Magien er væk: Kasper Hjulmand famler for første gang

ENDNU EN landsholdssamling er gået - og det går ikke fremad for det danske landshold.

Kasper Hjulmand famler tværtimod for første gang i sin tid som landstræner, og jeg må ærligt erkende, at det overrasker mig, hvordan han set udefra ryster på hånden. Det har aldrig før været mit indtryk af Kasper Hjulmand.

Landsholdssamlingen startede ellers med en på papiret positiv nyhed for DBU, da de kunne offentliggøre, at de havde forlænget kontrakten med Hjulmand. For et år siden havde det været et scoop for forbundet - nu sidder man mere tilbage med følelsen af, at det er en lige så god aftale for landstræneren.

FOR MAGIEN er altså bare knap så tydelig her i 2023, som den var under EM i 2021 og VM-kvalifikationen samme år.

Det danske landshold fik et point med fra Slovenien, men uden at spille prangende. Foto: Claus Bonnerup

Lad os bare parkere resultaterne mod Nordirland og Slovenien i kategorien godkendt. Specielt i skyggen af nederlaget til Kasakhstan.

Annonce:

Det er ikke det, der er bekymrende. Det bekymrende er præstationerne og ikke mindst Kasper Hjulmands slappe kurs, når det kommer til sin holdudtagelse. Kasper Hjulmand blev af fodbolddirektør Peter Møller hentet ind for andet end resultater.

RESULTATERNE KOM først, men han skulle også sætte en retning og 'inspirere og motivere', som Peter Møller sagde i 2019.

Det har Kasper Hjulmand i den grad gjort med landsholdet. Men det seneste halve år har været mildest talt vaklende - og den danske landstræner har famlet efter sin og landsholdets stil.

Kasper Hjulmand søger efter sit nye landshold anno 2023. Foto: Claus Bonnerup

Jens Stryger Larsen, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Yussuf Poulsen var ikke med i Hjulmands første trup efter VM. 'Zanka' havde allerede været vraget til slutrunden i Qatar, men 2023's første trup vidnede om, at landstræneren tænkte fremsynet.

Det varede ikke længe, for da Danmark efter en skandaløs martsaften i Kasakhstan pludselig lignede et hold uden rygrad, var der bud efter den rutinerede garde.

KASPER HJULMAND GREB ned i den gamle pose, men selvom det nu har givet fire point ved denne landsholdstermin, fremstår det mest af alt som usikkerhed.

Spillet blev i hvert fald ikke bedre, og nu står jeg i stedet tilbage med en følelse af, at jeg ikke helt kan gennemskue, hvilken retning der er sat for landsholdet. De hverken inspirerer eller motiverer.

Og det var jo ikke meningen med Kasper Hjulmand.