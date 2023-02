Kø ved håndvasken i AaB: - Sådan løses det ikke

DE STÅR i kø ved håndvasken i Aalborg. Og den er lang.

'Det var ikke mig,' lyder det nærmest i kor fra AaB's spillere i disse timer.

De vil nemlig meget gerne fortælle, at de på ingen måde kan genkende Ekstra Bladets afsløring af, at flere ledende spillere har været på direktør Thomas Bælums kontor for at lufte deres bekymringer om cheftræner Erik Hamrén.

DET ER BEKYMRINGER om den formation, der er blevet valgt. Om spillestilen. Og om træningsmetoderne. Hamréns idéer er gammeldags, mener flere spillere, ifølge Ekstra Bladets oplysninger.

Nej, der har ikke været tale om, at fem mand i samlet flok er troppet op på direktørens kontor, men derimod flere ledende skikkelser, der har været forbi Thomas Bælum med deres frustrationer.

Flere ledende AaB-spillere har luftet deres utilfredshed over cheftræner Erik Hamrén til direktør Thomas Bælum. Foto: Henning Bagger, Ritzau Scanpix

En utilfredshed, som AaB-direktøren da også mere eller mindre direkte selv anerkender.

MAN KAN OGSÅ læse hos bold.dk, at spillerne ikke kan genkende billedet, der bliver beskrevet. Det er som forventet.

Jeg var blevet noget mere overrasket, hvis de havde smidt Erik Hamrén under bussen for åben mikrofon med meldingen om, at svenskeren, der senest trænede et klubhold i 2010, var helt bagom dansen. Det kan de naturligvis ikke gå ud med.

Og for nogle af spillernes vedkommende vil der helt sikkert også være sandhed i det, når de siger, at de ikke har oplevet utilfredsheden i truppen.

Erik Hamrén til en af sine første AaB-træninger. Foto: René Schütze

DET ÆNDRER DOG ikke på, at uroen ulmer i AaB, der ligger til nedrykning med otte point op til Horsens på den festlige side af nedrykningsstregen.

For når spillere fra startopstillingen går til direktøren med bekymringer om, hvorvidt overlevelse overhovedet er muligt med Erik Hamrén i spidsen, kan selv ikke meterlang kø til diktafonerne ændre på, at noget er galt.

Om problemet så ligger hos cheftræneren eller de ledende spillere, må AaB-direktøren finde ud af og vurdere.

Det er i hvert fald ikke løst med en omgang offentlig håndvask.

