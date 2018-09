Langer ud efter Ferrari: Ring nu til ham her

Jason Watt er ikke begejstret for Ferraris kører-strategi, og Ekstra Bladets Formel 1-ekspert opfordrer dem indgående til at hyre et ungt talent, der kan få lov til at agere mere end andenkører

FORMEL 1-KARAVANEN er nået til Italien, og der er total rød fest i Monza. Sebastian Vettel kører opvisning i gaderne, og på tribunerne har der siden fredag været stopfyldt med tifosi med selvtilliden helt i top. De tror med rette på, at Ferrari-bilen er svær at slå på hjemmebane, når den præsterer så godt, som det er tilfældet p.t., og i det hele taget er det her race løbet, som Ferrari bare skal vinde i år.

NYLIGT INDSATTE Ferrari-præsident Louis Camilleri efter den afdøde Sergio Marchionne holdt pressemøde, og i min bog kunne timingen ikke være bedre til at offentliggøre, hvorvidt Kimi Räikkönen som forventet har fået sin kontrakt forlænget, eller om der kommer nye boller på den italienske tomatsauce.

Men Camilleri kunne blot berette, at beslutningen om, hvem som skal sidde i bilen ved siden af Sebastian Vettel, kommer til at trække længere ud.

EGENTLIG ER JEG GLAD for, at man åbenbart endnu ikke har skrevet under med Räikkönen, og det er sagt med den største respekt for The Iceman, for noget må tyde på, at man fortsat har Charles Leclerc som en outsider til sædet.

Både Daniel Ricciardo og sågar Fernando Alonso har på rygtebasis begge været nævnt som afløsere til Räikkönen, men begge to er med deres nylige annonceringer om teamskifte og pension nu ude af ligningen.

Det ærgrer mig nemlig helt åbenlyst, at Ferrari ikke vælger at gå målrettet efter at få to lige hurtige kørere i deres biler. I Maranello har man i mange år kørt efter devisen, at man har én stjerne og én vandbærer på holdet. Vi skal helt tilbage til de tidlige 1990’ere, før billedet var anderledes.

I 1990 HED besætningen Nigel Mansell og Alain Prost, og året efter var det Prost og Jean Alesi, som var ganske jævnbyrdige teamkammerater.

Michael Schumacher kom til i 1996, og man kan med rette sige, at det var her, at begrebet andenkører virkelig blev udtalt. Bevares – Eddie Irvine kunne jo bare have kørt noget hurtigere, men det er nok lettere sagt end gjort, fordi dengang var der ikke ret mange, som nåede Schumi til sokkeholderne.

Efter mange år med tyskeren som enerådig førstekører i den røde racer er det, som om italienerne har vænnet sig til den opskrift. Nu om dage er det så Vettel, som man ene og alene sætter sin lid til skal køre et VM i hus, for er man lidt kontant, så ved man godt, at Kimi Räikkönen ikke har været verdensmester-kandidat i sine seneste to sæsoner.

Bevares, i træningerne går det som regel meget godt, men vi har set i år, at når de når til Q3 og selve racet, så er Vettel oftest i en hel anden liga.

TEAMS SOM MERCEDES var ikke blege for at lade Rosberg og Hamilton køre hjulene af hinanden i de dueller, de forkælede os med, da Mercedes var dominerende for et par år tilbage.

Ligeledes har Red Bull om nogen alle dage forsøgt at få fat i de to hurtigste gutter på markedet til deres racere. Det har da ført til bataljer på banen, som f.eks. Baku, hvor Ricciardo og Verstappen kører hinanden i sænk, men det vil jeg da meget hellere se på, end at Räikkönen gang gang bliver ofret til fordel kaptajn Vettel.

Vi ved alle sammen godt, at hvis Ferrari ligger 1-2 med Räikkönen forrest, så vil der blot ske det, at man via pitstrategi eller på en mere direkte facon bytter om på de to biler, og det er jo også fair nok, i og med at Vettel ligger så langt foran Räikkönen i mesterskabet.

FERRARI ER LIGE I ØJEBLIKKET tilbage som supermagt i Formel 1, og jeg vil gå så langt som til at mene, at deres bil disse dage er bedre end Mercedes-bilen. Ferrari har været snedige og har fundet på kloge måder at optimere hybridtekniknikken, således at der er elektrisk krafttilskud i længere tid end konkurrenterne.

Jeg synes, at hvis man har feltets hurtigste racerbil, så har man også en moralsk forpligtelse til at hyre to lynhurtige chauffører og sætte i dem, og her skal Ferrari kigge længere end Kimi Räikkönen.

I MARANELLO VED MAN godt via simulatorkørsel og indblik i Sauber-teamets telemetri, hvor dygtig Charles Leclerc er, og jeg synes, det er en forbandet skam, hvis ikke Ferrari allerede fra næste år sætter ham til at være partner med Sebastian Vettel.

Tag jer nu sammen Ferrari – og sats på et ungt talent …

