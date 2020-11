Voldsom kamp om VM-pladserne

I den store sejr på 40-22 over Finland viste flere nye spillere sig flot frem - Nikolaj Jacobsen har mange at vælge imellem til sin trup til slutrunden i Egypten

LAD OS være ærlige og sige, at Finland er langt fra verdenstoppen i håndbold, og derfor handlede EM-kvalifikationskampen i Helsinki da også i høj grad om at få brugt bredden i den danske trup.

OG HELDIGVIS fik vi set, at der er meget at hente fra næste geled. Og med tanke på at den næste opgave for landsholdet er VM i januar i Egypten, var der al mulig grund til at vise sig frem for landstræneren. Og det var der mange, der gjorde i sejren på 40-22.

HØJREFLØJEN Johan Hansen var første halvlegs helt store oplevelse. Otte mål på otte forsøg er bare høj klasse, og så var det en fornøjelse at se den store variation, han har i sin skudafvikling. Han sluttede med 11 mål på 13 forsøg, og det er absolut godkendt. Han ligner i den grad en mand, der skal med i flyet til Kairo.

BAGKÆDEN med snurretoppen Jacob Holm, Rasmus Lauge og Nikolaj Øris kunne finnerne ikke hamle op med, men desværre svigtede koncentrationen i perioder, og det greb Nikolaj Jacobsen fat i, da han tog en timeout. Han forlangte en 100 procent indsats, og det blev langt bedre efterfølgende rent angrebsmæssigt.

Mads Mensah siger tak for indsatsen til kampens spiller, Johan Hansen, der scorede 11 mål på 13 forsøg. Foto: Kimmo Brandt/Ritzau Scanpix

DER VAR dog også koncentrationssvigt i forsvaret, hvor Anders Zachariassen som den fremskudte i 5:1-forsvaret, flagrede alt for meget. Det betød, at finnerne kom for let til deres afslutninger, og det gjorde livet svært for Emil Nielsen, der fik hele kampen i målet.

MEN DET unge målmandstalent tog revanche efter pausen. Bagved et tætnet forsvar viste Emil Nielsen, hvor god han er til at læse skuddene, og han har absolut spillet sig tættere på en plads i VM-truppen, som er det helt store mål for de danske spillere.

VENSTREFLØJEN fra GOG, Emil Jakobsen, fik også gjort opmærksom på sig selv. Efter to afbrændere i begyndelsen af kampen løftede han sig gevaldigt, og så var han usvigeligt sikket på straffekast. Han ligner også en mand, der skal til VM, nu hvor Casper U. Mortensen igen er ude med en langvarig skade.

NIKOLAJ JACOBSEN havde valgt at skifte ud på to pladser til kampen i det finske. Mikkel Hansen, som slås med en skade i lillefingeren på højre hånd, blev sparet sammen med Lasse Andersson, der ikke nåede at få vist meget i opgøret mod Schweiz torsdag i Aarhus.

Nikolaj Jacobsen har mange at vælge imellem til sin VM-trup. Foto: Jens Dresling.

IND KOM i stedet Nikolaj Markussen, som nu tjener til det daglige brød i ungarske Veszprém, og det unge stortalent fra GOG Mathias Gidsel, som har en ganske snurrig håndboldhjerne. Gidsel viste rigtig gode takter i anden halvleg, hvor han med tre scoringer og flere frispilninger gjorde fint opmærksom på sig selv.

I DET HELE taget er der mange, der byder sig til. Nikolaj Jacobsen har flere spillere at vælge imellem til stort set alle pladser, og det er vel det, man kalder et positivt problem.

De danske karakterer

Skalaen går fra 0 til 6

Niklas Landin UB

Emil Nielsen 4

Magnus Landin 3

Emil Jakobsen 4

Rasmus Lauge 4

Anders Zachariassen 2

Magnus Saugstrup 3

Lasse Svan UB

Henrik Møllgaard 4

Mads Mensah UB

Henrik Toft 4

Nikolaj Markussen 3

Johan Hansen 5

Mathias Gidsel 4

Nikolaj Øris 2

Jacob Holm 4

Nikolaj Jacobsen 4

