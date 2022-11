Jesper Møller falder ned som et lam

SÅ DUKKEDE han endelig op. DBU’s formand, Jesper Møller. Og han var vred. Uha da, da. Det var lige, så han dirrede.

Det er balladen med anførerbindet, der har fået formanden og advokaten fra Aalborg op at køre.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er skuffet og vred.

OG SÅ ER der også det, at FIFA’s præsident Gianni Infantino har kaldt sine og Qatars kritikere for racister og hyklere. Jesper Møller føler sig ramt. Nok kæmper han ikke selv for migrantarbejderne i Qatar, det lader han andre i DBU om, men han vil altså ikke kaldes racist.

- Jeg er bestemt ikke tilfreds med at blive kaldt racist eller hykler. Det er uacceptabelt. Det har jeg tilkendegivet over for FIFA's præsident. Lad mig sige det sådan, at vi ikke er enige.

Annonce:

Men nu er det nok, må vi forstå. Danmark kan ikke støtte Gianni Infantino, når han er på genvalg på FIFA’s kongres i Rwanda til marts. Det meddelte den alvorstyngede Møller på pressemødet onsdag i Doha.

Og det er en god og klar melding. En tydelig lussing til den diktatoriske FIFA-præsident.

MEN DET ER DER sådan set ikke noget nyt i. DBU og de nordiske lande var heller ikke med ham for fire år siden i Paris, hvor Infantino havde støtteerklæringer fra 195 ud af FIFA’s 211 medlemslande.

Denne gang oplyser Jesper Møller, at Infantino har støtte fra 207 ud af de 211 lande. Vi ved, at Norge, Danmark og Tyskland har givet Infantino det røde kort. Og så mangler der kun et land mere - Sverige, som valgte at trække støtten til Infantino onsdag aften.

Tallene afslører – hvis de altså er korrekte – at den nordiske musketer-ed er brudt. Det vil sige, at Færøerne, Island og Finland skulle have valgt at støtte Infantino.

Artiklen fortsætter under billedet...

DBU formand Jesper Møller i fint selskab med FIFA præsident Gianni Infantino og en sheik ved tirsdagens opgør mod Tunesien. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

PRÆSIDENTEN for det finske fodboldforbund, Ari Lahti, sagde for en uge siden til avisen Alti Sanomat, at han støtter FIFA, fordi det finske fodboldforbund hvert år modtager et betydeligt beløb fra Fifa til udviklingen af ​​finsk fodbold.

Og så tilføjede han:

- Det er vigtigt for det finske fodboldforbund og finsk fodbold, at vi optræder som saglige. Vi ønsker ikke at vende ryggen til FIFA.

Han har da også selv været i Qatar på FIFA’s regning, og han skal derned igen til finalen, selv om Finland ikke deltager ved slutrunden.

Lahti understreger, at FIFA betaler alle omkostninger til turene.

DEN FINSKE fodboldpræsident er således glad for Infantino.

- Vi har støttet Infantino før og sendt et støttebrev, siger Lahti til den finske avis.

HVIS JEG skal konkludere på pressemødet med Jesper Møller og kompagni, er det, at det blev holdt for at tage presset fra spillere og Kasper Hjulmand. Det var så også på tide.

Annonce:

DBU er to gange faldet til patten i forhold til FIFA. Først var det træningstrøjerne med menneskerettigheder for alle, der blev droppet, og siden ville forbundet ikke trække et gult kort på grund af anførerbindet.

NU BLIVER der ikke lagt op til flere aktioner. Det er slut. Nu skal det handle om fodbold, og så vil Jesper Møller herfra og til juleaften fortælle, at han er i kritisk dialog med FIFA.

Men DBU melder sig ikke ud af FIFA. For også DBU får væsentlige indtægter fra Infantinos pengetank. Alene deltagelsen ved VM kaster 78 millioner kroner af sig. Oveni kommer der penge for point og vundne kamp.

JESPER MØLLER sprang op som løve. Det var den rolle, han skulle spille, men slaget er tabt. DBU falder til patten igen, som dikkende lammehaler.

--------- SPLIT ELEMENT ---------