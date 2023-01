Magtdemonstration

ENDELIG. DET VAR de danske verdensmestre, når de er allerbedst. Egypten, som havde marcheret gennem turneringen hidtil, blev i den grad sat på plads i den afgørende kamp i mellemrunden, og Danmark er klar til kvartfinalen mod Ungarn på onsdag i den svenske hovedstad.

Og der bør det ikke stoppe. Skæbnen vil, at Ungarn er det seneste hold, som har slået Danmark i en VM-kamp. Det skete i 2017 i en sneklædt by i de franske alper. Det var en forfærdelig aften og en enorm skuffelse. Men siden, og vi taler altså om 25 kampe, har Danmark ikke tabt ved en VM-slutrunde. Og denne gang må Ungarn ikke spænde ben. Helt nøgternt, så er Ungarn nok også det svageste hold blandt de tilbageværende otte i turneringen.

Annonce:

MOD EGYPTEN var der det udtryk og den indstilling på hele det danske hold, som jeg har savnet i flere af de foregående kampe. Mod de ikke uefne nordafrikanere var det Danmark, der svingede taktstokken, og inde i målet viste Niklas Landin sig frem fra sin bedste side.

Artiklen fortsætter under billedet...

Niklas Landin lukkede i perioder helt af i målet. Foto. Lars Poulsen

Og når det kører for bagkæden, Mikkel Hansen, Pytlick og Gidsel, så er den verdens bedste. Der var enkelte udfald i begge halvlege, men der var i hvert fald 45 minutter ud af de 60, hvor det svingede for alvor. Mikkel Hansen gør med sit overblik de to unge styrvoltere rigtigt gode, og de tvinger med deres fart Mikkel Hansen til også at flytte fødderne noget hurtigere. Der var nogen kombinationer mod Egypten, som man bare gerne vil se igen og igen. Det er vel det, man kalder drømmehåndbold.

SÅ KOM midterforsvaret den ondenfløjteme også i gang. Dejligt at se at Magnus Saugstrup og Henrik Møllgaard ikke har glemt at dække op. Og det var formidabelt, så længe de kunne afvise det tunge fysiske pres, de store egyptere konstant lagde ned over dem. Det var en mandfolkeindsats.

Artiklen fortsætter under billedet....

Nikolaj Jacobsen havde sat sit hold perfekt op til kampen mod Egypten. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Det var endnu en kamp, der trak store veksler på de danske spillere, og det kan næppe undgås, at flere har det svært ved at komme op og ned ad trapperne i morgen. Og så er det forbandede ved turneringsplanlægningen, at nu, hvor vi er fremme ved de helt afgørende knald og faldkampe, er der hold, som har fordele af flere hviledage.

UNGARN, som Danmark møder onsdag i Stockholm, spillede den sidste kamp i mellemrunden søndag. Egypten løber for deres vedkommende ind i Sverige, som også har fordel af en ekstra hviledag.

Og vinder Danmark over Ungarn bliver den næste store udfordring, at holdet skal med fly til Gdansk i Polen, hvor den ene semifinale spilles fredag. Vinder Danmark også den, er det retur med fly til Stockholm, hvor finalen spilles søndag. Men vinder svenskerne deres kampe, kan de blive i Stokholm under hele forløbet.

FAIR? Nej, det er det ikke på nogen måde. Men det er den måde IHF, Det Internationale Håndboldforbund, var valgt at afvikle VM på. Det kan gøres bedre. I en så hård fysisk sport, som håndbold har udviklet sig til at være, skal der være lige vilkår for alle hold.

Annonce:

Men pyt nu med det. Danmark ligner efter festen i Malmø mandag aften et hold, der godt kan overvinde både træthed og Ungarn. Og derfra kan alt som bekendt ske.

Vild dansk aften: Nu spiller de som verdensmestre

Niklas-se: Han er Danmarks farao