Det er gået for vidt: - Kom nu videre!

SIDEN SILVERSTONES grand prix for 14 dage siden er bølgerne gået højt mellem Max Verstappen, Lewis Hamilton og ikke mindst deres respektive arbejdsgivere.

Lad mig slå fast som det første; Jeg er ret splittet i spørgsmålet over, hvilken straf Hamilton fortjente, for det som jeg vil kalde et hændeligt uheld, hvor briten havde den største del af skylden.

Han fik en straf, som der står i regelbogen, at han burde have for en forseelse af den karakter. Jeg så en episode, hvor to kamphaner giver alt, og ingen vil give sig.

SELVOM MAN ER Max Verstappen og har sin bil en halv billængde foran bilen på indersiden, så må man være bekendt med risikoen ved blot at efterlade nøjagtigt en bils bredde til konkurrenten.

Bølgerne går højt. Foto: Ritzau Scanpix

Ja, der var plads til en bil, hvis Hamilton bare havde taget en anelse mere fart af bilen og ikke havde misset sit apex.

Men jeg kan sagtens se, at det virker en anelse forkert, at Hamilton trods straf er i stand til at vinde løbet.

EN KEDELIG TING, jeg har lagt mærke til, er, at Red Bull er gået for langt med deres kritik og deres forsøg på at få Lewis Hamilton yderligere straffet.

Senest er det kommet frem, at Red Bull brugte tid på at få testkører Alex Albon til at køre testkørsel på Silverstone, hvor han blev bedt om at køre samme snævre linje ind i Copse corner, som den Lewis Hamilton kørte, inden han ramte Max Verstappen.

Formålet var at bevise overfor FIA, at Hamilton aldrig ville have kunnet nå rundt i svinget, uden at bruge Verstappen med den fart og linje han valgte.

Se alle højdepunkterne fra Silverstone her

HELE SAGEN blev afvist af FIA, og jeg er sikker på, at den giver bagslag internt i Formel 1-cirkusset. I de papirer, som Red Bull fremlagde, skulle der også have ligget antydninger af, at dommerne ikke var neutrale i deres vurdering af uheldet, og det, tror jeg, man skal passe på med at påstå.

I det hele taget så synes jeg, at Red Bull-lejren bestående af Christian Horner, Helmut Marko og Max Verstappen har haft følelserne lidt for meget uden på tøjet i det senere efterspil.

Jeg forstår, at bølgerne gik højt lige efter uheldet, og der ryger nogle finker af fadet, men selv i det senere forløb har tonen fortsat været hård.

AT CHRISTIAN HORNER mener, at det nu mest omtalte sving på Silverstone overhovedet ikke er et sving, man kan overhale i, det undrer mig meget. Det var jo allerede modbevist, inden løbet var kørt færdigt.

Helmut Marko mener, at Hamilton i situationen er en beskidt kører, og det har jeg meget svært ved at få øje på. En smule overambitiøs, men ikke beskidt.

Verstappen mener slet ikke, at Hamilton burde have fejret sin sejr på den måde, og han mener, at Mercedes-teamet som helhed viser deres dårlige side, når de også tillader sig at fejre sejren med jubel i garagen og på pitmuren.

AL DEN SENESTE uges polemik fra Red Bulls side synes jeg ikke passer til deres image som værende rå og cool. Lad Silverstone-sagen ligge, stig op på hesten og lad Max tage kampen op mod Hamilton.

Var rollerne byttet om, og Verstappen kørte Hamilton i muren på Red Bull Ring, så havde den orange hær af fans festet i dagevis, og Verstappen ville have viftet med det hollandske flag i ét væk. Og sådan skal det da være.

Jeg elsker den fight, vi nu har fået os om VM-titlen, og denne sæson er allerede legendarisk, inden den er kørt færdig. Det bliver sådan noget, folk vil kigge tilbage på om 20 år og sige; 'Det var satme en fed rivalisering mellem Hamilton og Verstappen.'

LEWIS HAMILTON har udtalt, at han ville gå efter samme overhaling, hvis muligheden atter opstod, og det, er jeg ikke i tvivl om, passer. En anden ting, jeg også er ret sikker på, er, at Max Verstappen ville have forsøgt samme overhaling, hvis rollerne for 14 dage siden var byttet om, og han vil tilmed gøre det samme, næste gang muligheden opstår.

Vi har fået os et brag af en VM-dyst, og uanset hvem af de to verdensstjerner man måtte holde med, så kan man prise sig lykkelig over, at vi har to kørere i materiel, som yder stort set lige godt, og vi har to kørere, som ikke vil give sig en tomme.

Fordi de begge er racerkørere med stort 'R'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ungarn – Hungaroring

En yderst snæver bane, som er temmelig svær at overhale på. Sving 1 og 2 er dog altid genstand for god dramatik. I sving 2 kan man forsøge sig med en overhaling på ydersiden, men den er risikabel.

Banen har et meget højt dækslid og blev i 2019 vundet med 2 pitstop. Desuden er det en af de hårdeste baner for kørerne rent fysisk, da der også her drejes næsten hele tiden.