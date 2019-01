'Vinderen står med det ene ben i semifinalen'

BARE 10 minutter fik pressen lov til at kigge indenfor i sportscenter Herning, hvor landsholdet i aftes havde den afsluttende træning inden den utroligt vigtige gruppefinale i dag mod Norge. Det blev til lidt opvarmning, og så var det ellers ud af vagten.

Den taktiske træning skulle ingen udenforstående have indblik i. Vinduerne ind til hallen var lukket af med sorte plastiksække, så ingen kunne kigge ind, og på det forudgående pressemøde sagde landstræner Nikolaj Jacobsen ikke mere end højst nødvendigt.

Han lagde et røgslør ud omkring Casper U. Mortensen, som har haft et ømt knæ. Men mon ikke Casper U. spiller mod Norge. Det tror jeg. Der er brug for hans hurtighed.

DET psykologiske spil er i gang, og nordmændene er med på vognen. Næsten uden at blive spurgt gør de Danmark til VM-favoritter, men sandheden er, at Norge også er med i det felt på seks hold, der kan vinde slutrunden.

Nordmændene underspiller, men det er en del af legen. Under alle omstændigheder venter der en kamp, som kun kan blive en lækkerbisken for alle håndboldelskere. Vinderen af kampen vil gå over til mellemrunden med de maksimale fire point, hvilket igen vil betyde, at holdet står med det ene ben i semifinalen.

ET nederlag til Norge vil ikke betyde, at semifinalen forsvinder i det fjerne. Men det vil i givet fald betyde, at landsholdet skal vinde alle tre kampe i mellemrunden. Det kan blive svært nok, for et af holdene er Sverige, som har vist imponerende styrke.

Men nu gælder det Norge, hvor det først og fremmest handler om at få stoppet deres eminente kontraspil. Nordmændne laver 10-15 mål på kontraer og hurtig midte i hver eneste kamp. Bliver de holdt nede på det halve, vil Danmark stå betydeligt bedre.

NORGE har ikke så let ved at lave mål i deres etablerede angrebsspil, og med den styrke det danske forsvar senest viste mod Østrig, og med den form Niklas Landin er i, vil det være en dansk fordel, hvis kontraerne bliver stoppet.

Hvordan gør man så det? Nikolaj Jacobsen gav selv svaret i går. Danmark skal passe godt på bolden, og ikke forcere afslutningerne. Hver gang bolden ender i det norske mål, skal de bruge ekstra sekunder på at fiske den ud, og dermed forsinkes kontramaskinen. Det er de små marginaler, som man siger.

VI VIL utvivlsomt se Danmark spille syv mod seks i store perioder af kampen. Det skulle gerne garantere scoringer. Et andet taktisk træk vil formentlig være, at Nikolaj Jacobsen kun vil spille med en forsvars-angrebsudskiftning.

Det kan betyde, at Nikolaj Øris, som ikke er en ørn i forsvaret, bliver bænket til fordel for Mads Mensah, der dækker vældig godt op. Mensah kan også spille pladsen som højre back i angrebet, selv om han er højrehåndet. Han har prøvet det før. Med succes.

NÅR ALT det er sagt, kan det i sidste ende blive publikum i Boxen og Niklas Landin, der afgør kampen. Publikum og Landin har hidtil været i verdensklasse, og fortsætter det, kan jeg ikke se, at Danmark skulle tabe til Norge.

