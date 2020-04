Voldsomt angreb på Premier League

I ENGELSK fodbold blev der torsdag for alvor tændt op under debatten om ’forkælede’ fodboldmillionærer, der går derhjemme under coronakrisen og stadig indkasserer deres flotte hyre, mens ansatte i klubberne - kokke, opsynsmænd, gartnere og kontorpersonale - bliver skåret voldsomt i løn.

FORMANDEN for sportskomiteen i det engelske parlament, den konservative Julian Knight, gik direkte til angreb på klubberne i den bedste engelske række og i et brev til formanden for Premier League, Richard Master, skruede Bright bissen på.

HVIS IKKE klubberne inden tirsdag ændrer adfærd, vil Knight opfordre den engelske skatteminister til at beskatte klubberne ekstra af de penge, som de udbetaler til spillerne.

KNIGHT skriver i brevet, som Ekstra Bladet har læst, at det er moralsk forkert, at klubberne kører en tostrenget strategi, hvor de ikke spillende medarbejdere bliver ramt økonomisk, mens der stadig bliver udbetalt ekstremt høje lønninger til spillerne, der laver ingen ting. Således blev 550 ansatte i Tottenham forleden skåret 20 procent i løn. Spillerne gik fri.

DEN VREDE komiteformand skriver videre, at de engelske klubber i denne svære situation burde være rollemodeller og følge de gode eksempler fra europæiske klubber som Bayern München, Juventus og Barcelona, som alle har forhandlet midlertidige lønreduktioner med deres spillere. Og herfra kan det nævnes, at FC København ligeledes har lavet en sådan aftale med spillertruppen.

AT KNIGHT mener det alvorligt, blev understreget af, at han også skrev til sin partikollega, den engelske skatteminister, Rishi Sunak. Her krævede Bright, at klubberne skal straffes økonomisk, hvis de ikke inden tirsdag gør de rigtige ting.

DET KAN virke voldsomt, men egentlig overraskende er det ikke. Coronapandemien har nu kostet over 50.000 mennesker livet, og en lang række samfund er lukket helt ned. Fodbolden ligger stille alle vegne, og i store fodboldlande som Italien, Spanien og for den sags skyld også England bliver der sat sørgelige rekorder hver eneste dag. Dødstallene bare stiger og stiger, og det samme gør arbejdsløshedstallene.

DERFOR provokerer det selvfølgelig mange, at nogle af de bedst betalte i det engelske samfund, fodboldspillerne i Premier League, ikke på nogen måde bidrager til den fælles pulje. Men man kan med lige så god ret skyde på de klubejere, som har fredet spillerne for i stedet at ramme de lavestlønnede i klubberne. De lønmodtagere der får det hele til at køre i dagligdagen. Det kommer klubejerne til at rette op på.

I DET hele taget har spørgsmålet om penge og økonomi helt overtaget dagsordenen i international fodbold. Fodbolden som industri bløder milliarder af kroner i de her uger. Det er en kendsgerning. Klubberne har udgifter, men ingen indtægter.

DET VAR også temaet, da FIFA torsdag aften holdt videomøde med repræsentanter fra spillernes fagforening, FIFPro, med klubbernes organisation, ECA, og med De Europæiske Ligaer. Der er ingen, der ved, hvornår der igen kan spilles fodbold. Især i Italien og Spanien ser det ud til at have lange udsigter, og for hver dag der går, bliver der færre penge i kassen.

FIFA HAR signaleret, at organisationen er parat med en hjælpepakke til klubber/spillere, men hvordan pengene i givet fald skal fordeles, er endnu uvist. FIFA har godt 18 milliarder kroner i reserver. Det lyder af mange penge, men de kan hurtigt få ben at gå på, hvis fodboldpausen kommer til at løbe helt frem til juli eller august.

FØR CORONAEN også lammede fodboldverdenen, var der et synligt hierarki, hvor 10-12 europæiske klubber økonomisk og sportsligt var i en liga for sig selv. Hvis ikke sportens ledere i denne krisesituation handler klogt og på hele branchens vegne, kan jeg godt frygte, at forskellen mellem de stærkeste klubber og dem i andet geled bliver endnu mere udtalt, når det smukke spil igen kan folde sig ud.

KLUBBER SOM ejes af arabiske sheiker, russiske oligarker eller af store multinationale selskaber går næppe ned økonomisk. I stedet vil de kunne gå på strandhugst efter spillere hos de økonomisk klemte klubber, og så risikerer vi ad den vej at få den europæiske superliga, som mange med god grund frygter.

