Kaspers kaos: Det er for dumt, Hjulmand

DET HAR SKABT kaos, at Kasper Hjulmand sendte Mohamed Daramy hjem fra landsholdslejren før tid. Masser af kaos.

Og selvom det er det sidste, landstræneren har brug for lige nu, er han selv skyld i det. Nyheden om hjemsendelsen af FCK-profilen leverede Hjulmand selv søndag aften på det obligatoriske pressemøde før landskampen mod Slovenien.

Det var her, Kasper Hjulmand begik den helt store fejl. For det er simpelthen naivt af Hjulmand at tro, at han kan servere en decideret hjemsendelse af en landsholdsspiller med ord om, at der ikke ligger noget disciplinært bag, og at landstræneren ikke kan forestille sig et scenario, hvor han får brug for Mohamed Daramy – uden at det vil blive et tema efterfølgende.

Annonce:

TO DAGE INDEN havde han jo i hvert fald godt kunnet forestille sig, at Mohamed Daramy – offensiv kantspiller – kunne hjælpe til at holde en 1-0-føring mod Nordirland. Når man på to dage går fra at være blandt de 16 bedste til ikke at være blandt de 24, er der gået et eller andet galt.

Mohamed Daramy undervejs i sine få landsholdsminutter mod Nordirland. Foto: Claus Bonnerup

Jeg kan sådan set godt købe forklaringen om, at Kasper Hjulmand ikke kan se et scenario, hvor Daramy bliver brugbar, for med det siger han jo også, at spilleren i hans øjne ikke er god nok. Men Victor Nelsson var åbenbart heller ikke god nok til kamptruppen, og han fik lov at tage med og slippe for den offentlige ydmygelse, det er at blive sendt hjem før tid.

Kasper Hjulmand burde være klog nok til at vide, at han ikke kan lave en manøvre som denne, uden der bliver gravet i det. Derfor kunne han have taget langt mere styring med situationen, hvis han først havde været tydelig i sin kommunikation til Daramy og siden havde været lige så tydelig eksternt.

Kasper Hjulmand har nok at tænke over i disse dage. Foto: Claus Bonnerup

Annonce:

DET HAR HAN tydeligvis ikke, for i timerne op til den vigtige landskamp mod Slovenien handler det meste om, hvorvidt en historie fra B.T. om, at Mohamed Daramy har fået at vide af Hjulmand, at han kun opfylder to ud af 12 kriterier for at være en god landsholdsspiller, er 'faktuel forkert'.

Uanset om historien passer eller ej, tør jeg godt konstatere, at Hjulmands kommunikation i hvert fald ikke har været tydelig nok. For så var den historie aldrig blevet skrevet.

KASPER HJULMAND er blevet hyldet meget for at være god til netop kommunikation, men jeg savner, at han tør stå meget mere ved sine holdninger og beslutninger. Landstræneren må da gerne være hård, og denne beslutning ligner netop et forsøg på at være hård.

Men når han ikke tør stå ved det udadtil, bliver det mest af alt bare vattet.