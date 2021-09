Vild plan kan splitte alt ad: - Der er noget hamrende galt

SAT PÅ spidsen er FIFA’s planer om VM hvert andet år et regulært slag i nyrerne på den europæiske fodboldmodel.

Uanset hvordan man vender og drejer den globale fodbold, finder vi de bedste spillere og de bedste klubber i vores del af verden. Her er også de bedste landshold. Kun Brasilien og Argentina kan udfordre de stærkeste europæiske nationer.

VM HVERT andet år er en trist tanke, og FIFA fik da heller ikke solgt ideen særlig godt, selv om idemanden Arsene Wenger og 80 tidligere stjerner i sidste uge i Doha i Qatar fyrede op for den helt store pr-maskine. Blandt andet var vores egen målmand fra 90’erne, Peter Schmeichel, ude med et jubeludbrud. Han synes tanken er god, ikke mindst fordi spillerne efter VM-slutrunderne vil få 25 dage til at restituere.

UDSAGNET VISER, at Schmeichel ikke har blik for fodbolden på vores egne breddegrader. Normalt afvikles VM fra anden uge i juni til anden uge i juli. Den danske superliga begynder i juli, og på den tid af året spilles der også ligafodbold i Norge, Sverige og Rusland, for blot at nævne nogle få.

Peter Schmeichel er varm fortaler for VM hvert andet år. Foto: Lars Poulsen.

ALLE DE europæiske ligaer har sagt fra overfor FIFA’s tanker, men alligevel fortsætter Gianni Infantino og hans mænd deres korstog mod Europa. Det sydamerikanske fodboldforbund, CONMEBOL er solidarisk med UEFA og har vendt tomlen med for VM-planerne. Men de øvrige konføderationer er mere varme på ideen.

I EN koordineret aktion har det asiatiske forbund, AFC, det afrikanske, CAF, og fodboldforbundet i Nord- og Mellemamerika samt Caribien, CONCACAF, det seneste døgn udsendt pressemeddelelser, hvor de glæder sig til at høre nærmere om FIFA og Arsene Wengers planer. Faktisk mangler vi kun at høre fra fodboldforbundet i Oceanien, OFC.

OG SÅ KAN vi begynde at tælle stemmer. Arsene Wenger har tidligere sagt, at han håber at have en aftale på plads i december, og den skal så i givet fald stemmes hjem på FIFA’s kongres næste år.

Arsène Wenger var træner i Arsenal i 22 år frem til 2018. I dag er han ansat som udviklingsdirektør i Fifa, hvor han i øjeblikket undersøger muligheden for at afholde VM hvert andet år. Foto: Markus Gilliar/Ritzau Scanpix

JEG HAR den seneste uge flere gange spurgt FIFA om både regler for afstemningen og om eksakte datoer. Uden at få svar. I øjeblikket er det umuligt at trænge igennem til fodboldens førerbunker i Zürich i Schweiz.

MEN SOM jeg forstår reglerne, vil det kræve 2/3-flertal blandt FIFA’s 211 medlemslande at få indført VM hvert andet år. UEFA og CONMEBOL, som har sagt fra, tæller tilsammen kun 65 nationer, hvilket ikke er nok til at vælte forslaget. Hvis det altså kommer til en afstemning.

JEG TVIVLER på det sker. Hvis fronterne bliver trukket så skarpt op, vil det splitte international fodbold, og UEFA og CONMEBOL kan klare sig fint uden FIFA og de øvrige konføderationer. Men andre må også blive klogere, for der er noget hamrende galt i FIFA og Arsene Wengers planer.

DERES udgangspunkt er, at der skal afvikles VM hvert andet år for både mænd og kvinder. Sidstnævnte skal spille i de ulige år. Der skal også spilles EM for herrer og kvinder hvert andet år, ligesom de øvrige konføderationer skal have deres tilsvarende slutrunder. For Europas vedkommende skal der også spilles EM for U21. Og alle turneringer skal spilles om sommeren. Det hænger ikke sammen.

DEN NUVÆRENDE internationale matchkalender udløber i 2024, og får FIFA. Infantino og Wenger held med deres foretagende, vil vi derefter blive kvalt i fodbold. Men vi har ikke brug for mere fodbold eller flere slutrunder. Vi har brug for bedre fodbold udført af spillere, som også får tid til at restituere mellem opgaverne.

