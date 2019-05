Watt langer ud: Hvad laver de?

2019 ER I MINE øjne året, hvor Ferrari har bilen, som kan vinde en VM-titel, men jeg synes samtidigt, at der er mange ting, som peger på, at dette ikke kommer til at ske.

I ’de gode gamle dage’ der havde det italienske storhold en kaptajn i Michael Schumacher, og der var ingen tvivl om, at det var ham, som var den hurtigste, uanset hvem der sad i søsterbilen. Derfor var han også den naturlige at satse på, og man udstyrede ham derfor med en ’hjælperytter’, som for det meste måtte vige pladsen, hvis de på en god dag var kommet foran mesteren.

JEG TROR – at tyskerens formidable evner bag et rat og hans evner til at lede et hold – er skyld i den kultur, som nu om dage fortsat præger den italienske kultur. I årene efter Schumacher havde man godt nok en mere ligeværdig parring i Felipe Massa og Kimi Räikkönen, men i 2010 fik man med Fernando Alonso en ny konge til teamet.

Vi har i de seneste sæsoner set, hvordan Alonso hos McLaren virkelig gerne vil lede og bestemme i et team, men hverken hos Ferrari eller McLaren har det medført resultater af nogen art – tværtimod. Hos begge hold har det jo faktisk vist sig, at det går hurtigere når Kong Alonso har smækket døren bag sig.

SIDEN 2015 har man i Italien lagt alle sine Formel 1-æg i kurven hos Sebastian Vettel, og det er vel også gået ganske udmærket for det tidligere så dominerende team – eller hvad? Man kan jo med rette sige, at grejet ikke altid har været helt hurtigt nok til at hamle op med mægtige Mercedes. Og når det forholder sig sådan, så er der sjældent det store kritiske spotlight på kørernes præstationer.

Men i de to seneste sæsoner har den røde racer faktisk været hurtig nok, til at kørernes mesterskab kunne have gået til Maranello. Der er imidlertid flere grunde til, at det har været Lewis Hamilton og Toto Wolff, som alligevel har haft det bredeste smil på, når den tykke dame har sunget, og de primære årsager skal findes i begge lejre.

HAMILTON ER i min verden den bedste kører på de to hold tilsammen – hvis ikke den bedste i hele feltet – og med et maskineri i ryggen som fejlfrie Mercedes så er den kombination svær at slå.

Det tyske hold har en formidabel evne (og budget) til at grave sig ud at problemerne, de måtte komme i, når bilen er vanskelig. Vi så blandt andet Hamilton i Bahrain i træningerne have problemer med at få sine fordæk ind i det berømte temperatur-vindue, hvor de fungerer, men det problem fik man fint justeret sig ud af.

Omvendt så ser vi mange gange også i forgangne sæsoner, at Ferrari har lettere ved at miste overblikket, når tingene ikke rigtigt fungerer. Og faktisk så har vi mange gange set, hvordan det i træningerne er italienere, som har overhånden, men at det så fordamper, når det bliver alvor.

OG TILBAGE til emnet. Ferrari vælger åbenlyst at have en førstekører og en andenviolin. Og jeg ser det som et stort problem i deres nuværende situation. Jeg er ikke bleg for at pege på at problemet med denne strategi, den er, at Sebastian Vettel ganske simpelt hverken er hurtig eller stabil nok til at bære denne kongekrone.

Oven på en fantastisk række VM-titler hos Red Bull fik Vettel pludseligt høvl af Danial Ricciardo, som man havde forfremmet fra Toro Rosso-rækkerne. Det passede ikke tyskeren, som søgte nye græsgange hos Ferrari, og her fik han igen heltestatus, men jeg mener, at man kan sætte spørgsmålstegn ved, om han i virkeligheden har formået at indfri forventningerne. Bevares, han havde ikke de store problemer med at køre fra Kimi Räikkönen, som underligt nok ser ud til at køre bedre nu, hvor han er endt hos Alfa Romeo, men i år ser vi et helt andet billede.

JEG SYNES IKKE, at man behøver kigge længere end til Charles Leclerc for at få øje på, at Sebastian Vettel ikke længere er en ener bag et rat. Ferraris nye stjerne er i min bog lige så kompetent til at styre den røde bil rundt. Men så løber vi ind i et nyt problem for teamet. For er det mon klogest at fortsætte trenden med, at Vettel er førstekører i en sådan grad, at Leclerc bliver ofret. I racet i Baku måtte han blive ude på slidte dæk for muligvis at sænke Mercedes en smule – er det fornuftigt?

Hvis nu bare Leclerc havde holdt sig fra at køre bilen i hegnet i Baku, så tror jeg på, at han havde slået begge Mercedes-bilerne. På den måde havde den unge komet jo selv kørt sig i en position, hvor man var blevet nødt til at lade ham køre med om mesterskabet, men lige nu når begge kørere ligger tæt i mesterskabet, så vil man fra teamets side altid favorisere Vettel.

Men et hurtigt tilbageblik over tyskerens række af kørefejl og snurreture i 2018 så vil jeg tillade mig at stille spørgsmålstegn ved, om det mon er klogt gjort?

