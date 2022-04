STRAM OP, d’herrer!

KEVIN MAGNUSSEN og Haas har i denne sæson den bedste mulighed nogensinde for at skabe en sensation.

Dog synes jeg, at de har tendens til at gøre tingene mere vanskelige, end de burde være. Og det er der ikke plads til, hvis man drømmer om podiepladser og pokaler.

Jeg er dybt imponeret over niveauet, K-Mag 3.0 har leveret på, efter han blev hevet ind på den store scene i 11. time før sæsonstarten i dette års Formel 1-mesterskab. Nok har nakken givet den unge mand lidt problemer, men det er ganske forståeligt, da intet sportsvognsracing kræver de samme nakkemuskler, som det er tilfældet i Formel 1. Farten har lige fra starten været der, og ikke mindst har den danske stjerne vist masser af 'racecraft' – altså stort overblik under løb.

En koncentreret Kevin Magnussen under kvalifikation i Bahrain. Foto: Jan Sommer

MEN NÅR DET er sagt, vil jeg gerne se mere overblik, når det kommer til strategi og planlægning. For at være ærlig var jeg en smule skuffet efter sidste grandprix, da jeg synes, Steiner/Magnussen smed muligheden for noget stort væk, fordi man valgte at gamble på en risikabel strategi.

Mens alle andre omkring Haas-bilen i tiende startposition startede løbet på medium dæk, valgte Haas og Magnussen at begynde på det hårdeste dæk. Jeg forstår godt, hvad det var, man håbede på, men jeg synes, at det bærer lidt præg af noget, som sidder for meget på rygraden hos teamet og Kevin.

De er vant til, at der skal satses på strategien for at skabe muligheden for at komme hjem med point.

Kevi n Magnussen har indtil videre slået teamkammeraten, Mick Schumacher, i begge kvalifikationer og løb. Foto: Jan Sommer

NU ER DET BARE sådan, at man i år har en racer, som kan være med helt i toppen af 'næstbedst-gruppen' lige bag Ferrari og Red Bull. Når man pludselig som team træder op på den scene, så mener jeg, at man er nødt til at danse de samme trin som stjernerne.

Jeg ved godt, at Kevin i Saudi Arabien mente, at bilen var til meget mere end den tiendeplads, han startede på. Derfor var strategien at køre på det hårde dæk først i løbet og have friske mediumdæk til løbets sidste fase. Og ja, det var pokkers uheldigt for Haas og co., at Latifi kørte i muren, og safetycar kom ud lige i det vindue på to omgange, hvor det ikke skulle ske.

Men faktum er bare, at man fra Haas' side gjorde sig sårbare i forhold til alle andre i den ende af feltet.

HAVDE MAN startet med samme dæktype som alle andre omkring sig, så kunne man have taget kampen op på lige vilkår. Og så godt som Haas-bilen kørte, skulle en åben DRS-bagvinge nok have givet muligheder for overhalinger.

Hvis strategien med at starte på det hårde dæk var værd at forsøge, så havde AlphaTauri, Alpine eller Alfa Romeo nok været med på vognen. Bilen er simpelthen for god til, at man rent strategisk behøver at foretage sig noget risikabelt for at skabe gode resultater.

Folk som Hamilton og Ricciardo startede også på det hårde dæk, men de var i en 'intet at mindste'-situation langt nede i startrækkerne. I den situation satser man forståeligt gerne, og håber på miraklet.

Kevin Magnussen bliver omfavnet af chefmekanikeren efter en flot 5. plads i Bahrain. Foto: Jan Sommer

AUSTRALIENS GRANDPRIX gav mig giver mig ærgerlige syn på nethinden, når jeg ser for mig, hvordan teamet i 2018 ikke fik monteret hjul ordentligt fast under pitstop – og så endda på begge biler. Det bringer mig til næste bekymring i forhold til, om Haas kan få en stabil sæson med gode point næsten hver gang.

Rent strategisk har Haas på ingen måde de samme ressourcer som de store teams, og pitmandskabet har også vist sig at være på hælene ind i mellem. I år med de tungere 18 tommer-hjul, er pitstop blevet endnu mere krævende for gutterne, så jeg håber, at der er blevet trænet godt og grundigt i den svære disciplin, og at fejl vil være en ting fra fortiden ... velkommen i de store drenges klub.