Videre - men lige til glemmebogen

MED SEJREN over Japan er Danmark videre til kvartfinalerne ved VM. Det er vel det bedste, der kan siges om den kamp. Det hedder sig at alle hold spiller en dårlig kamp ved en slutrunde. Lad os håbe at det for Danmarks vedkommende var kampen mod japanerne, som virkelig kæmpede flot for sagen.

FOR DET DANSKE landshold handler det nu om at komme videre. Danmark er sikker på at vinde gruppen, uanset resultatet af den sidste kamp i mellemrunden mandag mod Kroatien.

NU ER det dog ikke kun håndbold, det handler om. Der er sygdom i den danske trup. Mikkel Hansen og Johan Hansen havde maveonde. Den danske fysioterapeut Anja Greve er også ramt, og Mads Mensah har også haft en snert af dårligdom. Det må der gerne snart komme styr på, for der er brug for alle mand i fortsættelsen. Det fik vi set mod japanerne.

HER VAR DER spillet 17 minutter, inden Nikolaj Jacobsen tog en timeout. Jeg havde taget den tidligere. Især virkede forsvaret slet ikke indstillet på de fodrappe japanere, der havde alt for let ved at bryde igennem. Også i det danske midterforsvar, som ellers har været så suverænt.

DANMARK havde netop defensivt været overbevisende hidtil ved VM. Således kunne Nikolaj Jacobsens hold bryste sig af at have det bedste forsvar efter fire kampe ved slutrunden. Blot 82 scoringer havde Danmark indkasseret.

DET BILLEDE krakelerede en smule i opgøret mod Japan, der havde for let ved at finde åbninger overfor et for passivt dansk forsvar, der slet ikke fik tacklet eller skabt spilstop. I stedet blev der kigget håndbold, og det var da også ganske fascinerende, det de bevægelige japanere diskede op med.

Emil Jakobsen var et lyspunkt i opgøret mod Japan. 12 mål lavede den unge GOG-spiller. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix.

MEN OGSÅ i den anden ende kneb det med koncentrationen. Da Danmark kort tid før pausen havde muligheden for at bringe sig foran med fire mål, sløsede Jacob Holm en aflevering til stregen væk og så kunne Japan i stedet reducere den danske føring til blot to mål.

DANMARK havde ellers ikke svært ved at komme til scoringer, men for ofte blev der forceret for meget, og det udløste en stribe af tekniske fejl. Bolden nåede dårligt at blive spillet rundt, før der blev satset, og det var både Holm og Morten Olsen der forivrede sig.

DET MANGLEDE lidt den ro og overblik, som Mikkel Hansen normalt er garant for. Det er ham, der vurderer, hvornår der skal spilles roligt og hvornår, der skal kul på kedlerne. Vi må håbe, han hurtigt kommer over sit maveonde, for der bliver hårdt brug for ham i de kommende kampe.

TIL DEN positive side var det godt at se Emil Jakobsen blive sluppet løs på VM-scenen. Han er lynende hurtig, og bortset fra et par kiksede afslutninger var han også en rigtig måltyv. Der er meget bold i ham og han bliver for alvor giftig, når Danmark kommer op mod større og tungere modstandere senere i turneringen.

SÅ LAD os hurtigst muligt glemme den her kamp og komme videre til de store kampe, der venter. Lørdag aften i Kairo blev det for meget Japan og for lidt Danmark. Men Nikolaj Jacobsen og hans svende fik dog trods alt reddet skibet i land og scoret de nødvendige mål. Måske kan den tætte kamp endda komme Danmark til gode senere i turneringen. Nu fik de set, at tingene ikke kommer af sig selv.

