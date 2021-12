VM-bronze skal indlede ny æra

DER VENTER os et nyt drama, når de danske kvinder søndag møder Spanien i bronzekampen ved VM i den gamle slidte hal i Granollers. Spanien på hjemmebane og med 3500 tilskuere i ryggen bliver noget af en mundfuld, men det er her, at Jesper Jensens landshold skal understrege, at det er i gang med en ny æra i dansk kvindehåndbold.

INDTIL NU har landsholdet spillet en rigtig flot slutrunde. Der var de stensikre sejre over de svage nationer i begyndelsen af turneringen, og der var også sikre sejre over store håndboldnationer som Ungarn, Tyskland og Brasilien. Danmark har rykket sig fra midterholdene og op blandt de bedste i verden.

BEVISET PÅ det fik vi i semifinalen mod de franske olympiske mestre. Det var en fuldstændig lige kamp, hvor Danmark havde flere muligheder for at løbe med sejren. Allerede i første halvleg var chancen der for at slå et større hul. Men brændte straffekast og brændte 100 procents chancer kostede dyrt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Fremad mod nye sejre. Foto: Lars Poulsen.

DET SAMME GENTOG sig efter pausen, hvor et forspring på fire mål blev sat over styr. Frankrig må man aldrig give en lillefinger, for så siger det haps. Men Danmark fik vist, at holdet nu skal regnes blandt de bedste. Og der var store præstationer af en lang række spillere.

BEDØMT UD fra de to semifinaler – Spanien tabte til Norge i den anden – så bør Danmark vinde bronzemedaljerne, men det kræver, at de gode takter på helt centrale områder fortsætter.

FØRST OG fremmest handler det om det mentale. Skuffelsen over nederlaget til Frankrig skal viskes bort, og spillerne skal have lyst til at spille opgøret mod spanierne.

DE DANSKE målvogtere har været VM’s bedste. Det skal de forsætte med at være i bronzekampen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Althea Reinhardt har VM's højeste redningsprocent. Foto: Lars Poulsen.

DET DANSKE forsvar bygget op omkring de to kæmper i midten, Line Haugsted og Kathrine Heindahl, holdt Frankrig nede på 23 mål. Det er faktiske ret vildt. Gentager det sig søndag eftermiddag, er metallet hjemme.

KONTRAFASEN har været en nydelse gennem hele turneringen. Det er styret suverænt af Line Haugsted, som blev topscorer mod Frankrig. Når hun kommer i fart i andenbølgen, er hun meget svær at styre. Det skal også fungere mod Spanien.

Artiklen fortsætter under billedet...

Line Haugsted har været blændende i den danske kontrafase. Foto: Lars Poulsen.

ENDELIG SKAL overtalsspillet sidde lige i skabet. Det har det gjort tidligere i turneringen, men mod Frankrig blev der lavet katastrofale brølere. En gang i første halvleg, hvor Simone Petersen smed en bold væk, og en gang efter pausen i syv mod seks, hvor Kristina Jørgensen blev dømt for en angrebsfejl. Det var en situation, som også udløste en dansk udvisning.

JEG TROR på, at Jesper Jensen og hans stab og trup er ved at skabe en ny æra i dansk kvindehåndbold. Men det kræver også, at spillerne selv tror på det. Den bedste måde at overbevise sig selv og andre på, er ved at vinde bronzekampen. Ikke siden 2013 har Danmark vundet metal på kvindesiden. Det er er på tide, at det sker igen.

Althea om vildt skud: Bolden spiser mit ansigt