Lagde I mærke til det? - Djokovic sendte lussing til Rune-kritikere

Holger Rune fik med Novak Djokovics sejrshilsen et nærmest ubetaleligt boost med sig videre på vejen mod verdenstoppen, mener Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen

FOR DET FØRSTE er det bare vanvittigt.

At 19 år gamle Holger Rune fra Danmark har slået Novak Djokovic – en af historiens mægtigste tennisspillere – og sikret sig sin største titel i sin korte karriere.

I løbet af 2022 er Rune buldret fra 103 på verdensranglisten til 10. Ja, verdens tiendebedste mandlige tennisspiller er fra Danmark.

Holger Rune smiler til Djokovic efter kampen. Foto: Christophe Archambault, Ritzau Scanpix

FOR DET ANDET bed jeg mærke i noget ikke helt uvæsentligt, da Novak Djokovic med en sand mesters elegance lykønskede sin danske overmand i Paris.

Det var helt tydeligt, at den 35-årige serber også har fulgt med i Holger Runes karriere, da han greb mikrofonen efter sit nederlag.

NOGLE AF DJOKOVICS allerførste roser til Holger Rune handlede nemlig ikke så meget om det åbenlyst sublime tennisspil, der i denne uge har knust det meste af verdenstoppen.

- Jeg kan godt lide din personlighed, lagde Novak Djokovic derimod ud med.

Jeg tvivler meget på, at det skulle være tilfældigt, at Djokovic lige præcis valgte at lægge sit første fokus der.

Holger Rune med sit største trofæ til dato. Foto: Christian Hartmann, Ritzau Scanpix

JEG TOLKER det derimod som Novak Djokovics helt egen måde at fortælle ikke bare Holger Rune, men også omverdenen, at der ikke er noget i vejen med Holger Runes væremåde på en tennisbane – tværtimod.

Det her var Novak Djokovics lussing til Holger Runes kritikere, og den serbiske legende kunne ikke have givet Holger Rune en bedre gave.

Efter Runes første kamp i Paris i denne uge bad Stan Wawrinka angiveligt Rune om at stoppe med at opføre sig som en baby på banen, efter schweizeren havde tabt.

DET SKABTE IGEN historier om Holger Runes temperament. Naturligvis.

Jeg har før hyldet Holger Rune for netop hans personlighed, der både kan være barnlig, hånlig og overgearet, men som i sidste ende viser en indre ild, der er altafgørende for hans succes.

Det er jeg sikker på, at folkene omkring Holger Rune også ved; at hans verbale udbrud i hvert fald i denne fase af karrieren er med til at gøre ham god.

Holger Rune med sit hold i Paris. Foto: Julien de Rosa, Ritzau Scanpix

MEN I EN sport, hvor det er mand mod mand, er det mentale spil også en helt afgørende faktor. Der kan tabes point, partier og sæt oppe i hovedet. Og alle modstandere vil ind i Holger Runes hoved.

Casper Ruud lykkedes med det for et halvt år siden. I starten af denne uge forsøgte Wawrinka så på bagkant. Det viste sig ikke som den helt store succes.

For Holger Rune gik hele vejen. Det er der ikke meget baby over. Se ham spille. Han er en modig mand.

DET VAR det, Novak Djokovic anerkendte – endda i nederlagets stund.

De rosende ord møntet på Holger Runes personlighed giver et fuldstændig ubetaleligt boost. Nu kan den 19-årige dansker roligt parkere de små usikkerheder, hvis det skulle ligge og ulme i de tætteste dueller.

Sikke et rygstød til Holger Rune. Sikke en spiller, han er. Offensiv, aggressiv og konstant ude for at vinde den næste bold.

OG HAN ER kun lige begyndt!