres på Qatar. Det svenske fodboldforbund har gjort det samme, og nu har Norge fulgt trop. DBU sendte brevet til FIFA i fredags, men valgte først at offentliggøre det mandag.

MEN HVAD skal det nytte? Spørgsmålet melder sig naturligt, fordi hverken DBU eller de nordiske broderfolk truer med nogen form for konsekvens, hvis ikke FIFA og Qatar sikrer en fuldstændig implementering af vedtagne reformer for migrantarbejderne, og sikrer at menneskerettighederne overholdes - også efter slutrunden.

DBU VIL også have en omfattende undersøgelse af de mange dødsfald blandt migrantarbejdere i Qatar.

I BREVET fra det svenske forbund opfordres FIFA til at holde et samlet møde med de nordiske forbund. Men nu er der altså blevet snakket i snart 11 år, og det er svært at tro, at Qatar pludselig skulle efterleve de mange krav fra de nordiske forbund.

FIFA’s præsident, Gianni Infantino, er total kammerat med sheikerne i Doha. Så sent som i sidste uge sagde han endnu engang, at VM i Qatar vil blive det bedste nogensinde. Han giver ikke sheikerne tommeskruerne på, blot fordi Jesper Møller og han kolleger beder ham om det. Menneskerettigheder rager Infantino en papskid. I går meddelte FIFA således, at kinesiske Hisense er blevet ny sponsor for VM i Qatar. I Qatar er der slaveri. Kina er ifølge FN i gang med et folkedrab.

DER SKAL mere end et brev til, og når DBU og kompagni ikke vil true med nogen form for sanktioner eller boykot, er det svært at se, hvad der skulle få Infantino til at reagere.

MEN DER er en anden vej at gå. FIFA har flere gange tidligere tilkendegivet, at hvis det kan bevises, at Qatar har købt stemmer for at sikre sig VM, kan det komme på tale at revurdere hele situationen og eventuelt flytte slutrunden til et andet land.

FIFA’s egen undersøgelse i 2014, som mundede ud i den såkaldte Garcia-rapport, lagde blot en række indicier på bordet. FIFA forlanger den rygende pistol for at agere, og den findes faktisk. I New York.

I ET anklageskrift dateret 18.marts 2020 skriver anklagemyndigheden i New York direkte, at tre medlemmer af FIFA’s eksekutivkomite i 2010 blev tilbudt og tog imod bestikkelse for at stemme på Qatar som vært for VM 2022.

DE TRE er Ricardo Teixeira, Brasilien, Nicolás Leoz, Paraguay og Julio Grondona, Argentina. De sad alle i mange år i FIFA’s eksekutivkomite, og de er alle kendt for at være grådige og korrupte.

DESVÆRRE ER sagerne ved retten i New York ikke afsluttede, men FIFA’s præsident sagde sidste sommer til Ekstra Bladet, at han havde et ualmindeligt godt samarbejde med anklagemyndigheden i en lang række lande, herunder USA. Derfor bør det være muligt for FIFA’s egne efterforskere at skaffe sig materialet fra New York.

DET BLIVER ikke muligt at afhøre hverken Grondona eller Leoz. Grondona, som i mange år var vicepræsident i FIFA døde i 2014. Leoz var i husarrest i Paraguay og ventede på at blive udleveret til USA, da han døde i 2019. Kun Ricardo Teixeira er stadig iblandt os. Han gemmer sig i Brasilien, som ikke har en udleveringsaftale med USA.

MEN EN række vidner er i live, hvilket fremgår af anklageskriftet og egentlig burde FIFA se at komme i gang med at bore sagen ud. Men der sker næppe, hvis ikke der snart er nogen, der presser på.

VM SKULLE aldrig være givet til Qatar. Det er der næppe mange, der er uenige i. Men der er en vej ud. Fjern VM fra Qatar på grund af korruption. Det burde være sket for længst, men bedre sent end aldrig.