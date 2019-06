Voldsomt FIFA-drama - udløser utroligt slagsmål

Paris, tirsdag den 4. juni

Ekstra Bladets udsendte bliver stoppet af en venlig FIFA-officer på gangen på Hotel Hyatt Regency i Paris.

- I skal nok regne med, at I bliver smidt ud, siger han, da vi er på vej ind til delkongressen i det afrikanske fodboldforbund, CAF.

Fotograf Lars Poulsen lader som om, han intet har hørt. Han glider stille ind i salen og finder en position foran scenen, hvor CAF-præsident Ahmad Ahmad fra Madagaskar snart vil indfinde sig.

I ugevis har der verseret rygter om, at Ahmad Ahmad er i store vanskeligheder. Længe er han gået under radaren, men nu er muligheden der for at få et billede af manden, som uden tvivl vil komme til at fylde meget i debatten det kommende år.

Ahmad Ahmad, som også er vicepræsident i FIFA, er anklaget for at have modtaget bestikkelse i en sag, hvor CAF nærmest hen over natten løb fra en kommerciel aftale med sportsbeklædningsfirmaet Puma for i stedet at indgå en aftale med det nærmest ukendte Technical Steel.

Han er desuden anklaget for seksuelle overgreb mod ansatte i CAF’s hovedkvarter i Kairo i Egypten og for en række personlige og økonomiske uregelmæssigheder.

Ahmad Ahmad ligner da også langt fra en glad mand, da han sikkert utilsigtet stiller sig foran Lars Poulsens kamera. Udtrykket i hans øjne er nærmest resignerende.

Det blev da heller aldrig Ahmad Ahmads dage i Paris. Mens han talte til forsamlingen, var der demonstrationer imod ham uden for hotellet, og to dage senere blev han om morgenen hentet af det franske politi, som i mange timer afhørte ham om de påståede korruptionsager.

Det var der håndfaste beviser for modstanden mod Ahmad Ahmad uden for Hotel Hyatt Regency, hvor en flok demonstranter anklagede CAF-præsidenten for korruption. Foto: Lars Poulsen

Det skete blot dagen efter, at FIFA’s præsident Gianni Infantino på kongressen i den franske hovedstad havde udtalt, at der ikke længere er korruption i FIFA.

Ahmad Ahmad fik dog lov til at returnere til Afrika, hvor han i disse dage står i spidsen for Afrikas Nations Cup. Men der er stadig ballade.

Zürich, torsdag 20. juni

I et brev, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, beder FIFA’s præsident Gianni Infantino sine vicepræsidenter om støtte til et forslag om at sende FIFA’s generalsekretær, Fatma Samoura, på en særlig mission i Afrika i et halvt år. Samoura skal lede en delegation som – i samarbejde med CAF – skal rydde op i CAF.

Infantino skriver i brevet, at Ahmad Ahmad og CAF’s eksekutivkomite har tilsluttet sig forslaget, og at Samoura skal begynde sit arbejde 1. august.

FIFA’s vicepræsidenter, som er præsidenterne fra konføderationerne får otte timer og fyrre minutter til at svare.

UEFA’s præsident, Aleksander Ceferin, eksploderer.

I et svarbrev til Infantino skriver han, at han modsætter sig, at Samoura sendes til Afrika. Ceferin mener, der er en klar interessekonflikt, fordi hun fortsat skal agere som FIFA’s generalsekretær, mens hun er i Kairo.

- Aldrig før i historien er FIFA’s generalsekretær – som ifølge FIFA’s statuetter er leder af organisationen – blevet sendt ud for at lede en konføderation, siger Ceferin, der også brokker sig over den korte svarfrist.

Vi har altså en ny åbenlys konflikt mellem præsidenterne for UEFA og FIFA. Senest handlede det om Infantinos planer for et nyt Klub-VM, som UEFA indtil videre har boykottet.

I det her tilfælde kan Ceferin vel også frygte, at Infantino en dag får lyst til at sende en patrulje til at se nærmere på forretningsgangen i UEFA.

Oslo, tirsdag 25. juni

Efter mange måneders research udkommer det norske fodboldmagasin, Josimar, med en afslørende artikel om de nære forbindelser mellem Ahmad Ahmad, Fatma Samoura og Gianni Infantino. Artiklen, som er skrevet af Philippe Auclair og Pål Ødegård, har fået overskriften: Infantinos afrikanske morads.

Josimar har tidligere afsløret, hvordan Infantino og Samoura muligvis brød FIFA’s egne regler i 2017. Her førte de en heftig kampagne for den dengang helt ukendte Ahmad Ahmad, der stillede op til kampvalg om præsidentposten i CAF mod Issa Hayatou, der havde siddet på posten i 29 år.

Så gode venner er Ahmad Ahmad og Infantino. Endnu. Foto: Lars Poulsen.

Hayatou var kendt for at række hånden frem, når han kunne lugte penge, og som seniorvicepræsident i FIFA pyntede han absolut ikke på fodbolden. Men FIFA’s præsident skal ikke blande sig i konføderationernes valg, og derfor lignede valget af Ahmad Ahmad som ny CAF-præsident en sag, der burde undersøges.

Det forhindrede Infantino selv, da han to måneder senere på FIFA’s kongres i Bahrain fyrede cheferne for FIFA’s etiske komiteer.

I artiklen i Josimar skriver de to journalister, at Infantino sender Samoura til Afrika i et desperat forsøg på at slukke den brand, han selv har antændt.

Siden kritikken fra UEFA’s præsident Ceferin har FIFA valgt tavsheden, og spørgsmålet er, om Samoura overhovedet skal ud på sin mission?

Vanløse, torsdag 27. juni

Kort før midnat kommer der endeligt svar på en række spørgsmål, som blev afsendt for en uge siden. Centrale kilder fortæller nu Ekstra Bladet, at Samoura begynder sin mission 1. august. Ceferin er den eneste af FIFA’s vicepræsidenter, som har protesteret, og han betragtes som en isoleret mand i FIFA.

I Samouras fravær fra FIFA bliver skotten Alasdair Bell fungerende generalsekretær, men det vil ikke overraske undertegnede, hvis det ender med at blive på permanent basis.

Alasdair Bell bliver fungerende generalsekretær i FIFA, men det kan også ende som en varig løsning. Foto: Fabrice Coffrini Ritzau Scanpix

Samoura har aldrig fyldt rollen ud. Hun fik i sin tid tid jobbet, fordi Infantino i sin valgkampagne lovede afrikanerne flere penge, og at han ville ansætte en generalsekretær uden for Europa og gerne en afrikaner.

Valget faldt på Samoura fra Senegal, men hun har på intet tidspunkt fået den position, hendes forgænger Jerome Valcke havde. Det var Valcke, der kørte butikken, da Sepp Blatter var FIFA’s præsident. I dag er Infantino over det hele, mens Samoura blot minder om en dårlig undskyldning.

Derfor lignede det mere end en tanke, da Infantino i september gik på rov hos UEFA, hvor han hentede den juridiske direktør, Alasdair Bell, og gjorde ham til vicegeneralsekretær i FIFA.

Nu får skotten, som er en god ven af DBU’s Jesper Møller, et halvt år til at bevise, at han i langt højere grad end Samoura har evnerne til at styre FIFA ind i smult vande.

Det ligner et farvel til Samoura, men først skal hun redde både sig selv, Infantino og Ahmad Ahmad fri af den afrikanske steppebrand. Det kan blive hendes livs sværeste opgave.

