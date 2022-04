KEVIN MAGNUSSEN er bedre kørende end nogensinde før i Formel 1-karrieren, men jeg ser problemer forude for den danske racerkører. Haas-bilen er i år ekstraordinært hurtig i forhold til konkurrenterne, og det har udløst kritiske udmeldinger fra teambosserne op og ned ad pitlane.

Det er ingen hemmelighed, at Haas køber meget af deres bil hos Ferrari, faktisk består næsten alt på nær chassiset af dele købt i Maranello. Chassiset laves af Dallara, men også her har Ferrari en finger med i spillet.

Grundet det nye budgetloft blev Ferrari nødt til at skille sig af med en række medarbejdere, men fremfor at smide dem på porten, fik de i stedet nyt arbejdstøj med Haas-logo på brystet.

De blev så flyttet ned af gangen i Ferraris hovedkvarter, hvor Haas nu havde en mini-afdeling.

Kevin Magnussen er konkurrencedygtig i sin Haas-racer, der er bygget næsten udelukkende af Ferrari-teknologi. Foto: Jan Sommer

JEG KAN FAKTISK godt frygte, at FIA vil kigge på, om Haas og Ferrari-samarbejdet er en kende for kærligt, forstået på den måde at der bliver delt mere information, end det er tiltænkt i forhold til det etiske regelsæt.

Personligt synes jeg, at det er helt fint, og det er ikke kun, fordi Kevin Magnussen drager fordel af det.

Jeg har alle dage ytret, at jeg er kæmpe fan af tæt konkurrence, og det opstår jo netop ved samarbejde mellem teams som Ferrari og Haas.

Red Bull og Alpha Tauri har jo også deres lille romance, eller hvad man skal kalde det. I deres tilfælde er begge team ejet direkte af Red Bull, og det vil jo upåagtet munde ud i en masse vidensdeling.

MIN FRYGT i tilfældet med Haas og Ferrari består i, at jeg tror FIA kunne finde på at lave en regelændring, således af Haas vil være nødsaget til at designe mere end bare aerodynamikken selv.

I det tilfælde vil Haas få sig et stort problem på halsen. For jeg kan have svært ved at se, hvad teamet skal gøre, hvis de ikke må købe motor/gearkasse forreste/bagerste affjedring og alt elektronik hos Ferrari.

Haas er ikke et team, som har kapacitet til selv at designe og producere en masse dele.

Men omvendt er det svært for FIA at gå ind og lave en massiv regelændring før det næste store skifte i det tekniske reglement for bilerne, og det er jo nogle år ude i fremtiden.

Kevin Magnussen og Haas kan komme i problemer, frygter Jason Watt. Foto: Jan Sommer

EFTER gårsdagens sprintløb, må jeg til min ærgrelse konstatere, at Haas igen forsøger med en alternativ dækstrategi, og jeg fatter det ikke.

Selvom Ferrari-bilen ikke kunne få de bløde dæk til at holde i samme omfang som Red Bull, og man må formode, at det samme havde været tilfældet for Haas, så er jeg på ingen måde positiv overfor, at Magnussen kørte løbet på medium-dæk.

Haas kan ikke blive ved med at tro, at de kan opfinde den dybe tallerken mht. dækstrategi og gøre noget stik modsat i forhold til resten af feltet.

Fra en fjerde startposition ville man helt sikkert komme under pres fra dem bagfra, og troen på at kunne holde dem stangen på et medium-dæk viste sig at være en tand for naiv.

Man har bilen og køreren til at gøre det bedre – kom nu ind i kampen.

