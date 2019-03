Verdens bedste i halvsløjt år: Næste år bliver han unik

JEG ER ikke et sekund i tvivl om, at Mikkel Hansen for tiden er verdens bedste håndboldspiller. Det beviste han med al ønskelig tydelighed ved VM i januar i Danmark og Tyskland.

Men det er ikke på grund af den præstation, at Det Internationale Håndboldforbund, IHF, i dag har offentliggjort, at Mikkel Hansen er kåret som verdens bedste håndboldspiller. Det er for hans meritter i 2018. Og det var nu ikke hans allerbedste år.

VED EM i Kroatien for godt et år siden var Mikkel Hansen hæmmet af et dårligt knæ. Der var mange bevægelser, han ikke kunne udføre, og turneringen blev ikke en bragende succes for PSG-stjernen eller for landsholdet som helhed. En fjerdeplads var et skuffende resultat.

Mikkel Hansen er kåret som verdens bedste for tredje gang. Foto: Jens Dresling

På klubplan gik det bedre med et mesterskab og en pokaltitel, men drømmen om at vinde Champions League gik ikke i opfyldelse for Mikkel Hansen og kompagni. Det var endnu en skuffelse.

NÅR IHF alligevel når frem til, at Mikkel Hansen var verdens bedste mandlige håndboldspiller i 2018, så kan man da kun tro på, at han vinder den titel igen i år. Hans indsats ved VM var af en anden verden, og sker det, bliver han den første på herresiden, som bliver kåret for fjerde gang.

Lige nu er han sammen med klubkammeraten Nikola Karabatic ene om at være kåret tre gange. Det er et makkerpar, der på mange måder har domineret international håndbold gennem de seneste 10 år.

