VM-finale på dødens slagmark

NÅR FINALEN i ’det hemmelige klub-VM’ mellem Bayern München og mexicanske Tigres i aften spilles på dødens mark i Qatar, er det samtidig generalprøven på VM-slutrunden, som finder sted i slutningen af 2022.

SÅ LANGT er vi kommet, at der i fodboldverdenen ikke længere sættes spørgsmålstegn ved, om Qatar skal beholde VM, som en korrupt og begærlig eksekutivkomite i FIFA tildelte landet i december 2010.

I STEDET står fodboldlederne i kø for at rose sheikerne i Doha for de prægtige stadioner, som landet har bygget de seneste år. FIFA’s præsident Gianni Infantino har trods coronaen gentagne gange været på besøg og hyldet værterne ved indtil flere fotosessions.

Artiklen fortsætter under billedet...

Infantino, nummer tre fra højre, besøgte i oktober Al Bayt Stadium med plads til 60.000 tilskuere. Et af hans mange besøg i Qatar. Foto: Ritzau/Scanpix.

SENEST HAR Bayern Münchens ledere og spillere brugt dennes uges besøg i Qatar til at fremhæve de flotte VM-byggerier og de lækre græstæpper. Men det er der ikke noget nyt i. Bayern ser de lyse sider og lukker øjne og øren, når talen falder på de tusinder af migrantarbejdere, eller slavearbejdere om man vil, som er døde under arbejdet med at gøre Qatar klar til VM.

SIDEN 2011 har den store sydtyske klub været på årligt betalte træningsophold på Aspire-anlægget i Qatar. Allerede i 2013 kunne klublegenden og fodboldkejseren Franz Beckenbauer fortælle, at der skam ikke fandtes slavearbejdere i Qatar. Det hører med til fortællingen, at Beckenbauer sad i FIFA’s eksekutivkomite, da Qatar fik tildelt VM.

DET VAR også i 2013, at jeg i hovedstaden Doha mødte en anden af Bayerns klubikoner. Karl-Heinz Rummenigge var på det tidspunkt præsident for ECA, sammenslutningen af europæiske klubber, og han havde under sit ophold ikke bemærket nogen slavearbejdere.

NU BOEDE han også på et af Dohas dyreste hoteller, langt fra de arbejdslejre, som jeg sammen med fotograf Lars Poulsen besøgte i Qatars ørken. Det var her, slavearbejdere uden pas og penge opholdt sig. Og det var her de oplevede, at deres kammerater lå døde om morgenen. Dødsfald som myndighederne i Qatar i årevis har nægtet at efterforske.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hundredtusindvis af migrantarbejderne i Qatar er stuvet sammen under kummerlige forhold i store lejre i ørkenen. Foto: Lars Poulsen.

BLANDT migrantarbejderne kaldes begrebet Sleeping Dead, og de mange dødsfald skyldes angiveligt det hårde fysiske arbejde i ulidelig varme uden de nødvendige pauser og nok mad og drikke. Andre unge mænd bliver dræbt ved arbejdsulykker, mens andre igen tager deres eget liv ved hængning.

RUMMENIGGE FIK dog noget ud af besøget i Qatar. Da han landede i lufthavnen i München, blev kan stoppet af tolderne. I Doha havde han fået to Rolex-ure af en 'ven'. Han glemte at fortolde dem, og det kostede en bøde på 2,2 millioner kroner.

QATAR EJER indirekte en mindre del af den tyske klub, og Qatar-selskaber er blandt klubbens mange sponsorer. Men det er et forhold, som møder modstand blandt flere af Bayerns fanfraktioner. Det er især behandlingen af migrantarbejderne og hele menneskerettighedssituationen i Qatar, som fansene harcelerer over. De har også opfordret klubbens ledelse til at lægge pres på Qatar for at få efterforsket de mange dødsfald.

Artiklen fortsætter under billedet...

Karl-Heinz Rummenigge hyggede sig gevaldigt med sheikerne under sit besøg i Qatar i 2013. Foto: Lars Poulsen.

MEN RUMMENIGGE og kompagni afviser kritikken og siger i stedet, at netop på grund af fodbolden og det kommende VM er forholdene for migrantarbejderne blevet forbedret. Sådan taler ignoranter, og derfor roser de udsendte Bayernfolk værterne i Qatar inden aftenens finale mod Tigres.

DE DØDE slavearbejdere tales der ikke om. De senest opgjorte tal er fra 2015. Her lykkedes det Ekstra Bladet at lave en liste ved hjælp af oplysninger fra forskellige ambassader i hovedstaden Doha. Tallet dengang var, at 1400 migrantarbejdere var døde, siden Qatar i 2010 fik VM i 2022.

DET ER er rystende tal og årsagen til, at Qatar siden har lagt låg på alle informationer om døde migrantarbejdere. Men der flyves jævnligt kister ud fra Dohas Hamad Lufthavn, ærmesponsor for Bayern München, til lande som Sri Lanka, Nepal, Indien og Pakistan.

