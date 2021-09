Vi bliver kvalt i VM-slutrunder

FIFA's præsident vil have VM hvert andet år - det er et voldsomt angreb på UEFA og EM

FREDAG var Arsene Wenger på forsiden af den store franske sportsavis L’Équipe. Budskabet var klart og tydeligt. Vi skal have VM i fodbold hvert andet år i stedet for hvert fjerde. Wenger var sendt i byen af sin arbejdsgiver, FIFA’s præsident Gianni Infantino.

DET VAR langt fra tilfældigt, at Wenger gik på banen. Han har været der før, og han vil gøre det igen frem mod FIFA’s kongres i Qatar om godt et år. Infantino har også sendt andre i byen med budskabet. De tidligere topspillere Yaya Toure og Javier Mascherano, som begge er med på FIFA’s legendehold, har i store interviews erklæret deres kærlighed til hyppigere VM-slutrunder.

JEG HAR spurgt FIFA, om er det sandsynligt, at forslaget om VM hvert andet år kan blive vedtaget ved almindeligt flertal blandt FIFA’s 211 medlemslande på kongressen næste år. Jeg har ikke fået svar.

UEFA VIL stritte imod med al kraft, men Europa tæller kun 52 medlemslande og er derfor i markant undertal i FIFA. Det Afrikanske Fodboldforbund, CAF, med sine 54 medlemmer har allerede meddelt, at VM hvert andet år vil være en gave til kontinentet.

DE SAMME toner hører vi fra Asien, som har 47 medlemslande. I den forgangen uge udsendte fodboldforbundene fra Maldiverne, Nepal, Sri Lanka og Bangladesh en fælles pressemeddelelse, hvor de tilsluttede sig ønsket om VM hvert andet år. Selv om VM fra 2026 udvides til 48 lande vil de fire asiatiske nationer aldrig komme med til en slutrunde.

DET ER heller vigtigt for dem. Det er pengene, der tæller. En VM-slutrunde betyder milliarder af kroner i FIFA’s kasse. Og det er penge, der igen skal deles ud til medlemslandene.

IDEEN OM VM hvert andet år blev første gang lanceret i 1999 af daværende FIFA-præsident Sepp Blatter. Den fik straks opbakning fra lande uden for Europa, men det lykkedes alligevel hurtigt for UEFA at lægge ideen død. I 2018 på et møde i FIFA’s bestyrelse, det såkaldte Counsil, i Kigali i Rwanda, var det præsidenten for Det Sydamerikanske Fodboldforbund, Alejandro Dominguez der fremsatte ideen om hyppigere VM-slutrunder. Den døde igen hurtigt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det danske landshold er godt på vej til at kvalificere sig til VM i Qatar. Fremover kan der bliver kortene interval mellem slutrunderne. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

DENNE GANG er der mere bund i forslaget, som skal gælde for både mænd og kvinder. Det betyder, at vi vil have en VM-slutrunde hvert eneste år. Vi bliver kvalt i fodbold. Som nævnt er UEFA arg modstander af ideen. UEFA’s præsident Aleksander Ceferin, har sagt, at et VM hvert andet år vil smadre den internationale kampkalender, og han har tilføjet, at hvis forslaget bliver gennemtrumfet, vil de europæiske lande blive væk.

VI HAR således en regulær konflikt mellem FIFA og et UEFA, som vil beskytte sine egne guldæg, EM og Nations League, som har vist sig at være en stor succes. Både sportsligt og økonomisk.

MEN DET er dog tvivlsomt, om UEFA står samlet. På FIFA’s kongres tidligere på året, hvor Saudi-Arabiens forslag om at undersøge mulighederne for at arrangere VM hvert andet år, stemte kun 22 lande imod. Det forlyder, at de nordiske lande var blandt de 22.

HVIS FORSLAGET om VM hvert andet år når frem til en afstemning på FIFA’s kongres næste år i Qatar, er jeg ikke i tvivl om, at det bliver vedtaget. Det vil tage glansen af VM, der netop er noget særligt, fordi det sker så forholdsvist sjældent. Med et udvidet VM med 48 hold, vil det også være de færreste lande, der kan magte arrangementet.

SÅ VÆRSGO til Kina i 2028 og senere til Saudi-Arabien, som har Gianni Infantino rendende ustandseligt. Han skal jo også finde penge til sit udvidede VM for klubhold, som kan ses som et angreb på UEFA’s Champions League. Det smukke spil har udviklet sig til en grim affære.